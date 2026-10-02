코나아이, 美 카드 제조·발급사 PSC 인수 절차 완료

한미 양쪽에 생산·영업 거점 확보…메탈카드 시장 확대

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 글로벌 핀테크 기업 코나아이가 미국 카드 제조·발급 기업 Protec Secure Card, LLC(PSC) 인수를 완료하고 현지 영업·생산 거점 확보에 나선다.

2일 코나아이는 현지시간 1일 미국 뉴욕에서 PSC 지분 인수대금을 최종 지급하고 지분 100% 인수 절차를 마쳤다고 밝혔다. 지난달 1일 인수 계획을 발표한 지 약 한 달 만이다.

이번 인수는 코나아이가 미국에 설립한 지주법인 KONA America Holdings Inc.를 통해 진행됐다. 코나아이는 지난 8월 31일 이사회에서 KONA America Holdings Inc.에 2200만달러(약 302억8300만원)를 출자하기로 결정했다. 이 가운데 약 2010만달러가 PSC 지분 인수에 투입됐으며 나머지는 운전자본으로 활용됐다.

Protec Secure Card, LLC 공장 전경. [사진=코나아이]

PSC는 2014년 설립된 금융카드 전문 제조·발급 기업으로 미국 뉴저지주 이튼타운에 본사를 두고 있다. 수백여 고객사에 카드 솔루션을 공급하고 있으며 PVC 카드 기준 연간 약 5000만장의 생산능력(CAPA)을 갖추고 있다.

코나아이는 이번 인수를 통해 한국과 미국에 영업·생산 거점을 운영하는 체제를 구축하게 됐다. 특히 PSC가 확보한 현지 고객사와 영업망을 활용해 미국 내 고객 접점을 확대한다는 계획이다.

회사는 PSC의 기존 고객을 대상으로 메탈카드와 PVC 카드 등 제품군 간 교차 판매를 추진할 예정이다. 기존에 직접 영업이 가능했던 연간 100만장 이상을 발급하는 대형 금융기관뿐 아니라 PSC의 현지 영업 조직과 고객 채널을 활용해 미국 중소형 은행으로 고객군을 확대한다는 방침이다.

코나아이는 이번 인수에서 생산능력 확대보다 현지 고객 접근성 확보에 중점을 두고 있다. 우선 현지 영업 과정에서 고객 수요를 파악한 뒤 이를 토대로 향후 생산 관련 투자를 결정할 계획이다.

양사의 기술 및 생산 체계 결합도 추진한다. 코나아이의 COB(Chip On Board) 칩을 PSC의 카드 제조 공정에 적용해 완제품 카드로 판매하는 방식이다. 이를 통해 PSC의 카드 판매와 코나아이의 칩 사업을 연계한다는 구상이다.

코나아이는 현지 시장 상황과 고객 수요에 따라 미국 사업 관련 투자를 단계적으로 이어갈 예정이다. 인수 계약 전후로 주요 경영진이 미국 현지를 찾아 PSC 임직원들과 인수 이후 통합 작업도 진행하고 있다.

조정일 코나아이 회장은 "PSC는 이미 미국 현지에서 신뢰와 평판을 쌓아온 회사이자 아직 성장 여력이 충분한 회사"라며 "코나아이의 기술을 더하면 더 크게 성장할 수 있다고 판단해 인수를 결정했다"고 말했다. 이어 "PSC 임직원들이 쌓아온 현지 노하우와 고객 관계를 이어받아 사업의 연속성을 유지하면서 미국 시장 성장에 맞춰 투자도 지속해 나가겠다"고 밝다.

nylee54@newspim.com