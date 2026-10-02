유안타증권, 계좌 개설 '에이블리' 쇼핑쿠폰 2만원 지급 이벤트

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반도체 주식 100% 증정 이벤트…골드바 경품도 마련

[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 유안타증권이 패션 플랫폼과 손잡고 쇼핑 혜택과 투자 지원을 결합한 이벤트를 선보인다.

유안타증권은 2일 국내 스타일 커머스 플랫폼 에이블리와 남성 패션 플랫폼 4910(사구일공) 이용자를 대상으로 제휴 이벤트를 진행한다고 밝혔다.

이번 이벤트는 오는 15일까지 각 플랫폼 이벤트 페이지를 통해 참여할 수 있으며, 유안타증권 위탁계좌를 처음 개설하는 고객을 대상으로 한다.

이벤트 페이지를 통해 비대면 위탁계좌를 개설하면 에이블리 또는 4910에서 사용할 수 있는 2만원 할인쿠폰과 국내주식 투자지원금 3만원을 받을 수 있다. 계좌 개설 후 이벤트 페이지를 통해 유안타체크카드를 발급받아 1000원 이상 결제하면 쇼핑 할인쿠폰 5000원도 추가로 제공한다.

유안타증권이 패션 플랫폼과 손잡고 쇼핑 혜택과 투자 지원을 결합한 이벤트를 선보인다. [이미지=유안타증권]

양사는 경품 이벤트도 마련했다. 에이블리에서는 추첨을 통해 순금 골드바 1돈(1명), 모바일 백화점 상품권 5만원권(5명), 네이버페이 1만원권(100명)을 증정한다. 4910에서는 순금 골드바 1돈(1명), 배달의민족 상품권 3만원권(5명), 네이버페이 1만원권(30명)을 제공한다.

최근 증권사들은 쇼핑과 금융, 콘텐츠 플랫폼 등 생활밀착형 서비스와 협업을 확대하며 젊은 고객층 확보에 나서고 있다. 일상에서 자주 사용하는 플랫폼을 통해 투자 경험을 자연스럽게 제공하는 것이 주요 마케팅 전략으로 자리 잡는 추세다.

이와 함께 오는 11월 30일까지 진행하는 'K-반도체 주식 뽑기' 이벤트도 참여할 수 있다.

이벤트 신청 후 위탁계좌를 개설하면 SK하이닉스, 삼성전자, SOL AI반도체 TOP2 플러스 ETF 가운데 1주를 무작위로 지급하며 국내주식 투자지원금 1만원도 제공한다. 당첨 내역이나 이벤트를 카카오톡 친구 3명에게 공유하면 모바일 커피 교환권도 받을 수 있다.

김봉균 유안타증권 Digital Transformation본부장은 "에이블리와 4910과의 제휴를 통해 패션과 라이프스타일을 즐기는 고객들에게 쇼핑과 투자의 혜택을 동시에 제공하고 일상에서 자연스럽게 투자를 경험할 수 있도록 이번 이벤트를 준비했다"며 "앞으로도 다양한 생활 플랫폼과의 협업을 통해 고객의 일상과 투자를 연결하는 차별화된 서비스를 제공하겠다"고 말했다.

plum@newspim.com