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[뉴스분석] 정책실장 먼저 채운 李대통령…강훈식 비서실장 거취는 '장고'

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  • 이재명 대통령이 2일 강훈식 비서실장 거취를 숙고했다.
  • 후임으로 한준호·천준호·김민기 등이 거론됐다.
  • 인선 난항 속에도 교체 가능성이 우세했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

사의 표명 12일째 결론 못 내…靑 "대통령 숙고 중"
한준호·천준호 '측근형' vs 김민기 '중량급'…친문 카드도 거론
현역 차출 부담·국감 일정에 유임설도…'교체' 무게 여전

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령이 정책실장 인선을 마무리했지만 사의를 표명한 강훈식 대통령비서실장의 거취는 열이틀째 결론을 내리지 못하고 있다. 여권에서는 한준호·천준호 더불어민주당 의원 등 친명(친이재명)계 측근과 김민기 전 국회 사무총장 같은 중량급 인사가 후임으로 거론된다.

후임 인선 난항과 국회 일정이 맞물리면서 유임설도 흘러나오지만, 정치권에서는 교체 쪽에 무게를 두는 관측이 여전히 우세하다.

성기홍 청와대 홍보소통수석비서관은 2일 SBS 라디오에서 "비서실장 교체 여부는 매우 중요한 결정 사항이어서 대통령이 숙고하고 고민하고 있다고 이해해 달라"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 올해 1월 20일 청와대에서 열린 2회 국무회의에 참석하고 있다. 왼쪽부터 당시 국무총리인 김민석더불어민주당 대표, 이 대통령, 강훈식 대통령비서실장. [사진=청와대] 2026.01.20 photo@newspim.com

◆ "아직 어떻게 할지 결정 못 하겠다"…정책실장 먼저 인선

강 실장은 지난달 21일 이 대통령에게 사의를 표명했다. 지난해 6월 이재명 정부 출범과 함께 초대 비서실장에 임명된 지 1년 3개월여 만이다.

청와대는 이 대통령이 지지율 하락 등 국정 상황을 두고 자신의 부족함 탓이라고 밝힌 데 따라 대통령을 보좌하는 비서실장으로서 종합적인 책임을 지는 차원이라고 설명했다. 청와대 인사위원장을 겸하는 강 실장이 용혜인 전 성평등가족부 장관 후보자와 김승원 전 법무부 장관 후보자의 잇단 낙마에 따른 인사 검증 책임을 진 것이라는 해석도 나왔다.

이 대통령은 사의 표명 당일 수석보좌관회의에서 "우리 비서실장이 드디어 졸업을 한번 해 보겠다고 한 것 같다"며 "아직은 제가 어떻게 할지 결정을 못 하겠다"고 말했다.

당초 정치권에서는 이 대통령이 미국·멕시코 순방에서 돌아온 뒤 정책실장과 비서실장 인선을 함께 발표할 것이라는 관측이 많았다. 하지만 청와대는 전날인 1일 하준경 정책실장과 문신학 경제성장수석 인선만 발표했다. 성 수석은 같은 날 브리핑에서도 강 실장 거취를 묻는 질문에 "인사권자가 고민 중인 것으로 안다"고만 답했다.

이 대통령은 김용범 전 정책실장의 사표를 수리한 뒤 한 달 동안 정책실장 자리를 비워 뒀다. 정책실장을 먼저 채워 '3실장' 가운데 두 자리가 동시에 비는 상황은 피한 셈이다.

이재명 대통령이 1일 청와대 여민관에서 48차 수석보좌관회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. 이 대통령 왼쪽에 강훈식 대통령비서실장이 앉아있다. 2026.10.01 [사진=청와대]

◆한준호·천준호 '측근형' vs 김민기 '중량급'

후임 하마평은 크게 측근형과 중량급으로 나뉜다.

측근형으로는 한준호·천준호 의원이 첫손에 꼽힌다. 재선인 한 의원(경기 고양을)은 2022년 대선과 같은 해 인천 계양을 국회의원 보궐선거 때 이 대통령의 수행실장을 맡았다. 재선인 천 의원(서울 강북갑)은 이 대통령의 민주당 대표 시절 당대표 비서실장을 지냈다. 두 사람은 과거에도 비서실장 후보로 검토된 것으로 알려졌다.

이 밖에 박성준 의원과 이 대통령의 당대표 2기 체제에서 비서실장을 맡았던 이해식 의원도 거론된다. 비서실장이 대통령의 '제1비서'로 통하는 자리인 만큼 이 대통령의 의중을 잘 아는 친명계 의원이 발탁될 가능성이 크다는 분석이 나온다.

중량급 경력직 기용론도 있다. 김 전 사무총장은 3선 의원 출신으로 민주당 사무총장과 국회 정보위원장·국토교통위원장을 지냈다. 국정 2년 차 청와대의 조정 능력에 방점을 찍는다면 경륜 있는 인사가 필요하다는 논리다.

진영 통합에 무게를 둔 '친문(친문재인) 카드'도 거론된다. 김경수 청와대 정무특별보좌관과 최재성 전 의원 등이다. 김 특보를 청와대로 불러들인 것이 비서실장 기용 수순이라는 해석이 여당 일각에서 나오기도 했다. 하마평에 오르지 않은 인물을 발탁하는 '깜짝 카드' 가능성도 있다.

이재명 대통령이 1일 청와대 본관에서 38회 국무회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. 2026.09.01 [사진=청와대]

◆현역 차출 땐 보궐 부담…유임설에도 '교체' 무게

인선이 늦어지는 핵심 이유로는 인물난이 꼽힌다. 이재명 정부 2기 청와대를 이끌 적임자가 마땅치 않다는 것이다.

현역 의원 차출 부담도 크다. 현역 의원이 비서실장을 맡으면 의원직을 내려놔야 하고 지역구에서 보궐선거를 치러야 한다. 이 때문에 여권에서는 현역 대신 전직 인사를 찾자는 의견이 적지 않은 것으로 알려졌다. 김 전 사무총장이 함께 거론되는 배경이다.

국정감사를 포함한 국회 일정도 변수다. 현역 의원을 발탁하면 국회 일정을 고려해 인선 시점이 더 늦어질 수 있다는 관측이 나온다. 후임 인선 난항과 국회 일정이 겹치면서 일각에서는 강 실장의 유임 가능성도 제기하고 있다.

다만 정치권에서는 교체 쪽에 무게를 싣는 시각이 여전히 많다. 강 실장이 인사 검증 실패에 대한 책임을 명분으로 물러나겠다고 한 데다 여권에서도 인적 쇄신 요구가 나오고 있다. 사표 수리가 늦어지는 데 대해 여권에서는 후임자가 정해지지 않았거나 신변 정리 등 절차가 남아 국정 공백을 최소화하려는 조치라는 해석도 나온다.

비서실장 교체만으로는 인사 시스템을 바꾸기 어렵다는 지적도 있다. 이 대통령의 경기·성남 측근 라인이 그대로 남는 상황에서 비서실장 한 명을 바꾸는 것만으로 '검증 부실' 논란이 해소되기 어렵다고 보는 것이다.

성 수석은 비서실장의 역할에 대해 "대통령 곁에서 비판적으로 점검하고 대통령의 뜻이 국정에 반영되도록 조정하며 비서실 기강도 잡는 정말 중요한 자리"라고 강조했다. 

the13ook@newspim.com

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'개문발차' 중수청 첫날 몰린 고발장 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 2일 오전 8시50분 서울 중구 르네스퀘어. 중대범죄수사청 개청식을 한 시간여 앞두고 출근한 직원들이 엘리베이터를 타기 위해 1층 건물 외부까지 길게 줄을 섰다. 서로 웃으며 대화를 나누는 직원들의 얼굴에는 새 조직의 첫날을 맞은 상기된 표정이 묻어났다. 중수청 관계자는 "출근하는 직원분들은 이쪽으로 오시면 됩니다"라며 출입구를 안내하고 있었다. 중대범죄수사청 직원들이 2일 오전 서울 중구 르네스퀘어에 마련된 청사로 출근하기 위해 줄을 서있다. [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 2026.10.02 hong90@newspim.com 건물 반대편에서는 개청 첫날부터 고발장을 들고 온 시민단체가 기자회견을 열었다. 줄기세포 치료제 개발기업 네이처셀 주주들로 구성된 비전코리아는 퇴행성 무릎관절염 치료제 '조인트스템'의 품목허가 반려 과정에 문제가 있었다며 오유경 식품의약품안전처장을 직무유기 등 혐의로 고발했다. 강경윤 비전코리아 대표는 식약처가 심사 과정에서 부당한 기준을 적용하고 경쟁기관 관계자를 심의에 참여시켰다고 주장하며 "이번 기회에 중수청이 바로잡아야 한다"고 목소리를 높였다. 오전 9시가 넘어서자 민원실 업무가 시작됐다. 민원실에는 직원 4명이 자리를 잡았고 "오신 순서대로 앉아 달라"며 민원인을 안내했다. 고소·고발 접수를 증명하는 접수증 양식이 마련되지 않아, '접수'라고 적힌 보라색 도장을 찍어주는 등 준비가 미흡한 모습도 연출됐다. 오전 9시22분께 김민재 행정안전부 차관이 민원실을 찾았을 당시 직원은 이미 7건의 사건이 접수됐다고 설명했다. 중수청 민원실에 접수된 첫 고소장은 서울의 한 경찰관을 법왜곡죄 등 혐의로 수사해 달라는 개인의 고소였다. 대한민국 주주운동본부는 삼성전자와 SK하이닉스 경영진 및 노조 집행부가 부당한 성과급 지급으로 주주에게 손해를 끼쳤다며 특정경제범죄가중처벌법상 배임 등 혐의로 고발했다. 강경윤 비전코리아 대표(오른쪽)와 윤용진 변호사가 2일 오전 중대범죄수사청 본청과 서울청이 마련된 서울 중구 르네스퀘어 앞에서 기자회견을 하고 있다. [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 2026.10.02 hong90@newspim.com 주주운동본부는 북한군의 군사분계선(MDL) 이남 지뢰 매설 정황을 알고도 저지하지 않았다며 이재명 대통령과 안규백 전 국방부 장관을 외환(일반이적) 혐의로 고발했다. 수사부서도 첫발을 떼는 모습이었다. 청사 2층에 마련된 마약수사1·2·3과에는 각각 10명 안팎의 직원들이 자리를 잡았다. 책상에는 PC와 모니터가 설치돼 있었고 회의용 탁자와 의자, 파쇄기 등 기본적인 집기도 갖춰져 있었다. 다만 한 수사관은 "직원들의 부서 배치는 완료됐는데 아직 업무분장은 안 됐다. 명함도 나오지 않았다"고 말했다. 오전 9시38분께 개청식장이 차기 시작했다. 중수청 직원 200여 명이 행사장에 모였고 앞쪽에는 주요 내빈과 외빈, 간부급 수사관들을 위한 좌석이 마련됐다. 행사 시작을 기다리는 직원들 사이에서는 새 조직 출범에 대한 기대감도 엿보였다. 청장 직무대행을 맡고 있는 전종민 중수청 차장은 오전 10시 시작된 개청식에서 새 기관의 첫 원칙으로 '절제'를 제시했다. 전 차장은 "중수청은 '절제'를 최우선 원칙으로 삼겠다"며 "지난날의 과오를 거울삼아 같은 잘못을 이름만 바꿔 되풀이하지 않겠다"고 말했다. 이어 "중대범죄 앞에서는 단호하되 국민의 자유와 권리 앞에서는 한없이 신중한 수사기관이 되겠다"고 강조했다. 중대범죄수사청 직원들이 2일 오전 서울 중구 르네스퀘어에 마련된 중수청 민원실에서 민원인들을 응대하고 있다. [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 2026.10.02 hong90@newspim.com 전 차장은 향후 중수청 운영 원칙으로 ▲범죄 피해자와 사회적 약자 우선 ▲정치적 중립과 수사 독립 ▲법과 원칙에 따른 공정한 직무 수행 ▲전문 수사역량 강화 ▲인권과 적법절차 보장 등 다섯 가지를 제시했다. 윤호중 행안부 장관과 서영교 국회 법제사법위원장은 중수청 출범이 정부·여당이 추진해 온 수사·기소 분리와 검찰개혁의 제도적 결실이라는 점을 강조했다. 윤 장관은 "정부는 '수사와 기소의 분리를 통한 검찰개혁 완성'을 국정과제로 채택했다"며 중수청 출범을 78년간 이어진 형사사법체계 대전환의 출발점으로 평가했다. 그러면서 "중수청의 출범은 개혁의 끝이 아니다"라며 "수사와 기소가 분리되더라도 국민을 위한 책임까지 나눠서는 안 된다"고 경찰·공소청 등 다른 형사사법기관과의 공조를 주문했다. 서 위원장도 검찰의 수사·기소권 분리가 국민의 개혁 요구에 따른 것이라는 점을 부각했다. 그는 "일 잘해 온 수많은 검사들이 있었지만 정점에 있던 잘못된 검사들이 표적 수사, 조작 수사·기소 등으로 국민의 신뢰를 잃었다"고 주장하면서 "검사가 하던 중대범죄 수사를 여러분이 담당하게 된다"고 말했다. 이어 중수청 직원들에게 "범죄자는 끝까지 쫓아가 처벌하고 피해자 보호는 두텁게 해 달라"고 당부했다. [서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 2일 오전 서울 중구 중대범죄수사청에서 열린 개청식에서 참석자들이 현판 제막식을 하고 있다. 2026.10.02 mironj19@newspim.com 사법부를 대표해 참석한 노경필 법원행정처장은 수사 역량과 기본권 보장의 조화를 강조했다. 노 처장은 "오늘은 중대범죄에 대응하는 국가 역량을 새로 다지는 날"이라며 "실체적 진실 규명과 기본권 보장의 조화를 이루기 위한 역사적 첫걸음"이라고 말했다. 이어 "인권을 존중하는 일은 수사를 제약하는 요소가 아니라 여러분의 땀과 노력이 결실로 이어지는 든든한 토대"라고 강조했다. 오전 10시38분께 윤 장관과 전 차장 등 참석자들이 청사 현판을 제막하면서 공식 행사는 마무리됐다. 직원들은 별도의 후속 행사 없이 각 부서로 돌아가 첫 회의를 시작했다. 아직 업무분장도 끝나지 않은 사무실과 개청 전부터 사건이 들어오기 시작한 민원실의 풍경 속에서, 검찰청의 중대범죄 직접수사 기능을 넘겨받은 중수청의 첫날이 그렇게 시작됐다. hong90@newspim.com 2026-10-02 13:23
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갤럭시 S26 시리즈 15만원 인상 [서울=뉴스핌] 이승우 기자 = 메모리 반도체 가격의 상승으로 삼성전자 '갤럭시 S26' 시리즈의 국내 판매 가격이 지난 3월 출시 7개월 만에 올랐다. 1일 전자업계에 따르면 삼성전자가 이날부터 갤럭시 S26 시리즈의 판매 가격을 인상했다. 최근 이동통신사에 해당 시리즈의 변경된 가격을 통보했고 이날 삼성닷컴에도 가격을 반영했다. 삼성전자가 갤럭시 S26 시리즈 판매 가격을 출시 약 7개월 만에 인상했다. [사진=뉴스핌] 대부분 모델은 기존보다 14만9600원이 올랐다. 256GB 기준 일반 모델이 125만4000원에서 140만3600원으로, 플러스 모델이 145만2000원에서 160만1600원으로 각각 14만9600원 오른 것으로 나타났다. 최고가인 갤럭시 S26 울트라 1TB는 기존 254만5400원에서 27만6100원 인상해 282만1500원에 판매된다. 업계에서는 갤럭시 S26 시리즈의 가격 인상 이유로 메모리 반도체 가격 상승에 따른 원가 부담으로 꼽았다. 스마트폰에 탑재되는 모바일 D램과 낸드플래시 가격이 상승한 것이 조달 비용 부담으로 이어졌다. 이전에도 삼성전자를 비롯한 제조사들이 출시 이후 가격을 올린 사례가 있었다. 삼성전자는 지난 4월 갤럭시 S25 엣지, 갤럭시Z폴드7·플립7 일부 고용량 모델의 가격을 인상했다. 애플은 지난달 아이폰18 프로 시리즈 공개한 뒤 기존 아이폰17과 아이폰 에어 등의 국내 판매 가격을 올렸다. 아이폰 에어 1TB는 219만원에서 50만원 비싼 269만원으로 인상되는 등 고용량 제품일수록 상승폭이 큰 것으로 나타났다.  raul1649@newspim.com 2026-10-01 16:00

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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