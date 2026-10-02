전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.10.02 (금) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
글로벌·중국 일본

속보

더보기

도시바, AI 데이터센터용 HDD 생산 2배로...필리핀에 600억엔 투자

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 도시바가 2일 AI용 HDD 생산능력을 내년까지 2배로 늘린다고 밝혔다.
  • 필리핀 공장에 약 600억엔을 투자해 증설에 나서기로 했다.
  • 시장점유율을 10%대에서 30%까지 끌어올릴 계획이다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 오영상 기자 = 일본 도시바가 인공지능(AI) 데이터센터용 하드디스크드라이브(HDD) 생산능력을 내년까지 2배로 늘린다고 2일 니혼게이자이신문이 보도했다. AI 확산으로 데이터 저장 수요가 급증하는 가운데 필리핀 생산공장에 약 600억엔(약 5000억원)을 투자해 증산에 나선다.

HDD 시장은 미국 웨스턴디지털(WD)과 시게이트 테크놀로지(STX), 도시바 등 3개 업체가 사실상 과점하고 있다. 도시바는 이번 증설을 통해 중장기적으로 시장점유율을 현재 10%대에서 30%까지 끌어올린다는 목표다.

도시바가 HDD 사업에서 대규모 투자에 나서는 것은 약 5년 만이다. 필리핀 공장에 생산라인을 추가하고, 1대당 저장 용량을 최대 40% 높인 신제품 생산에도 대응할 계획이다.

AI 데이터센터에서 사용되는 대용량 HDD 수요는 빠르게 늘고 있다. 도시바는 지속적인 설비투자를 통해 2030년에는 65테라바이트(TB)급 HDD, 이후에는 100TB급 제품의 양산을 추진한다. 도시바는 이미 데이터센터와 클라우드 서비스 사업자를 겨냥한 대용량 '니어라인 HDD'를 확대하고 있다.

필리핀 공장에서는 검사 공정과 클린룸 자동화도 강화한다. 증산 과정에서 필요한 추가 인력을 기존 방식보다 약 40% 줄이는 한편, 이물질 부착과 작업 실수를 줄여 제품의 수율 개선도 꾀한다.

HDD는 데이터를 저장하는 속도에서는 반도체 메모리를 사용하는 솔리드스테이트드라이브(SSD)에 뒤처진다. 하지만 데이터 용량당 비용은 HDD가 SSD의 약 20분의 1 수준으로 낮아 대규모 데이터를 장기간 보관해야 하는 데이터센터에서 경쟁력이 있다.

특히 AI의 확산으로 데이터 생성량이 급증하면서 대용량 저장장치 수요도 함께 커지고 있다. 미국 시장조사업체 IDC는 2030년 전 세계 데이터 생성량이 718제타바이트(ZB)에 달해 2024년의 약 4배로 증가할 것으로 전망했다. 이 가운데 저장되는 데이터의 약 60%를 HDD가 담당할 것으로 예상된다.

AI 특수로 대용량 HDD인 니어라인 HDD 시장도 빠르게 확대되고 있다. 업계에서는 당분간 공급 부족이 이어질 가능성이 있다고 보고 있다. 시게이트는 올해 1월 당시 연간 생산 물량이 이미 판매됐다고 밝히기도 했다.

경쟁사들도 투자를 확대하고 있다. 웨스턴디지털은 2030년까지 5년간 일본에 10억달러(약 1조3000억원)를 투자할 방침을 밝혔다. 차세대 기술 개발과 인재 채용, 연구기관 및 대학과의 협력 등에 자금을 투입할 예정이다.

HDD 산업은 일본 부품업체들의 공급망도 촘촘하게 연결돼 있다. 닛파츠를 비롯해 TDK, 호야, 니덱 등이 정밀 부품 분야에서 높은 점유율을 확보하고 있다. 도시바의 HDD 생산 확대가 일본 부품업체들의 공급 증가로 이어질 가능성도 있다.

도시바 본사의 대형 로고 [사진=로이터 뉴스핌]

goldendog@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
갤럭시 S26 시리즈 15만원 인상 [서울=뉴스핌] 이승우 기자 = 메모리 반도체 가격의 상승으로 삼성전자 '갤럭시 S26' 시리즈의 국내 판매 가격이 지난 3월 출시 7개월 만에 올랐다. 1일 전자업계에 따르면 삼성전자가 이날부터 갤럭시 S26 시리즈의 판매 가격을 인상했다. 최근 이동통신사에 해당 시리즈의 변경된 가격을 통보했고 이날 삼성닷컴에도 가격을 반영했다. 삼성전자가 갤럭시 S26 시리즈 판매 가격을 출시 약 7개월 만에 인상했다. [사진=뉴스핌] 대부분 모델은 기존보다 14만9600원이 올랐다. 256GB 기준 일반 모델이 125만4000원에서 140만3600원으로, 플러스 모델이 145만2000원에서 160만1600원으로 각각 14만9600원 오른 것으로 나타났다. 최고가인 갤럭시 S26 울트라 1TB는 기존 254만5400원에서 27만6100원 인상해 282만1500원에 판매된다. 업계에서는 갤럭시 S26 시리즈의 가격 인상 이유로 메모리 반도체 가격 상승에 따른 원가 부담으로 꼽았다. 스마트폰에 탑재되는 모바일 D램과 낸드플래시 가격이 상승한 것이 조달 비용 부담으로 이어졌다. 이전에도 삼성전자를 비롯한 제조사들이 출시 이후 가격을 올린 사례가 있었다. 삼성전자는 지난 4월 갤럭시 S25 엣지, 갤럭시Z폴드7·플립7 일부 고용량 모델의 가격을 인상했다. 애플은 지난달 아이폰18 프로 시리즈 공개한 뒤 기존 아이폰17과 아이폰 에어 등의 국내 판매 가격을 올렸다. 아이폰 에어 1TB는 219만원에서 50만원 비싼 269만원으로 인상되는 등 고용량 제품일수록 상승폭이 큰 것으로 나타났다.  raul1649@newspim.com 2026-10-01 16:00
사진
"앤스로픽, 11월 중순 상장 추진" [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 인공지능(AI) 기업 앤스로픽이 이르면 11월 중순 기업공개(IPO)를 추진한다고 블룸버그가 1일(현지시간) 보도했다. 상장이 성사되면 스페이스X가 세운 사상 최대 기록에 맞먹는 규모가 될 전망이다. 다만 AI 안전 논란과 신규 상장 시장의 부진이 변수로 꼽힌다. 블룸버그는 사안에 정통한 관계자를 인용해 앤스로픽이 이르면 11월 9일 주간부터 공모 마케팅에 들어갈 수 있다고 전했다. 이는 11월 26일 추수감사절 전에 상장해 거래를 시작하려는 일정이다. 관계자들은 논의가 진행 중이어서 일정이 바뀔 수 있다면서도, 늦어도 연내에는 상장할 것으로 예상했다. 기업가치는 1조8000억~2조 달러 수준이 적정하다는 것이 투자자들의 시각이라고 블룸버그는 전했다. 실적 내용도 공개됐다. 앤스로픽의 지난해 매출은 약 46억 달러로 전년 3억8600만 달러에서 크게 늘었다. 반면 순손실은 420억 달러에 육박해 전년 83억 달러에서 다섯 배가량 불어났다. 영업손실도 80억 달러를 상회했다. 앤스로픽은 올해 상당 기간 앞서 나갔으나 최근 오픈AI의 추격을 받고 있다. 최근 몇 달간 오픈AI의 매출 증가세가 가팔라졌기 때문이다. AI 안전 문제도 부담이다. 통제를 벗어난 에이전트에 의한 해킹 사고가 잇따르면서 감시의 눈길이 두 회사에 쏠려 있다. 다리오 아모데이 앤스로픽 최고경영자(CEO)는 개인 웹사이트에 올린 글에서 새 AI 모델의 발전 속도를 늦춰야 한다고 주장했다. 샘 올트먼 오픈AI CEO는 지금 상장하는 것은 현명하지 못하다며 IPO 계획을 미뤘다. 앤스로픽 로고 일러스트 이미지. [사진=로이터 뉴스핌] mj72284@newspim.com 2026-10-02 03:20

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동