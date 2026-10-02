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'부산 앓이' 확산에 멍석 깐 신세계·롯데 유통가, '부캉이' 특수까지

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  • 올해 1~7월 부산 외국인이 292만명을 넘었다
  • 부산 관광 만족도는 아시아 8개 도시 1위였다
  • 유통업계가 10월 부산 외국인 수요 공략에 나섰다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

부산 외국인 쇼핑객 급증, 유통업계 마케팅 강화
신세계와 롯데, 외국인 쇼핑 행사 연이어 개최
부산 지역 외국인 매출 231% 증가, 유통업계 기대감

[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 요즘 부산이 핫 플레이스다. 올해 1~7월 부산을 찾은 외국인은 292만 7674명으로 전년 동기보다 46.1% 늘었고, 온라인 리뷰 기반 만족도도 아시아 주요 8개 도시 중 가장 높게 나타났다.

광안리 해수욕장 야경. [사진= 부산시]

중국 국경절과 부산국제영화제, 국제 록 페스티벌 등이 이어지는 10월을 맞아 백화점·아울렛·편의점 등 유통업계도 외국인 쇼핑과 연휴 소비를 겨냥한 마케팅 경쟁에 나섰다. 부산시는 이달 영화·음악·비즈니스 분야 22개 행사를 연계한 '2026 페스티벌 시월'을 운영한다. 유통가는 '부산 앓이' 수요 잡기에 나섰다.

온라인 커뮤니티와 여행 후기에서 부산을 다시 찾고 싶다는 의미의 '부산 병' 또는 '부산 앓이'라는 신조어가 확산하고 있다. 야놀자리서치가 중국 사회 관계망 서비스(SNS) 샤오홍슈 여행 게시물 1만 1270건과 중국 최대 온라인 여행 플랫폼(OTA) 씨트립의 중국어 리뷰 1만 8694건을 분석한 결과, 부산의 중국 관광객 종합 만족도는 5점 만점에 4.723점으로 조사 대상 8개 도시 중 1위였다. 서울은 5위에 그쳤다. 자연 경관과 미식, 체험형 관광 콘텐츠가 어우러진 부산 여행의 특성이 높은 점수를 받은 것으로 풀이된다.

전국적으로도 외국인 관광객 증가세는 뚜렷하다. 문화체육관광부에 따르면 올해 1~8월 방한 외국인은 1504만 8435명으로 전년 동기보다 21.6% 늘었다. 국가별로는 중국이 481만 6134명(29.0% 증가), 일본이 269만 8857명(17.5% 증가), 대만이 165만 6255명(32.2% 증가)으로 집계됐다. 같은 기간 외국인 관광 관련 카드 소비액은 14조 180억 원으로 48.5% 증가했다. 지방 공항과 항만으로 입국한 비중은 27.8%로 연중 최고 수준을 기록했다.

특히 수도권 밖 수요의 핵심이 부산이다. 부산시에 따르면 1~7월 부산을 찾은 외국인은 292만 7674명으로 46.1% 늘어 전국 증가율(21.3%)을 24.8%포인트 웃돌았다. 7월에만 50만 7045명이 방문해 두 달 연속 월간 최고를 경신했다. 부산시는 연간 외국인 관광객 유치 목표인 400만 명의 73.2%를 7개월 만에 달성하기도 했다.

신세계백화점의 외국인 고객 쇼핑 모습. [사진= 신세계]

대만과 중국 관광객이 전체의 49.9%를 차지했다. 크루즈도 한몫한다. 부산항만공사는 올해 상반기 크루즈 219항차, 32만여 명이 입국했다며 연말까지 420항차 70만여 명을 전망했다.

이 흐름은 편의점 매출에서도 확인된다. CU 운영사 BGF리테일의 올해 2분기 외국인 매출 증가율은 부산이 97.6%로 전국 평균(60.1%)을 크게 웃돌았다. 서울(55.2%), 인천(59.0%), 경기(55.8%), 제주(62.8%)보다도 높다.

유통업계 관계자는 "요즘 서울보다 부산이 핫 플레이스가 됐다. 빌딩만 있는 서울보다는 바다와 산, 절경 등이 어우러진 부산을 많이 찾는다. 크루즈를 타고 부산을 직접 찾는 외국인들이 많아졌다"며 "요즘에도 광안리 해변에서는 수영을 즐기는 외국인들이 자주 보인다"고 밝혔다.

또 다른 관계자는 "부산은 사찰 등 볼거리가 많은 경주도 가깝다. 중국과 일본인, 동남아 사람뿐만 아니라 미국, 유럽 등에서도 많이 찾는다"고 했다.

유통업계도 대목을 겨냥하고 있다. 10월은 연휴가 집중돼 유통업계 최대 대목으로 꼽히고, 지난해 10월 부산 롯데백화점 구매 고객 수는 연중 두 번째로 많았다.

신세계백화점은 중국 중추절·국경절과 일본 실버위크 수요를 겨냥해 10월 11일까지 부산 센텀시티점과 함께 본점과 강남점 타임스퀘어점에서 '신세계 글로벌 쇼핑 페스타'를 연다. 한국관광공사, 신세계면세점과 손잡고 120개 브랜드가 참여하며 구매액에 따라 최대 10% 상당의 상품권도 준다. 신세계 본점의 1~8월 외국인 매출은 231% 늘었다.

이성환 신세계백화점 영업전략담당 상무는 "올해 최대 규모의 외국인 대상 쇼핑 행사를 선보인다"며 단독 브랜드 프로모션과 결제 혜택, 상품권 사은 등을 한데 모아 외국인 고객의 쇼핑 만족도를 높이겠다고 설명했다.

신세계사이먼 부산 프리미엄 아울렛에서는 남성 패션 브랜드를 중심으로 '맨즈 위크' 행사를 진행한다.

롯데는 내국인 연휴 수요와 외국인 브랜드 마케팅을 나눠 공략한다. 부산 본점, 광복점, 동래점, 센텀시티점은 11일까지 가을 정기 세일을 열고, 18일까지 스포츠·골프·아웃도어 중심의 '롯데 액티브 위크'를 연다. 롯데백화점은 올해 1~9월 전사 외국인 매출 신장률이 110%이며 제니를 브랜드 앰배서더로 선정했다. 롯데백화점은 제니의 글로벌 인지도를 활용해 국내외 고객에게 알린다는 구상이다.

아직 부산에 매장이 없는 현대백화점은 약 9000억 원을 투자해 '더현대 부산'을 부산 랜드마크로 세운다는 계획이다. 이번엔 '네오 로컬' 팝업으로 부산 해리단길 편집숍 '루프트맨션' 등 지역 브랜드를 더현대 서울에 모아 소개했다.

부산 북항 친수공원 수로에 나타난 상어 '부캉이'. [사진= 뉴스핌 DB]

'여기에 지난 18일 부산 북항 친수공원 수로에 나타난 상어 '부캉이' 열기가 더해졌다. 부산시설공단은 이 상어에게 '부캉이'(북항이)라는 이름을 붙였다. 공원 방문객은 19일부터 27일까지 누적 56만 8800명을 넘어섰고, 추석 연휴 4일(24~27일)에만 48만 3000명이 찾았다. 평소 주말 2000명 안팎과 비교하면 약 60배 수준이다.

유통업계에 따르면 19~27일 북항 친수공원 인근 CU 매출은 직전 9일(9월 5~13일)보다 76% 늘었고, 세븐일레븐은 42%, 이마트24는 15% 증가했다. 부산 동구 CU에서 '죠스바'와 '고래밥' 매출은 직전 주보다 각각 54%, 29% 올랐다. 오리온과 롯데웰푸드는 SNS로 '부캉이 마케팅'에 나섰다.

유통업계 관계자는 "부산은 사찰 등 볼거리가 많은 경주와도 가깝다. 중국과 일본인, 동남아 사람뿐만 아니라 미국, 유럽 등에서도 많이 찾는다"며 "부산 지역 매출이 더 늘 것으로 예상하고 있다"고 말했다.

fineview@newspim.com

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갤럭시 S26 시리즈 15만원 인상 [서울=뉴스핌] 이승우 기자 = 메모리 반도체 가격의 상승으로 삼성전자 '갤럭시 S26' 시리즈의 국내 판매 가격이 지난 3월 출시 7개월 만에 올랐다. 1일 전자업계에 따르면 삼성전자가 이날부터 갤럭시 S26 시리즈의 판매 가격을 인상했다. 최근 이동통신사에 해당 시리즈의 변경된 가격을 통보했고 이날 삼성닷컴에도 가격을 반영했다. 삼성전자가 갤럭시 S26 시리즈 판매 가격을 출시 약 7개월 만에 인상했다. [사진=뉴스핌] 대부분 모델은 기존보다 14만9600원이 올랐다. 256GB 기준 일반 모델이 125만4000원에서 140만3600원으로, 플러스 모델이 145만2000원에서 160만1600원으로 각각 14만9600원 오른 것으로 나타났다. 최고가인 갤럭시 S26 울트라 1TB는 기존 254만5400원에서 27만6100원 인상해 282만1500원에 판매된다. 업계에서는 갤럭시 S26 시리즈의 가격 인상 이유로 메모리 반도체 가격 상승에 따른 원가 부담으로 꼽았다. 스마트폰에 탑재되는 모바일 D램과 낸드플래시 가격이 상승한 것이 조달 비용 부담으로 이어졌다. 이전에도 삼성전자를 비롯한 제조사들이 출시 이후 가격을 올린 사례가 있었다. 삼성전자는 지난 4월 갤럭시 S25 엣지, 갤럭시Z폴드7·플립7 일부 고용량 모델의 가격을 인상했다. 애플은 지난달 아이폰18 프로 시리즈 공개한 뒤 기존 아이폰17과 아이폰 에어 등의 국내 판매 가격을 올렸다. 아이폰 에어 1TB는 219만원에서 50만원 비싼 269만원으로 인상되는 등 고용량 제품일수록 상승폭이 큰 것으로 나타났다.  raul1649@newspim.com 2026-10-01 16:00
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"앤스로픽, 11월 중순 상장 추진" [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 인공지능(AI) 기업 앤스로픽이 이르면 11월 중순 기업공개(IPO)를 추진한다고 블룸버그가 1일(현지시간) 보도했다. 상장이 성사되면 스페이스X가 세운 사상 최대 기록에 맞먹는 규모가 될 전망이다. 다만 AI 안전 논란과 신규 상장 시장의 부진이 변수로 꼽힌다. 블룸버그는 사안에 정통한 관계자를 인용해 앤스로픽이 이르면 11월 9일 주간부터 공모 마케팅에 들어갈 수 있다고 전했다. 이는 11월 26일 추수감사절 전에 상장해 거래를 시작하려는 일정이다. 관계자들은 논의가 진행 중이어서 일정이 바뀔 수 있다면서도, 늦어도 연내에는 상장할 것으로 예상했다. 기업가치는 1조8000억~2조 달러 수준이 적정하다는 것이 투자자들의 시각이라고 블룸버그는 전했다. 실적 내용도 공개됐다. 앤스로픽의 지난해 매출은 약 46억 달러로 전년 3억8600만 달러에서 크게 늘었다. 반면 순손실은 420억 달러에 육박해 전년 83억 달러에서 다섯 배가량 불어났다. 영업손실도 80억 달러를 상회했다. 앤스로픽은 올해 상당 기간 앞서 나갔으나 최근 오픈AI의 추격을 받고 있다. 최근 몇 달간 오픈AI의 매출 증가세가 가팔라졌기 때문이다. AI 안전 문제도 부담이다. 통제를 벗어난 에이전트에 의한 해킹 사고가 잇따르면서 감시의 눈길이 두 회사에 쏠려 있다. 다리오 아모데이 앤스로픽 최고경영자(CEO)는 개인 웹사이트에 올린 글에서 새 AI 모델의 발전 속도를 늦춰야 한다고 주장했다. 샘 올트먼 오픈AI CEO는 지금 상장하는 것은 현명하지 못하다며 IPO 계획을 미뤘다. 앤스로픽 로고 일러스트 이미지. [사진=로이터 뉴스핌] mj72284@newspim.com 2026-10-02 03:20

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