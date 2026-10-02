컬리, 넥스트키친 완전자회사로…K푸드 수출 기반 강화

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컬리, 넥스트치킨 잔여 지분 확보

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 리테일 테크 기업 컬리가 가정간편식(HMR)과 레스토랑간편식(RMR) 전문 기업 넥스트키친을 완전 자회사로 편입한다.

컬리는 2일 공시를 통해 주식교환 방식으로 넥스트키친의 잔여 지분 53.6%를 확보할 계획이라고 밝혔다. 주식교환비율은 넥스트키친 1대 컬리 6.6이며, 컬리는 보통주 33만4926주를 신규 발행한다. 컬리는 기존에 넥스트키친 지분 46.4%를 보유하고 있었다.

컬리 로고. [사진=컬리 제공]

주식 교환 예정일은 12월 7일이며, 이후 넥스트키친은 컬리의 완전자회사로 존속된다.

컬리는 이번 편입을 통해 간편식 사업의 경쟁력을 강화한다는 방침이다. HMR과 RMR의 기획부터 개발, 유통까지 전 과정을 직접 관리해 상품 완성도를 높이고, 미국 등 해외 시장을 대상으로 한 K푸드 수출도 확대할 계획이다.

넥스트키친은 자회사 편입 완료 후 컬리 상품마케팅총괄(CCO) 최재훈 부사장을 대표이사로 선임할 예정이다.

최재훈 신임 대표는 "넥스트키친은 탁월한 간편식 기획 개발 능력과 운영 노하우를 바탕으로 견조한 성장세를 이어온 기업"이라며 "이번 자회사 편입을 계기로 양사의 간편식 경쟁력과 수출 역량은 한층 업그레이드될 것"이라고 말했다.

nrd@newspim.com