한은 "10월 물가도 3% 내외…근원물가 높은 오름세 지속"

9월 소비자물가 2.9%, 기저효과 빼면 오름세 다소 확대

개인서비스·내구재 가격 상승, 비용압력·수요측 압력 지속

[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 한국은행이 10월 소비자물가 상승률도 3% 내외의 높은 수준을 이어갈 것으로 전망했다. 9월 물가 상승률은 2%대로 낮아졌지만 일시적인 통신요금 기저효과를 제외하면 물가 오름세는 다소 확대됐다는 판단이다.

한국은행은 2일 오전 이지호 부총재보 주재로 '물가 상황 점검회의'를 열고 최근 물가 상황과 향후 물가 흐름을 점검했다.

한은은 근원 품목의 가격 오름세가 이어지면서 10월 소비자물가 상승률도 3% 내외의 높은 수준을 유지할 것으로 예상했다. 향후에도 중동전쟁 관련 불확실성이 높은 가운데 비용충격의 전이와 수요측 압력 확대로 근원물가를 중심으로 높은 오름세가 이어질 것으로 내다봤다.

[자료=한국은행]

9월 소비자물가 상승률은 전년 동월 대비 2.9%로 전월(3.1%)보다 0.2%포인트(p) 낮아졌다. 식료품과 에너지를 제외한 근원물가 상승률도 3.4%에서 2.8%, 생활물가는 3.2%에서 2.5%로 각각 낮아졌다.

다만 상승률 둔화에는 지난해 통신요금 할인에 따른 기저효과가 사라진 영향이 컸다. 8월 휴대전화료 관련 기저효과는 소비자물가 상승률을 0.6%p, 근원물가를 0.8%p, 생활물가를 1.1%p 각각 높였다. 한은은 이 효과가 소멸한 점을 고려하면 9월 물가 오름세는 다소 확대된 것으로 평가했다.

근원 품목에서는 개인서비스와 내구재 가격 상승세가 이어졌다. 개인서비스 가격은 항공료와 여행비 등을 중심으로 비용압력이 전이되면서 전년 동월보다 3.5% 올라 7월 이후 같은 수준을 유지했다. 외식을 제외한 개인서비스 상승률은 8월 4.0%에서 9월 4.3%로 높아졌다.

반도체 가격 상승의 영향으로 전자제품 등 내구재 가격 상승률도 7월 3.9%에서 8월 4.1%, 9월 4.9%로 확대됐다. 공업제품 가격 상승률은 같은 기간 2.2%에서 2.4%, 2.8%로 높아졌다.

석유류 가격은 9월 14.8% 올라 전월(14.2%)과 비슷한 흐름을 보였다. 중동 긴장이 다시 높아지면서 두바이유는 8월 평균 배럴당 88.8달러에서 9월 113.7달러로 상승했지만 최고가격제가 유지되면서 국내 석유류 가격 상승률은 크게 확대되지 않았다.

농축수산물 가격은 전년 동월보다 0.3% 하락해 전월(-2.6%)보다 하락폭이 줄었다. 농산물은 4.0% 내렸고 축산물은 3.7% 올랐다. 생활물가 상승률은 2.5%로 전월(3.2%)보다 낮아졌으며 일반인의 향후 1년 기대인플레이션율은 2.7%로 석 달째 같은 수준을 유지했다.

이지호 부총재보는 "향후 소비자물가는 중동전쟁과 관련한 불확실성이 여전히 높은 가운데 비용충격의 전이, 수요측 압력 확대 등으로 근원물가를 중심으로 높은 오름세를 지속할 것으로 예상된다"며 "경계심을 가지고 물가 상황을 점검해 나가겠다"고 말했다.

eoyn2@newspim.com