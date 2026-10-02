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[공자의 고향 산둥성을 걷다] ① '상품의 바다' 산둥 린이

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  • 린이시 린이상청이 9월 29일 전자상거래 중심지로 변신했다.
  • 린이상청은 136개 전문시장에 600만종 상품을 거래했다.
  • 린이는 라이브커머스와 물류로 세계 수출기지로 커졌다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

136개 거대 상품 몰, 6백만종 상품 집결
'시장을 수출하는' 도매 시장 1번지 린이
현대물류 국경간 전자상거래로 새 도약

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 중국 산둥성 린이시 란산구 일대를 중심으로 형성된 초대형 상가 구역 린이상청(临沂商城) 일대. 9월 29일 오후 린이시 선전부와 란산(兰山)구 선전부 관계자들의 안내를 받아 찾은 이곳에는 거대한 상가 건물들이 빼곡하게 들어서 있었고, 도로마다 물류 차량이 분주히 오고 있었다.

호텔·주방용품(酒店用品商城)과 도자기, 생활잡화, 식품, 건축자재, 의류, 소형 공산품 등 품목별로 들어선 상가는 각각 하나하나가 전체 남대문시장을 방불케 할 정도로 규모가 컸다. 안내를 맡은 란산구 선전부 순하오 책임자는 이 같은 전문 도매시장이 린이시 전역에 136개나 있다고 소개했다.

겉모습은 전통적인 도매시장이었다. 하지만 매장 안으로 들어서자 분위기가 달라졌다. 상인들이 휴대전화로 상품을 촬영하면서 라이브 방송을 하고 있었다. 린이시 관계자는 "린이는 전통적으로 도매시장이 발달한 지역"이라며 "최근에는 오프라인 도매시장과 전자상거래가 결합하면서 크로스보더 전자상거래의 중심지로 변신하고 있다"고 설명했다.

뉴스핌 기자는 9월 말 산둥성 취푸에서 공자 탄생 2577주년 문화제 행사를 취재한 뒤 시간을 내 수호전 영웅들의 무대인 둥핑현(양산박) 일대를 둘러보고, 3천년 역사의 명주 란링현 란밍메이주 공장을 거쳐 린이 시에 도착했다. 전통적인 도매 상업이 현대 물류와 국경 간 전자상거래를 만나 세계적인 상품 공급기지로 변신하는 현장을 직접 살펴보기 위해서다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 9월 29일 중국 산둥성 린이시의 '호텔용품 상품 몰' 내 한 매장에서 인플루언서 직원이 더우인(틱톡의 중국 본사) 플랫폼 라이브 생방송으로 상품을 판매하고 있다.   2026.10.02 chk@newspim.com

600만종 상품 모인 거대 도매시장

기자는 29일 오후 린이시 란산구 린이상청발전그룹 본사 회의실에서 린이시 관계자와 징밍(井明) 린이상청발전그룹 부총경리, 리샹위(李香玉) 산둥하이탕전자상거래(山东海棠电子商务) 동사장, 왕캉량(王康亮) 산둥국제공급망유한공사 총경리 등으로부터 린이의 현대 물류와 도매시장, 국경 간 전자상거래 현황에 대한 설명을 들었다.

이 자리에서 왕캉량 총경리는 "중국 최대 규모의 전문 도매 물류시장 집적지인 린이상청이 최근 전자상거래와 결합하면서 단순히 '상품을 사고파는 시장'에서 '세계로 상품을 보내는 글로벌 공급망 기지'로 변신하고 있다"고 설명했다. 기자가 산둥 내륙으로서 린이의 핸디캡을 질문하자 왕 총경리는 린이는 일대일로의 도시라며 린이 물류가 '육지 항구'와 칭다오 웨이하이등 연해도시를 통해 세계로 연결된다고 말했다.     

린이상청은 136개 전문 도매시장이 모여 있는 거대한 상업 집적지다. 6만3700여개 매장에서 27개 주요 품목, 600만종 이상의 상품이 거래된다. 2025년 시장 거래액은 7085억3000만 위안, 물류 물량은 1조829억9000만 위안에 달했다.

1980년대 초 린이시 서쪽 교외의 작은 창고에서 시작한 시장이 40여년 만에 중국을 대표하는 대형 도매시장으로 성장한 것이다. 린이시는 거대한 도매시장과 물류망을 기반으로 '중국 물류의 수도'라는 별칭으로도 불린다.

산둥성 린이시가 최근 집중하는 분야는 전통적인 도매시장에 머물지 않는다. 온라인 주문과 라이브커머스, 크로스보더 전자상거래를 결합해 중국 내수시장은 물론 해외 소비자와 바이어를 직접 겨냥하고 있다.

비록 저장성 이우시 등에 비해 늦었지만 지금은 가장 빠른 속도로 국제 상품 공급망 중심지로 부상중이다. 리샹위 동사장은 한국의 G마켓을 비롯한 한국 전자상거래 플랫폼과의 협력 가능성도 언급했다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 중국 산둥성 린이시의 국제 무역도시 도약을 뒷바침하는 스마트 창고 물류 단지. 사진 뉴스핌 통신사.  2026.10.02 chk@newspim.com

초대형 도매시장의 도시, 136개 상청 집결

하루 전인 28일 문을 연 린이상청 국제상품선품센터는 이런 변화의 상징이었다. 린이시와 란산구 관계자들의 안내를 받아 이곳을 방문한 뉴스핌 기자에게 센터 관계자는 4개 층에 걸쳐 742개 기업의 부스가 들어서 있다고 설명했다.

해외 바이어들이 린이 곳곳의 전문시장을 일일이 찾아다니지 않고도 한자리에서 제품을 비교하고 주문할 수 있도록 만든 공간이다. 각각 특화된 품목별로 거대한 몰을 형성한 136개 상청에서 인기 상품과 최신 제품을 다시 선별해 전시한 곳이다. 말 그대로 린이의 '상품 바다'를 한곳에 압축해 놓은 셈이다.

현장 곳곳에는 '린이 상품을 세계로', '상청(商城) 출해(出海, 해외수출)' 등의 문구가 붙어 있었다. 중국이 강조하는 기업과 상품의 해외 진출 전략인 '출해'가 린이상청의 중요한 발전 방향으로 자리 잡고 있음을 보여주는 장면이었다.

국제상품선품센터 관계자는 "중국 내 먼 지역은 물론 세계 각국에서 찾아오는 바이어들이 여러 시장을 돌아다니지 않고 한곳에서 주요 상품을 살펴볼 수 있도록 하는 것이 센터의 중요한 역할중 하나"라고 설명했다.

기자가 이날 오후 둘러본 린이상청 구역내 여러 매장에서는 전통적인 도매 영업과 디지털 판매가 결합하면서 새로운 거래 방식이 만들어지고 있었다.

'호텔용품성' 내 한 매장의 여성 직원은 중국의 숏폼·라이브 플랫폼 더우인(抖音)을 이용해 상품을 실시간으로 소개하고 있었다. 현장 상인들은 일부 상품의 경우 틱톡 등 플랫폼을 통해 해외 소비자에게도 노출되고 있다고 설명했다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 린이시의 거대한 상청 단지(상가 몰). 산둥성 린이시에는 이런 거대 상청이 136개나 모여있다.  사진= 뉴스핌 통신사.  2026.10.02 chk@newspim.com

현대물류 배송 국경간 이커머스 결합

징밍 부총경리는 가격 경쟁력을 린이상청의 주요 강점으로 꼽았다. 대규모 생산기지와 도매시장이 가까이 연결돼 있어 다양한 상품을 상대적으로 저렴한 가격에 공급할 수 있다는 설명이다.

란산구 관계자는 린이상청의 경쟁력이 가격에만 있는 것은 아니라고 강조했다. 과거와 비교해 상품의 품질 역시 크게 향상됐다는 것이다.

린이상청은 전통적인 '도매시장'이라는 틀을 벗어나 전자상거래를 통해 거래 반경을 빠르게 넓히고 있다. 중국 전역의 도매상과 소매상을 상대하던 시장이 온라인 주문을 통해 해외 소비자와 바이어까지 연결되는 구조로 바뀌고 있는 것이다.

란산구 거리를 달리다 보면 알리바바의 대형 물류 창고도 눈에 들어온다. 리샹위 동사장은 이날 좌담회에서 린이에는 알리바바는 물론 아마존, 틱톡, 오존(Ozon) 등 글로벌 전자상거래 플랫폼과 연계한 크로스보더 전자상거래 산업단지가 조성돼 있다고 소개했다.

오늘날 린이는 중국 전통 도매시장이 디지털 기술과 만나 새로운 수출 플랫폼으로 변신하는 모습을 보여주고 있다. 거대한 상품 집적지를 기반으로 라이브커머스와 온라인 주문, 물류, 해외 배송을 하나의 거대한 생태계로 묶어가고 있는 것이다.

수백만종 상품이 모인 '상품의 바다' 린이상청. 가만히 앉아서 중국 내 고객을 상대하던 산둥성 내륙의 도매시장은 이제 세계 소비자와 바이어를 향한 거대한 '출해'의 전초기지로 빠른 속도로 영역을 넓혀가고 있었다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원 chk@newspim.com

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갤럭시 S26 시리즈 15만원 인상 [서울=뉴스핌] 이승우 기자 = 메모리 반도체 가격의 상승으로 삼성전자 '갤럭시 S26' 시리즈의 국내 판매 가격이 지난 3월 출시 7개월 만에 올랐다. 1일 전자업계에 따르면 삼성전자가 이날부터 갤럭시 S26 시리즈의 판매 가격을 인상했다. 최근 이동통신사에 해당 시리즈의 변경된 가격을 통보했고 이날 삼성닷컴에도 가격을 반영했다. 삼성전자가 갤럭시 S26 시리즈 판매 가격을 출시 약 7개월 만에 인상했다. [사진=뉴스핌] 대부분 모델은 기존보다 14만9600원이 올랐다. 256GB 기준 일반 모델이 125만4000원에서 140만3600원으로, 플러스 모델이 145만2000원에서 160만1600원으로 각각 14만9600원 오른 것으로 나타났다. 최고가인 갤럭시 S26 울트라 1TB는 기존 254만5400원에서 27만6100원 인상해 282만1500원에 판매된다. 업계에서는 갤럭시 S26 시리즈의 가격 인상 이유로 메모리 반도체 가격 상승에 따른 원가 부담으로 꼽았다. 스마트폰에 탑재되는 모바일 D램과 낸드플래시 가격이 상승한 것이 조달 비용 부담으로 이어졌다. 이전에도 삼성전자를 비롯한 제조사들이 출시 이후 가격을 올린 사례가 있었다. 삼성전자는 지난 4월 갤럭시 S25 엣지, 갤럭시Z폴드7·플립7 일부 고용량 모델의 가격을 인상했다. 애플은 지난달 아이폰18 프로 시리즈 공개한 뒤 기존 아이폰17과 아이폰 에어 등의 국내 판매 가격을 올렸다. 아이폰 에어 1TB는 219만원에서 50만원 비싼 269만원으로 인상되는 등 고용량 제품일수록 상승폭이 큰 것으로 나타났다.  raul1649@newspim.com 2026-10-01 16:00
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"앤스로픽, 11월 중순 상장 추진" [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 인공지능(AI) 기업 앤스로픽이 이르면 11월 중순 기업공개(IPO)를 추진한다고 블룸버그가 1일(현지시간) 보도했다. 상장이 성사되면 스페이스X가 세운 사상 최대 기록에 맞먹는 규모가 될 전망이다. 다만 AI 안전 논란과 신규 상장 시장의 부진이 변수로 꼽힌다. 블룸버그는 사안에 정통한 관계자를 인용해 앤스로픽이 이르면 11월 9일 주간부터 공모 마케팅에 들어갈 수 있다고 전했다. 이는 11월 26일 추수감사절 전에 상장해 거래를 시작하려는 일정이다. 관계자들은 논의가 진행 중이어서 일정이 바뀔 수 있다면서도, 늦어도 연내에는 상장할 것으로 예상했다. 기업가치는 1조8000억~2조 달러 수준이 적정하다는 것이 투자자들의 시각이라고 블룸버그는 전했다. 실적 내용도 공개됐다. 앤스로픽의 지난해 매출은 약 46억 달러로 전년 3억8600만 달러에서 크게 늘었다. 반면 순손실은 420억 달러에 육박해 전년 83억 달러에서 다섯 배가량 불어났다. 영업손실도 80억 달러를 상회했다. 앤스로픽은 올해 상당 기간 앞서 나갔으나 최근 오픈AI의 추격을 받고 있다. 최근 몇 달간 오픈AI의 매출 증가세가 가팔라졌기 때문이다. AI 안전 문제도 부담이다. 통제를 벗어난 에이전트에 의한 해킹 사고가 잇따르면서 감시의 눈길이 두 회사에 쏠려 있다. 다리오 아모데이 앤스로픽 최고경영자(CEO)는 개인 웹사이트에 올린 글에서 새 AI 모델의 발전 속도를 늦춰야 한다고 주장했다. 샘 올트먼 오픈AI CEO는 지금 상장하는 것은 현명하지 못하다며 IPO 계획을 미뤘다. 앤스로픽 로고 일러스트 이미지. [사진=로이터 뉴스핌] mj72284@newspim.com 2026-10-02 03:20

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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