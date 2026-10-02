하이텍팜, '에르타페넴 원료 사용 완제의약품' 스위스 시판허가 획득

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올해 미국·EU 이어 스위스 허가 취득

국가별 허가 이력 축적으로 공급 기반 확대

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 항생제 원료의약품 전문기업 하이텍팜이 자사 에르타페넴 원료를 사용한 완제의약품이 스위스 의약품 규제기관 스위스메딕으로부터 시판 허가를 획득했다고 2일 밝혔다.

에르타페넴은 카바페넴계 항생제로 복잡성 복강내 감염, 요로 감염, 폐렴 등 중증 세균 감염 치료에 사용되는 주사제 원료다. 하루 한 번 투여가 가능해 다른 카바페넴계 항생제 대비 투약 편의성이 높다.

회사에 따르면 스위스메딕은 2023년 세계보건기구(WHO) 우수규제기관(WLA) 목록에 최초로 등재된 3개 규제기관 중 하나다. 이번 승인은 하이텍팜 원료의 품질과 제조 자료가 이 같은 수준의 심사를 거쳤음을 의미한다.

하이텍팜은 이전에 미국, EU, 사우디아라비아, UAE 및 동남아 국가 등에서도 자사 에르타페넴을 원료로 사용한 완제의약품 승인을 확보했다.

하이텍팜 충주 공장 전경. [사진=하이텍팜]

하이텍팜 원료는 제네릭뿐 아니라 신약 분야에서도 채택되고 있다. 글로벌 완제제약사의 카바페넴계 복합 항생제 신약에 하이텍팜 원료가 적용된 제품이 2025년 미국 FDA와 유럽연합에서 승인받은 데 이어, 올해 캐나다, 아르헨티나와 발칸 3개국(세르비아·보스니아-헤르체고비나·몬테네그로)에서도 승인을 획득했다.

차현준 대표이사는 "주요 시장인 미국 및 유럽을 포함한 많은 국가에 판매가 가능해짐에 따라 글로벌 고객사들을 통한 매출은 장기적으로 늘어날 것으로 기대한다"며 "국가별 허가 대응 경험을 바탕으로 글로벌 완제의약품 기업과의 협력을 넓혀가겠다"고 말했다.

nylee54@newspim.com