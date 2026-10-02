유니온바이오메트릭스, 비문인식 동물등록 제도화 기반 마련

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동물보호법 개정안 국회 통과…생체인식 등록 검증 근거

지자체 실증 경험 활용해 등록·관리 플랫폼 사업 확대

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 설희 인턴기자= 인공지능(AI) 생체인식 전문기업 유니온바이오메트릭스가 반려동물 비문인식 기술의 동물등록 활용을 위한 제도적 기반 마련에 따라 관련 사업 확대에 나선다.

2일 유니온바이오메트릭스에 따르면 생체정보 인식기술 등 새로운 기술을 활용한 동물등록 방법을 검증하고 적합성이 인정된 방식을 동물등록에 활용할 수 있도록 하는 내용의 동물보호법 개정안이 전날 국회 본회의를 통과했다.

현행 동물등록제는 무선전자개체식별장치를 중심으로 운영되고 있다. 농림축산식품부에 따르면 반려 목적으로 기르는 2개월령 이상의 개는 동물등록 대상이다.

유니온바이오메트릭스 로고. [사진=유니온바이오메트릭스]

비문인식은 반려견마다 다른 코의 무늬를 AI로 분석해 개체를 식별하는 기술이다. 유니온바이오메트릭스는 지문과 얼굴인식 분야에서 확보한 생체인식 기술을 기반으로 비문인식 기술을 개발해왔다.

회사는 과학기술정보통신부의 정보통신기술(ICT) 규제샌드박스 실증특례와 지방자치단체 실증사업 등을 통해 비문 수집과 개체 식별, 등록 절차 운영 경험을 축적해왔다고 설명했다. 실제 인천 미추홀구와 안양시 등에서는 올해 반려견 비문등록 시범사업이 진행되고 있다.

유니온바이오메트릭스는 향후 세부 검증 절차와 적용 요건이 마련되는 데 맞춰 비문인식 솔루션과 등록·관리 플랫폼 사업을 확대할 계획이다.

등록 이후에는 유실동물 신원 확인과 동물병원, 보험 등 관련 서비스에도 개체 식별 기술을 연계한다는 구상이다. 회사 공시에서도 비문 동물등록 시범운영과 지방자치단체 실증 확대, 향후 보험·의료 등 관련 서비스 연계를 추진계획으로 제시한 바 있다.

유니온바이오메트릭스 AI 생체인식 연구소 백영현 부사장은 "이번 법 개정은 오랜 투자와 실증으로 축적한 비문인식 기술의 사업적 가치가 구체화되는 중요한 전환점"이라며 "국가 동물등록 체계에서의 활용을 준비하고, 등록 인프라부터 연계 서비스까지 사업을 확대해 기술 경쟁력을 성장 성과로 연결하겠다"고 밝혔다.

winter1004@newspim.com