삼양컴텍, 한국세라믹기술원과 우주항공용 초고온 세라믹 공동연구개발 계약

기술이전 이어 공동 연구개발 착수

초고온·내삭마 세라믹 기술 고도화 추진

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 방탄·방호 솔루션 전문기업 삼양컴텍이 한국세라믹기술원과 손잡고 우주항공용 초고온 세라믹 부품 개발에 나선다. 양 기관은 고체 및 하이브리드 로켓 추진기관용 초고온 세라믹(UHTC) 노즐목 삽입재 제조기술 공동개발 계약을 체결했다고 2일 밝혔다.

로켓 추진기관의 노즐목은 연소 과정에서 발생하는 초고온·고속 연소가스에 직접 노출되는 부위다. 지속적인 고온과 고속 유동에 따른 소재 침식은 추진기관의 성능과 안정성에 영향을 미칠 수 있어, 극한 환경에서도 높은 내열성과 내삭마 성능을 유지할 수 있는 소재 기술이 필수적이다.

회사에 따르면 양 기관은 이번 공동 연구개발을 통해 Hot Press 기반 UHTC 세라믹 노즐목 삽입재 제조기술을 개발하고, 초고온 환경에서 요구되는 내열·내삭마 성능을 고도화할 계획이다. 삼양컴텍은 기존 방탄·방호 분야에서 축적한 세라믹 및 복합소재 기술을 우주항공 분야로 확장하고, 향후 로켓 추진기관을 비롯한 우주항공 분야 핵심 소재·부품의 국산화 및 사업화를 추진할 방침이다.

김종일 삼양컴텍 대표이사(왼쪽), 윤종석 한국세라믹기술원 원장가 기념촬영을 하고 있다. [사진=삼양컴텍]

삼양컴텍은 우주항공용 세라믹 소재 분야 진출을 위한 기반을 단계적으로 구축해왔다. 지난 2월 한국세라믹기술원과 우주항공용 첨단 세라믹 소재 개발을 위한 업무협약을 체결했고, 5월 우주항공 세라믹 소재개발 태스크포스를 발족했다. 9월에는 한국세라믹기술원이 보유한 '복합 산화 스케일 형성형 내삭마 세라믹 복합체 및 이의 제조방법'에 대한 기술실시 계약을 체결했다.

삼양컴텍 관계자는 "한국세라믹기술원과 함께 우주항공·방산 분야 핵심 세라믹 부품의 국산화와 상용화를 위한 공동 연구개발을 본격 추진할 수 있게 됐다"며 "초고온·내삭마 세라믹 제조기술의 완성도를 높이고, 우주항공 분야에서 새로운 사업 기회를 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.

한편 삼양컴텍은 지난 9월 경남 진주에 '우주항공소재센터'를 개소하고 우주항공용 첨단 세라믹 소재의 연구개발 및 사업화 기반을 마련했다. 이를 바탕으로 한국세라믹기술원과 초고온 세라믹 소재 기술 고도화와 상용화를 위한 협력을 강화해 나갈 계획이다.

nylee54@newspim.com