전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.10.02 (금) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
글로벌·중국 특파원

속보

더보기

양안 해상 무력시위 이어 선전전·심리·스파이전 가열

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 중국이 2일 대만 선전전과 군사압박을 병행했다
  • 국가안전부가 대만 첩보 드라마 제작을 주도했다
  • 대만은 군사기밀 유출 혐의로 군인 3명을 기소했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

중국, 대만 압박 강화 속 '드라마 선전전'도 확대
국가안전부 직접 주도 대만 첩보극 잇달아 제작
'통일' 메시지 영화 드라마 등 문화 콘텐츠로 확산

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 중국이 대만 주변에서 군사훈련을 이어가며 압박 수위를 높이는 한편, 영화·드라마를 활용한 대만 관련 선전전에도 열을 올리고 있다. 특히 중국 국가안전부가 직접 주도하는 '대만 첩보전' 소재 드라마가 잇따라 제작되면서 대만에 대한 중국의 역사 인식과 통일 메시지를 대중문화로 홍보하는 움직임도 엿보인다.

이런 움직임 속에서 대만 당국은 중국 정보기관과 연계해 군사기밀을 넘긴 혐의로 전·현직 군인 3명을 기소, 법적 조치에 착수함으로써 해상 무력 시위에 이어 양안 사이에 선전전과 심리전, 스파이전이 가열되는 분위기다.

2일 홍콩 명보 보도에 따르면 중국 국가안전부는 지난달 30일 중국의 '열사기념일'을 맞아 베이징 시산(西山) 무명영웅기념광장에서 '은폐전선 영웅열사 기념식'을 열었다.

천이신(陳一新) 국가안전부 부장 겸 당위서기는 이 자리에서 시진핑 중국 국가주석의 지시에 따라 영웅열사 정신을 선양하고 관련 역사자료를 발굴하는 한편, 은폐전선을 소재로 한 영화·드라마 제작을 추진해왔다고 밝혔다.

중국이 최근 드라마나 영화 등에서 집중하는 대표적인 작품 분야는 대만을 배경으로 한 첩보 드라마다. 지난해 방영된 드라마 '침묵의 영광(沉默的荣耀)'은 1949~1950년 대만에서 활동했던 중국 공산당계 정보원 우스(吳石), 주펑(朱楓) 등의 실화를 소재로 했다.

국가광전총국과 국무원 대만판공실, 국가안전부가 공동으로 제작을 지도한 작품으로, 실제 역사 인물의 이름과 사건을 상당 부분 그대로 사용했다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원=대만 진먼다오(금문도)로 가는 중국 푸젠성 샤먼 부두. 사진=뉴스핌 통신사.   2026.10.02 chk@newspim.com

드라마는 국공내전 직후 우스 등이 대만에 잠입해 중국 측에 군사정보를 전달하다 체포돼 처형된 과정을 다룬다. 중국 관영 매체들은 이를 '조국 통일을 위해 희생한 영웅'의 이야기로 소개하고 있다. 국무원 대만판공실도 지난해 드라마 방영 당시 우스와 주펑 등의 희생이 "조국 통일을 위한 투쟁"의 정신을 보여준다고 강조했다.

최근에는 1990년대 이후 대만해협의 정보전을 소재로 한 드라마 '교봉(交锋)'도 방영됐다. 중국 매체들은 이 작품을 1990년대 이후 대만해협 비공개 정보전의 대립을 정면으로 다룬 드라마라고 소개하고 있으며, 이 역시 국가안전부가 제작을 주도한 것으로 알려졌다.

중국 국가안전부가 첩보전 소재 콘텐츠 제작에 직접 나서는 것은 단순한 역사극 제작을 넘어 국가안보와 통일 문제를 대중문화와 결합하려는 흐름으로 풀이된다.

특히 지난해 '침묵의 영광' 방영 이후 중국에서는 관련 영웅들의 자료를 추가 공개하고 후손과 제작진이 기념활동에 참여하는 등 드라마와 국가 차원의 추모·선전 활동을 연계하는 모습도 나타났다. 중국 국가기록국은 이후 우스·주펑 등의 관련 자료를 공개하기도 했다.

대만에 대한 군사적 압박과 함께 역사·문화 콘텐츠를 통한 선전을 병행하는 전략이라고 볼수 있다. 중국은 대만해협의 군사적 긴장을 높이는 동시에 영화와 드라마를 통해 '대만은 중국의 일부'라는 자국의 역사관과 통일의 정당성을 반복적으로 제시하고 있다.

한편 중국은 9월 30일 제13회 열사기념일을 맞아 대만에서 활동하다 희생된 정보요원들에 대해 국가안전부 차원의 추모식을 가졌고, 76년 전 대만에서 숨진 요원들의 유해를 본토로 송환해 안장하는 등 '영웅열사' 선전에도 힘을 쏟고 있다.

대만에서는 중국 정보기관과 연계해 군사기밀을 넘긴 혐의로 전·현직 군인 3명이 기소됐다. 대만 검찰에 따르면 이들은 중국 측의 지시와 자금 지원을 받아 전차 관련 정보와 한광(漢光)훈련 계획 등을 넘기고, 중국 주하이에서 접촉한 뒤 현역 군인들을 포섭해 정보망을 확대하려 한 혐의를 받고 있다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 중국 푸젠성 샤먼에서 배로 30여분 거리의 대만 진먼다오 부두. 양안 긴장에도 불구하고 샤먼과 진먼다오 사이에는 여객선이 자유롭게 오간다.  사진=뉴스핌 통신사.  2026.10.02 chk@newspim.com

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원 chk@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
갤럭시 S26 시리즈 15만원 인상 [서울=뉴스핌] 이승우 기자 = 메모리 반도체 가격의 상승으로 삼성전자 '갤럭시 S26' 시리즈의 국내 판매 가격이 지난 3월 출시 7개월 만에 올랐다. 1일 전자업계에 따르면 삼성전자가 이날부터 갤럭시 S26 시리즈의 판매 가격을 인상했다. 최근 이동통신사에 해당 시리즈의 변경된 가격을 통보했고 이날 삼성닷컴에도 가격을 반영했다. 삼성전자가 갤럭시 S26 시리즈 판매 가격을 출시 약 7개월 만에 인상했다. [사진=뉴스핌] 대부분 모델은 기존보다 14만9600원이 올랐다. 256GB 기준 일반 모델이 125만4000원에서 140만3600원으로, 플러스 모델이 145만2000원에서 160만1600원으로 각각 14만9600원 오른 것으로 나타났다. 최고가인 갤럭시 S26 울트라 1TB는 기존 254만5400원에서 27만6100원 인상해 282만1500원에 판매된다. 업계에서는 갤럭시 S26 시리즈의 가격 인상 이유로 메모리 반도체 가격 상승에 따른 원가 부담으로 꼽았다. 스마트폰에 탑재되는 모바일 D램과 낸드플래시 가격이 상승한 것이 조달 비용 부담으로 이어졌다. 이전에도 삼성전자를 비롯한 제조사들이 출시 이후 가격을 올린 사례가 있었다. 삼성전자는 지난 4월 갤럭시 S25 엣지, 갤럭시Z폴드7·플립7 일부 고용량 모델의 가격을 인상했다. 애플은 지난달 아이폰18 프로 시리즈 공개한 뒤 기존 아이폰17과 아이폰 에어 등의 국내 판매 가격을 올렸다. 아이폰 에어 1TB는 219만원에서 50만원 비싼 269만원으로 인상되는 등 고용량 제품일수록 상승폭이 큰 것으로 나타났다.  raul1649@newspim.com 2026-10-01 16:00
사진
"앤스로픽, 11월 중순 상장 추진" [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 인공지능(AI) 기업 앤스로픽이 이르면 11월 중순 기업공개(IPO)를 추진한다고 블룸버그가 1일(현지시간) 보도했다. 상장이 성사되면 스페이스X가 세운 사상 최대 기록에 맞먹는 규모가 될 전망이다. 다만 AI 안전 논란과 신규 상장 시장의 부진이 변수로 꼽힌다. 블룸버그는 사안에 정통한 관계자를 인용해 앤스로픽이 이르면 11월 9일 주간부터 공모 마케팅에 들어갈 수 있다고 전했다. 이는 11월 26일 추수감사절 전에 상장해 거래를 시작하려는 일정이다. 관계자들은 논의가 진행 중이어서 일정이 바뀔 수 있다면서도, 늦어도 연내에는 상장할 것으로 예상했다. 기업가치는 1조8000억~2조 달러 수준이 적정하다는 것이 투자자들의 시각이라고 블룸버그는 전했다. 실적 내용도 공개됐다. 앤스로픽의 지난해 매출은 약 46억 달러로 전년 3억8600만 달러에서 크게 늘었다. 반면 순손실은 420억 달러에 육박해 전년 83억 달러에서 다섯 배가량 불어났다. 영업손실도 80억 달러를 상회했다. 앤스로픽은 올해 상당 기간 앞서 나갔으나 최근 오픈AI의 추격을 받고 있다. 최근 몇 달간 오픈AI의 매출 증가세가 가팔라졌기 때문이다. AI 안전 문제도 부담이다. 통제를 벗어난 에이전트에 의한 해킹 사고가 잇따르면서 감시의 눈길이 두 회사에 쏠려 있다. 다리오 아모데이 앤스로픽 최고경영자(CEO)는 개인 웹사이트에 올린 글에서 새 AI 모델의 발전 속도를 늦춰야 한다고 주장했다. 샘 올트먼 오픈AI CEO는 지금 상장하는 것은 현명하지 못하다며 IPO 계획을 미뤘다. 앤스로픽 로고 일러스트 이미지. [사진=로이터 뉴스핌] mj72284@newspim.com 2026-10-02 03:20

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동