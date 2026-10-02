키움증권, 연금저축·중개형 ISA 신규 개설 고객 '삼전닉스' 추첨 지급

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

삼성전자·SK하이닉스 주식 추첨

신규 고객 대상 절세계좌 이벤트

[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 연말 절세 계좌에 대한 관심이 높아지는 가운데 키움증권이 연금저축과 중개형 개인종합자산관리계좌(ISA)를 개설한 고객에게 현금을 지급하고 주식 추첨 기회를 제공하는 이벤트를 진행한다.

키움증권은 2일 연금저축과 중개형 ISA를 대상으로 '절세2종 개설 이벤트'를 실시한다고 밝혔다.

이번 이벤트는 신규 고객과 기존 고객 모두 참여할 수 있다. 키움증권을 처음 이용하는 고객이 연금저축과 중개형 ISA를 개설하면 전원에게 현금 5만원을 지급한다. 기존 고객은 세부 조건에 따라 1만원에서 최대 2만5000원의 현금을 받을 수 있다.

키움증권이 연금저축과 중개형 ISA를 대상으로 '절세2종 개설 이벤트'를 실시한다. [이미지=키움증권]

두 절세 계좌를 모두 개설한 고객에게는 추첨을 통해 삼성전자 또는 SK하이닉스 주식을 제공한다. 현금과 주식 사은품은 고객의 위탁종합계좌로 지급되며, 지급 시점에 위탁종합계좌가 없는 고객은 혜택을 받을 수 없다.

최근 증권사들은 연말정산 시즌을 앞두고 세액공제 혜택을 받을 수 있는 연금저축과 중개형 ISA를 중심으로 다양한 고객 유치 이벤트를 확대하고 있다.

이벤트에 참여하려면 계좌 개설 후 이벤트 페이지에서 '이벤트 신청하기'를 완료해야 한다. 이벤트 기간과 신규·기존 고객별 혜택, 주식 추첨 등 세부 내용은 키움증권 홈페이지와 모바일트레이딩시스템(MTS) 영웅문S#에서 확인할 수 있다.

키움증권 관계자는 "연금저축과 중개형 ISA는 연금 준비와 절세에 각각 활용할 수 있는 대표적인 절세 계좌"라며 "이번 이벤트로 고객이 자신의 투자 목적과 상황에 맞춰 절세 계좌를 활용하는 기회가 되길 바란다"고 말했다.

plum@newspim.com