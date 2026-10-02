청라 '아크원 푸르지오' 10월 분양…1855가구 규모

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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 청라국제업무단지에 들어서는 '청라 아크원 푸르지오'가 이달 분양에 나선다.

[사진=청라스마트시티]

㈜청라스마트시티는 인천 서해구 청라동 국제업무단지 M5블록에 '청라 아크원 푸르지오'를 공급할 예정이라고 밝혔다. 단지는 지하 5층~지상 최고 49층, 6개 동, 전용면적 84~136㎡ 총 1855가구 규모다.

아파트 868가구와 주거형 오피스텔 987실로 구성된다. 아파트는 전용 84㎡ 620가구와 103㎡ 248가구로 구성되며 오피스텔은 전용 105~136㎡로 공급된다. 입주는 2031년 예정이다.

인근 B1블록에는 앞서 공급된 '청라 피크원 푸르지오' 1056실이 위치한다. 두 단지를 합하면 총 2911가구 규모다.

단지가 들어서는 청라국제업무단지 일대에서는 업무·상업·의료시설 개발이 진행되고 있다. 하나금융그룹은 청라에 본사와 관계사 인력을 순차적으로 배치하고 있으며, 스타필드 청라는 2028년 개장을 목표로 공사가 진행 중이다. 청라의료복합타운에는 800병상 규모의 서울아산청라병원이 2029년 개원을 목표로 추진되고 있다.

교통시설로는 경인고속도로와 수도권제2순환고속도로, 청라와 서울 강서를 연결하는 BRT 등을 이용할 수 있다. 서울 지하철 7호선 청라연장선에는 국제업무단지역이 계획돼 있으며 2030년 1차 개통을 목표로 사업이 진행되고 있다. GTX-D·E와 인천 3호선 등도 계획돼 있다.

단지는 판상형과 타워형을 함께 배치하고 일부 가구에는 2면 또는 3면 개방 구조를 적용한다. 타입별로 팬트리와 드레스룸, 세탁실 등의 수납·생활공간을 마련하며 가구별 별도 창고도 제공할 예정이다. 오피스텔에는 실내 발코니와 2.5m 높이의 천장고가 적용된다.

커뮤니티 시설로는 피트니스클럽과 GX룸, 골프클럽, 사우나, 게스트하우스, 작은도서관, 공유오피스, 키즈카페 등이 계획돼 있다. 어린이집과 다함께돌봄센터, 반려동물 관련 시설도 들어설 예정이다.

아파트에는 분양가상한제가 적용된다. 시행사 측은 10월 중 청라국제도시 일원에 견본주택을 마련하고 분양 일정에 들어갈 예정이다.

whitss@newspim.com