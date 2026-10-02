카카오뱅크, 개인사업자 대출 잔액 4조원 돌파

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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 카카오뱅크의 개인사업자 대출 잔액이 출시 3년 11개월 만에 4조원을 돌파했다고 2일 밝혔다.

카카오뱅크의 개인사업자 대출은 서류 제출 및 사후점검 절차를 스크래핑 기술을 활용해 비대면으로 처리할 수 있도록 설계됐다.

[사진=카카오뱅크]

개인사업자 대출 잔액은 2022년 11월 신용대출 출시 이후 1년 2개월 만에 1조원, 2년 3개월 만에 2조원, 3년 1개월 만에 3조원을 기록한 데 이어 3년 11개월 만에 4조원을 넘어섰다.

카카오뱅크는 신용대출, 보증서대출, 부동산담보대출 등으로 상품 구성을 확대해 왔다. 전국 17개 시·도 신용보증재단과 협약을 맺고 특별출연 및 이자지원 상품 등 다양한 보증서대출을 선보였다.

금리 수준도 함께 공개됐다. 은행연합회 공시에 따른 카카오뱅크의 8월 말 개인사업자 신규취급액 평균 금리는 신용대출 5.66%, 보증서대출 3.91%, 부동산담보대출 3.48%다. 부동산담보대출은 최대 10억원까지 최저 연 3.10% 금리가 적용된다.

전체 개인사업자 대출 고객 중 중·저신용자 비중은 약 66%로 집계됐다. 카카오뱅크는 사업 역량을 평가하기 위해 신용평가모형을 고도화하는 등 대출 공급을 이어왔다.

카카오뱅크는 오는 11월 타행 개인사업자 대출 이용 고객을 위한 대환 상품을 선보일 예정이다. 내년에는 부산은행과의 공동대출 출시를 시작으로 기업대출 분야로 영역을 넓힐 계획이다.

카카오뱅크 관계자는 "소상공인 대상 금융 지원을 진행하면서 대출 잔액이 4조원을 넘어섰다"며 "앞으로도 소상공인을 위한 금융 지원을 지속하겠다"고 말했다.

eoyn2@newspim.com