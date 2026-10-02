위메이드플레이, 정보보안 국제 표준 ISO27001 7년 연속 인증

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

제로 트러스트 모델 기반 보안 강화

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 위메이드플레이가 정보보안 국제 표준인 ISO27001 인증을 7년 연속으로 획득했다고 2일 밝혔다.

이번 인증은 지난해 말부터 도입한 제로 트러스트 모델 기반 보안 정책과 솔루션에 대한 외부 기관 검증을 거친 결과다. 제로 트러스트는 모든 접근을 검증하는 보안 모델로, 위메이드플레이는 이를 자사에 맞게 구성해 보안 정책을 강화하고 솔루션을 확대했다.

위메이드플레이 CI. [사진=위메이드플레이]

이번 심사에서 정책과 개인 및 공용 장비, 솔루션 운영이 글로벌 기준을 충족하는 것으로 평가됐다. 위메이드플레이는 4월 국내 공인 인증인 ISMS(정보보안관리시스템)를 완료한 데 이어 이번 인증을 획득함으로써 국내외 기준을 모두 통과했다.

김성훈 위메이드플레이 최고기술책임자는 "이번 인증은 새로운 보안 정책을 업무에 적용해 준 구성원들의 성과"라며 "글로벌 표준의 보안 서비스를 지속하겠다"고 말했다.

위메이드플레이는 하반기 중 개인정보 보호를 강화할 서비스 플랫폼의 보안 정책 확대를 준비 중이다.

origin@newspim.com