쓰리빌리언, 美 미리아드 제네틱스 출신 유전진단 전문가 영입

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미리아드 제네틱스서 연간 50만건 이상 유전자검사 운영 경험

첫 해외 임상검사실 오스틴 랩 구축·운영 총괄

CLIA·CAP 인증 획득 추진…검사 전 과정 품질관리

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 인공지능(AI) 기반 희귀질환 진단 기업 쓰리빌리언이 미국 임상검사실 구축과 현지 사업 확대를 위해 유전체 진단 전문가를 영입했다.

2일 쓰리빌리언은 미국 유전진단 기업 미리아드 제네틱스(Myriad Genetics) 출신 에릭 즈무다(Erik Zmuda) 박사를 미국 법인 부사장으로 영입했다고 밝혔다.

즈무다 부사장은 유전체 진단 분야에서 15년 이상 경력을 쌓은 미국 의료유전학 및 유전체학위원회(ABMGG) 인증 임상 분자유전학 전문가다. 미리아드 제네틱스와 소아전문병원 네이션와이드 아동병원(Nationwide Children's Hospital)에서 임상검사 책임자를 맡아 유전체 기반 진단 체계 구축과 실험실 운영 업무를 담당했다.

에릭 즈무다(Erik Zmuda) 쓰리빌리언 미국 법인 부사장. [사진=쓰리빌리언]

특히 미리아드 제네틱스에서는 연간 50만 건 이상의 산전 유전자검사를 수행하는 미국 연방 임상검사실 인증(CLIA) 임상검사실 운영을 총괄했다. 유전변이 해석과 결과 보고 과정을 자동화하는 등 검사 운영 체계 고도화도 담당했다.

즈무다 부사장은 쓰리빌리언의 첫 해외 임상검사실인 미국 오스틴 랩 구축을 주도할 예정이다. CLIA와 미국병리학회(CAP) 인증 획득을 추진하고 검체 접수부터 시퀀싱, 유전변이 분석까지 검사 전 과정의 운영과 품질관리를 총괄한다.

쓰리빌리언은 즈무다 부사장의 대규모 검사실 운영 및 워크플로우 자동화 경험과 자사의 AI 유전체 해석 기술을 결합해 검사 효율과 처리 역량을 높인 임상검사실을 구축한다는 계획이다.

회사는 오스틴 랩을 기반으로 미국 현지 검사 체계를 확보한 뒤 보험시장 진입을 단계적으로 추진할 방침이다. 이를 통해 미국 희귀질환 유전진단 시장에서 사업을 확대한다는 전략이다.

금창원 쓰리빌리언 대표는 "즈무다 부사장은 미국 유전자검사 기업과 의료기관에서 임상 유전체 진단과 대규모 검사 운영을 이끌어온 전문가"라며 "CLIA 랩 운영 경험과 전문성을 바탕으로 미국 현지 진단 역량을 강화하고 희귀질환 유전진단 사업 확대에 중요한 역할을 할 것으로 기대한다"고 말했다.

에릭 즈무다 부사장은 "AI 기반 유전진단 기술로 글로벌 시장을 확대해 온 쓰리빌리언에 합류하게 돼 기쁘다"며 "오스틴 임상검사실 구축과 인증을 성공적으로 추진하고 더 많은 환자와 의료진이 신속하고 효율적인 희귀질환 진단 서비스를 이용할 수 있도록 기여하겠다"고 밝혔다.

nylee54@newspim.com