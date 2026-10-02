LG유플러스, AI 토큰 처리량 최대 4배 높인다…옵트에이아이와 공동 연구

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GPU·전력 사용량 절감

서버 환경까지 연구 확대

[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = LG유플러스가 AI 모델 최적화 전문기업 옵트에이아이와 AI 서비스 운영에 필요한 GPU와 전력 사용량을 줄이는 토큰 최적화 기술 개발에 나선다.

LG유플러스는 옵트에이아이와 AI 운영 효율을 높이는 토큰 최적화 기술을 공동 연구한다고 2일 밝혔다.

LG유플러스가 AI 최적화 전문기업 옵트에이아이와 손잡고 AI 운영 효율을 높이는 토큰 최적화 기술 확보에 나선다. 사진은 이상엽 LG유플러스 CTO(전무, 왼쪽)와 이재호 옵트에이아이 대표가 토큰 최적화 협력과 관련해 기념촬영을 하는 모습. [사진=LG유플러스]

토큰은 AI가 이용자의 질문을 이해하고 답변을 생성할 때 처리하는 데이터의 기본 단위다. 토큰 최적화는 AI 모델의 연산 과정을 효율화해 같은 컴퓨팅 자원으로 더 많은 요청을 처리하도록 하는 기술이다.

LG유플러스는 실제 AI 서비스 운영 경험을 바탕으로 기술 검증과 적용을 맡고, 옵트에이아이는 AI 모델을 가볍고 빠르게 구동하기 위한 기술 연구·개발을 담당한다.

양사는 현재 진행 중인 GPU 기반 AI 모델 최적화 연구에서 같은 GPU로 처리할 수 있는 토큰량을 기존 대비 최대 4배 높였다고 설명했다.

앞서 양사는 온디바이스 AI 분야에서도 협력했다. LG유플러스는 '엑사원(EXAONE)' 기반 소형언어모델(sLM)에 경량화 기술을 적용해 스마트폰의 AI 전용 반도체인 NPU에서 구동할 수 있도록 했다. 회사에 따르면 기존 CPU 방식과 같은 수준의 성능을 유지하면서 전력 소모는 78%, 모델 크기는 82% 줄였다.

양사는 이번 기술 교류를 계기로 공동 연구 범위를 온디바이스 AI에서 서버 GPU 환경까지 확대한다. 대규모 AI 서비스 운영 시 같은 GPU 자원으로 더 많은 이용자의 요청을 처리할 수 있도록 연산 효율화 기술을 중점적으로 연구할 계획이다.

flurry327@newspim.com