연금계좌로 DRAM 투자…신한자산운용, 글로벌 메모리 ETF 출시

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삼성전자·SK하이닉스·마이크론 등 10종목

'메모리 7'에 90% 편입…장비주까지 담아

[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 인공지능(AI) 투자 확대에 따른 메모리 반도체 수요가 커지는 가운데 신한자산운용이 글로벌 DRAM 산업에 투자하는 상장지수펀드(ETF)를 선보인다.

삼성전자와 SK하이닉스, 마이크론 등 글로벌 메모리 기업은 물론 장비업체까지 담아 연금계좌에서도 투자할 수 있도록 설계한 것이 특징이다.

신한자산운용은 오는 7일 유가증권시장에 'SOL 글로벌DRAM반도체플러스 ETF'를 신규 상장한다고 2일 밝혔다.

이 상품은 삼성전자와 SK하이닉스, 마이크론 등 글로벌 DRAM 대표 3사를 비롯해 주요 메모리·스토리지 기업과 반도체 장비업체에 투자하는 ETF다.

신한자산운용은 오는 7일 유가증권시장에 'SOL 글로벌DRAM반도체플러스 ETF'를 신규 상장한다. [이미지=신한자산운용]

기존 'SOL AI반도체TOP2플러스' 전략을 글로벌 시장으로 확장해 미국과 일본의 메모리·스토리지 기업, 글로벌 장비업체까지 투자 대상을 넓혔다.

포트폴리오는 글로벌 메모리 반도체 핵심 기업 10종목으로 구성된다. 삼성전자와 SK하이닉스, 마이크론, 샌디스크, 키옥시아, 씨게이트, 웨스턴디지털 등 '메모리 7'에 약 90%를 투자한다.

나머지 약 10%는 어플라이드머티리얼즈와 램리서치, KLA 등 글로벌 반도체 장비업체를 편입해 생산능력 확대와 공정 고도화에 따른 설비투자 수혜까지 반영했다.

신한자산운용은 최근 마이크론의 호실적도 메모리 업황 개선 기대를 높이고 있다고 설명했다. 마이크론은 시장 예상치를 웃도는 실적과 다음 분기 전망을 제시했으며, AI 데이터센터용 메모리 수요 확대와 전략적 고객계약(SCA)을 바탕으로 성장 자신감을 나타냈다.

김정현 신한자산운용 ETF사업그룹장은 "마이크론의 호실적은 AI 시대 메모리 산업의 성장이 실제 기업 실적으로 이어지고 있음을 보여주는 사례"라며 "삼성전자와 SK하이닉스 중심의 투자 범위를 해외 메모리 기업과 글로벌 장비업체까지 확장해 산업의 성장 기회를 함께 담을 수 있도록 했다"고 말했다.

이어 "연금계좌를 활용해 글로벌 메모리 산업과 관련 설비투자의 성장에 참여하려는 투자자에게 유용한 선택지가 될 것으로 기대한다"고 밝혔다.

plum@newspim.com