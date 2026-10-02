전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.10.02 (금) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
사회 법원·검찰

속보

더보기

김대기 '尹 관저 이전 의혹' 결심 연기…法 "공소청 전환 후 특검 파견명령 확인해야"

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 김대기 전 비서실장 등의 결심공판이 2일 연기됐다
  • 재판부는 변호인 준비 부족과 파견검사 적법성에 주목했다
  • 이들은 관저 이전 예산 전용을 지시한 혐의로 기소됐다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

법원 "새 파견명령 필요하면 진행 무의미"…특검 "절차 알아보겠다"
김대기·이상민 등 결심공판 16일로…특검 구형도 연기

[서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 윤석열 정부 대통령 관저 이전 과정에서 예산을 부당하게 전용하도록 지시한 혐의로 기소된 김대기 전 대통령실 비서실장 등의 1심 결심공판이 연기됐다. 

서울중앙지법 형사합의36부(재판장 이정엽)는 2일 김 전 실장과 윤재순 전 대통령비서실 총무비서관, 김오진 전 대통령실 관리비서관, 이상민 전 행정안전부 장관의 직권남용권리행사방해 혐의 공판을 열었다.

윤석열 정부 대통령 관저 이전 과정에서 예산을 부당하게 전용하도록 지시한 혐의로 기소된 김대기 전 대통령실 비서실장 등의 1심 결심공판이 연기됐다. 사진은 지난 5월 15일 김 전 실장이 '관저 이전 특혜 의혹' 사건 관련 피의자 조사를 받기 위해 경기 과천시에 마련된 2차 종합특검팀 사무실에 출석하고 있는 모습. [사진=뉴스핌DB] 

당초 재판부는 이날 2차 종합특검팀(특별검사 권창영)의 최종의견과 구형, 변호인들의 최후변론과 피고인들의 최후진술을 들은 뒤 변론을 종결할 예정이었다.

재판부는 변호인들의 최후변론 준비가 충분하지 않은 점을 고려해 이날 예정했던 결심 절차를 진행하지 않기로 했다.

재판부는 이어 "파견검사들의 출석이 적합한지가 의문이 있다"며 "이전에 검찰청 소속일 때 파견명령이 그대로 유효하다는 경과규정이 특별법이나 특검법, 형사소송법에 있는 것으로 보이지 않는다"고 밝혔다.

이어 "새로운 파견명령이 필요하다는 변론이 나오면 오늘 진행하는 게 무의미할 수 있다"며 "이 부분을 확인하기 위해서는 새로 공소청 소속에서 파견명령을 받는 게 확실하다"고 말했다.

이에 특검 측은 공소청 자체적으로 처리할 수 있는 사안은 아니며 검사 인사와 관련해 별도의 절차가 필요한 것으로 알고 있다는 취지로 답했다. 재판부가 파견 절차를 확인해 달라고 하자 특검 측은 "절차를 먼저 알아보겠다"고 밝혔다.

검찰청 폐지와 공소청 출범이라는 조직 개편 이후 기존 파견명령의 효력이 승계되는지 명확히 확인한 뒤 재판을 진행할 필요가 있다는 취지다.

재판부는 "변호인께서도 준비가 안 됐고 파견검사가 유효하게 소송을 진행할 수 있는지 의문이 있어 실질적인 내용은 진행하지 않고 다음 기일을 정하겠다"고 밝혔다.

특히 재판부는 "다른 재판부도 이런 문제가 있는데 해결해야 한다"며 "그렇지 않으면 재판이 계속 늦어질 수밖에 없다"고 지적했다.

이에 따라 이날 예정됐던 특검의 최종의견과 김 전 실장 등에 대한 구형도 미뤄졌다. 재판부는 오는 16일 오전 10시 다음 공판을 열어 추가 증거조사와 특검의 최종의견, 변호인들의 최후변론 및 피고인들의 최후진술을 진행한 뒤 변론을 종결할 방침이다.

김 전 실장 등은 2022년 5월부터 7월까지 무면허 인테리어 업체 '21그램'이 제시한 대통령 관저 이전 공사비를 지급하기 위해 행정안전부에 부족한 예산을 충당하도록 지시한 혐의를 받는다.

당초 관저 내부 인테리어 명목으로 예비비 14억4000만 원이 편성됐지만 21그램이 약 41억 원의 견적을 제출하면서 예산 부족 문제가 발생했다. 특검은 김 전 실장 등이 부족한 공사비를 마련하기 위해 행안부에 예산 전용을 지시한 것으로 보고 있다.

pmk1459@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
갤럭시 S26 시리즈 15만원 인상 [서울=뉴스핌] 이승우 기자 = 메모리 반도체 가격의 상승으로 삼성전자 '갤럭시 S26' 시리즈의 국내 판매 가격이 지난 3월 출시 7개월 만에 올랐다. 1일 전자업계에 따르면 삼성전자가 이날부터 갤럭시 S26 시리즈의 판매 가격을 인상했다. 최근 이동통신사에 해당 시리즈의 변경된 가격을 통보했고 이날 삼성닷컴에도 가격을 반영했다. 삼성전자가 갤럭시 S26 시리즈 판매 가격을 출시 약 7개월 만에 인상했다. [사진=뉴스핌] 대부분 모델은 기존보다 14만9600원이 올랐다. 256GB 기준 일반 모델이 125만4000원에서 140만3600원으로, 플러스 모델이 145만2000원에서 160만1600원으로 각각 14만9600원 오른 것으로 나타났다. 최고가인 갤럭시 S26 울트라 1TB는 기존 254만5400원에서 27만6100원 인상해 282만1500원에 판매된다. 업계에서는 갤럭시 S26 시리즈의 가격 인상 이유로 메모리 반도체 가격 상승에 따른 원가 부담으로 꼽았다. 스마트폰에 탑재되는 모바일 D램과 낸드플래시 가격이 상승한 것이 조달 비용 부담으로 이어졌다. 이전에도 삼성전자를 비롯한 제조사들이 출시 이후 가격을 올린 사례가 있었다. 삼성전자는 지난 4월 갤럭시 S25 엣지, 갤럭시Z폴드7·플립7 일부 고용량 모델의 가격을 인상했다. 애플은 지난달 아이폰18 프로 시리즈 공개한 뒤 기존 아이폰17과 아이폰 에어 등의 국내 판매 가격을 올렸다. 아이폰 에어 1TB는 219만원에서 50만원 비싼 269만원으로 인상되는 등 고용량 제품일수록 상승폭이 큰 것으로 나타났다.  raul1649@newspim.com 2026-10-01 16:00
사진
"앤스로픽, 11월 중순 상장 추진" [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 인공지능(AI) 기업 앤스로픽이 이르면 11월 중순 기업공개(IPO)를 추진한다고 블룸버그가 1일(현지시간) 보도했다. 상장이 성사되면 스페이스X가 세운 사상 최대 기록에 맞먹는 규모가 될 전망이다. 다만 AI 안전 논란과 신규 상장 시장의 부진이 변수로 꼽힌다. 블룸버그는 사안에 정통한 관계자를 인용해 앤스로픽이 이르면 11월 9일 주간부터 공모 마케팅에 들어갈 수 있다고 전했다. 이는 11월 26일 추수감사절 전에 상장해 거래를 시작하려는 일정이다. 관계자들은 논의가 진행 중이어서 일정이 바뀔 수 있다면서도, 늦어도 연내에는 상장할 것으로 예상했다. 기업가치는 1조8000억~2조 달러 수준이 적정하다는 것이 투자자들의 시각이라고 블룸버그는 전했다. 실적 내용도 공개됐다. 앤스로픽의 지난해 매출은 약 46억 달러로 전년 3억8600만 달러에서 크게 늘었다. 반면 순손실은 420억 달러에 육박해 전년 83억 달러에서 다섯 배가량 불어났다. 영업손실도 80억 달러를 상회했다. 앤스로픽은 올해 상당 기간 앞서 나갔으나 최근 오픈AI의 추격을 받고 있다. 최근 몇 달간 오픈AI의 매출 증가세가 가팔라졌기 때문이다. AI 안전 문제도 부담이다. 통제를 벗어난 에이전트에 의한 해킹 사고가 잇따르면서 감시의 눈길이 두 회사에 쏠려 있다. 다리오 아모데이 앤스로픽 최고경영자(CEO)는 개인 웹사이트에 올린 글에서 새 AI 모델의 발전 속도를 늦춰야 한다고 주장했다. 샘 올트먼 오픈AI CEO는 지금 상장하는 것은 현명하지 못하다며 IPO 계획을 미뤘다. 앤스로픽 로고 일러스트 이미지. [사진=로이터 뉴스핌] mj72284@newspim.com 2026-10-02 03:20

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동