"연금 조회부터 투자까지 한번에"…KB증권, 'My연금' 전면 개편

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

계좌·투자현황 분리, 연금 조회·진단·투자 편의성 강화

[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 연금 투자에 대한 관심이 커지는 가운데 KB증권이 모바일트레이딩시스템(MTS) 연금 서비스를 전면 개편해 자산 조회부터 진단, 투자까지 한 번에 이용할 수 있도록 했다.

KB증권은 2일 대표 MTS 'KB M-able(마블)'의 연금 서비스 'My연금'을 전면 개편했다고 밝혔다.

이번 개편은 고객이 연금자산을 보다 쉽고 빠르게 확인하고 자산 조회와 진단, 실제 투자까지 자연스럽게 이어질 수 있도록 이용 편의성을 높이는 데 초점을 맞췄다.

기존 단일 화면이었던 My연금은 '계좌현황'과 '투자현황'으로 구분했다. 계좌현황에서는 총 평가금액과 납입 정보, 세액공제 현황 등을 한눈에 확인할 수 있고, 투자현황에서는 상품별 보유 잔고와 평가금액, 수익률, 손익금액 등을 다양한 기준으로 조회할 수 있다.

KB증권이 대표 MTS 'KB M-able(마블)'의 연금 서비스 'My연금'을 전면 개편했다. [이미지=KB증권]

연금 운용 진단 기능도 강화했다. 총 납입금액과 입금 한도, 위험자산 비중 등을 한 화면에 제공하고, 수익률 추이와 평균·상위 10% 비교 정보를 시각화해 자신의 연금 운용 성과를 보다 직관적으로 점검할 수 있도록 했다.

보유 종목 조회 후 실시간 시세와 매매 화면으로 바로 이동할 수 있도록 동선을 개선한 점도 특징이다.

여러 상품을 보유한 고객을 위해 한 화면에서 확인할 수 있는 종목 수도 확대했다. 품별 상세 화면은 상품군별 정보 배치와 그래프 표현 방식을 통일해 가독성을 높였다.

예금은 만기일과 약정이율을, 디폴트옵션은 구성 상품별 투자 비중과 기준일자 등을 보다 명확하게 확인할 수 있도록 개선했다.

최근 증권사들은 연금 투자 시장 경쟁이 치열해지면서 단순 계좌 관리 기능을 넘어 투자 진단과 포트폴리오 관리, 커뮤니티 기능까지 강화하고 있다. 특히 연금 자산의 장기 운용을 지원하기 위해 투자 콘텐츠와 디지털 서비스를 고도화하는 추세다.

KB증권은 지난 9월 M-able 커뮤니티 내에 연금 투자자를 위한 '연금라운지'도 신설했다. 투자자들이 연금 투자 경험을 공유하고 전문가의 시장 분석과 투자 전략을 확인할 수 있는 공간으로 운영할 계획이다.

KB증권 관계자는 "이번 개편은 고객이 자신의 연금자산을 한눈에 파악하고 필요한 정보를 찾아 실제 투자까지 보다 편리하게 이어갈 수 있도록 고객 경험을 개선하는 데 중점을 뒀다"며 "앞으로도 고객의 목소리를 바탕으로 연금 투자와 관리 전반에서 체감할 수 있는 디지털 서비스를 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.

plum@newspim.com