김지용 중수청장 후보자 "검찰개혁 후퇴 우려 무겁게 들어…청문회서 설명"

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"기회 주어진다면 검찰개혁 정신 구현에 소임 다할 것"

[서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 김지용 초대 중대범죄수사청장 후보자가 2일 자신을 둘러싼 추가 검증 과정과 관련해 "검찰개혁이 후퇴하지 않을까 우려하는 국민 여러분의 목소리를 무거운 마음으로 들었다"고 밝혔다.

김 후보자는 이날 오후 서울 종로구 인사청문회 준비단 사무실에서 기자들과 만나 "새 형사사법체계의 성공을 바라는 국민적 열망이 얼마나 크고 준엄한지 다시 한번 절감했다"며 이같이 말했다.

김지용 초대 중대범죄수사청장 후보자가 2일 자신을 둘러싼 추가 검증 과정과 관련해 "검찰개혁이 후퇴하지 않을까 우려하는 국민 여러분의 목소리를 무거운 마음으로 들었다"고 밝혔다. 사진은 김 후보자가 지난달 8일 오후 서울 종로구 정부서울청사 창성 별관에 마련된 인사청문회 준비단 사무실로 첫 출근하며 취재진의 질문에 답변하는 모습. [사진 = 뉴스핌DB]

그는 자신을 둘러싸고 언론 등을 통해 제기된 우려에 대해서는 국회 인사청문회에서 설명하겠다는 입장을 밝혔다.

김 후보자는 "언론 등에서 제기되는 걱정이나 우려에 대해서도 드릴 말씀이 있지만 이 또한 국민의 목소리로 생각하고 낮은 자세로 경청하면서 성실하게 청문회를 준비하겠다"고 말했다.

이어 "곧 있을 인사청문회에서 저의 입장을 국민들께 상세하게 설명드리겠다"며 "중수청장 후보자로서의 제 비전과 각오, 중수청이 나아갈 방향 등에 대해서도 소상히 말씀드리겠다"고 덧붙였다.

김 후보자는 중수청장으로 임명될 경우 검찰개혁 취지에 맞게 조직을 운영하겠다는 뜻도 밝혔다.

그는 "앞으로 저에게 중대범죄수사청장으로 일할 기회가 주어진다면 검찰개혁의 정신을 구현하는 데 소임을 다하겠다"고 강조했다.

그러면서 "중수청이 중대범죄에 대한 대응 역량을 온전히 갖추고 국민의 권익과 피해자 보호를 위한 수사기관으로 빠르게 안착할 수 있도록 저의 모든 역량을 다 바치겠다"고 덧붙였다.

김 후보자는 '중수청이 수장 없이 준비가 부족한 상태로 개문발차했다'는 우려에 대해 "개청 상황에 대해 여러 경로를 통해 파악하고 있다"며 "중수청장으로 일할 기회가 주어지면 부족한 부분을 조속히 보완해 중수청을 신속히 안착시킬 것"이라고 말했다.

이재명 대통령은 전날 김 후보자에 대한 인사청문요청안을 재가했다. 이에 따라 김 후보자에 대한 국회 인사청문 절차가 본격적으로 진행될 예정이다.

hong90@newspim.com