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OECD "미래대응기금, 현명한 선택"…재정 변동성 완화 평가

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AI 핵심 요약

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  • OECD가 2일 한국의 미래대응기금을 현명한 정책이라 평가했다
  • 정부는 2027년 예산안과 기금으로 성장투자와 재정안정을 추진했다
  • OECD는 고령화 대응 중기 재정체계와 구조개혁 필요를 강조했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

조용범 차관, OECD 수석 이코노미스트 면담
OECD "중장기 전략투자에도 기여" 긍정 평가

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 경제협력개발기구(OECD)가 한국 정부가 추진하는 미래대응기금 신설을 재정수입 변동성을 낮추고 중장기 전략투자를 뒷받침할 수 있는 정책으로 평가했다. 반도체 호황기에 늘어난 세수를 적립해 향후 세입 변동에 대응하면서 미래 성장 분야에 투자하는 기금의 취지에 공감한 것이다.

기획예산처는 조용범 차관이 지난달 30일부터 이달 1일까지 프랑스 파리 OECD에서 열린 '제14회 한-OECD 국제재정포럼'을 계기로 스테파노 스카르페타 OECD 수석 이코노미스트와 양자면담을 갖고, 2027년도 예산안과 미래대응기금 등 한국의 재정운용 방향을 논의했다고 2일 밝혔다.

조용범 기획예산처 차관이 26일 오전 서울 영등포구 나라키움 여의도에서 열린 '제7차 재정투자평가위원회'를 주재하며 모두발언을 하고 있다 [사진=기획예산처] 2026.08.26 jongwon3454@newspim.com

◆ OECD "현명한 정책 선택"…아일랜드·노르웨이 사례도 소개

조 차관은 면담에서 2027년 예산안이 우리 경제·사회가 직면한 구조적 과제에 대응하고 미래 성장잠재력을 확충하는 데 중점을 두고 있다고 설명했다.

특히 3대 메가프로젝트와 7대 핵심기술 분야에 대한 전략적 투자 계획을 소개했다. 7대 핵심기술은 ▲소형모듈원자로(SMR) ▲핵융합 ▲재생에너지 ▲양자 ▲우주항공 ▲첨단바이오 ▲핵심광물·첨단소재·부품 등이다. 인구구조 변화와 양극화 등 구조적 문제에 대응하기 위한 재정정책도 설명했다.

미래대응기금에 대해서는 향후 세입 변동에 대응하는 재정적 완충장치로서의 역할을 강조했다.

조 차관은 미래대응기금을 통해 우리 경제의 성장잠재력을 높이는 분야에 투자하는 동시에 세입 변동에 대비한 재정적 완충장치를 마련할 것이라고 밝혔다.

이에 스카르페타 수석 이코노미스트는 미래대응기금 신설을 "현명한 정책 선택(a wise policy choice)"이라고 평가했다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 김민석 더불어민주당 대표가 29일 오전 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 미래대응기금 당정협의에서 모두발언을 하고 있다. 2026.09.29 jk31@newspim.com

그는 기금이 재정수입의 변동성을 완화하면서 중장기적인 관점에서 전략적 투자를 추진하는 데 기여할 수 있다는 점에도 인식을 같이했다.

OECD는 아일랜드와 노르웨이 등이 재정수입 일부를 장기적인 재정수요와 미래세대를 위해 적립해 활용하는 제도를 운영하고 있다며 미래대응기금과 유사한 해외 사례로 소개했다.

정부는 반도체 특수로 확보한 약 190조원의 추가세수를 단년도 지출에 모두 사용하지 않고 이 가운데 약 100조원을 미래대응기금에 적립한다는 계획이다.

호황기에는 재원을 적립하고 불황기에는 적립금을 활용해 재정 안정화 장치로 운용한다는 구상이다. 재량지출의 15%인 약 40조원을 구조조정해 절감한 재원을 핵심 분야에 재투자하는 재정운용 혁신도 병행한다.

◆ OECD "고령화 지출 압력 대비 중기 재정체계 필요"

한-OECD 국제재정포럼에서는 성장투자와 재정 지속가능성을 동시에 확보하기 위한 각국의 재정운용 방안도 논의했다.

올해는 한국의 OECD 가입 30주년을 맞아 '위기를 넘어 미래를 준비하는 재정'을 주제로 열렸다. 한국개발연구원(KDI)과 OECD가 공동으로 참여했다.

조 차관은 개회사에서 복합위기와 인공지능(AI) 대전환 과정에서 재정의 역할을 강조했다. 3대 메가프로젝트와 7대 핵심기술 연구개발(R&D) 투자 등을 담은 2027년 예산안과 지출구조조정, 미래대응기금 설립 등 정부의 재정운용 방향을 소개했다.

첫 번째 세션에서는 캐나다가 자본투자를 확대하기 위한 예산체계를 소개했다. 호주와 뉴질랜드, 스웨덴은 장기적인 성장과 위기 대응을 위한 재정여력 확보와 재정준칙 준수의 중요성을 설명했다.

정부세종청사 기획예산처 전경 [사진=뉴스핌DB]

OECD는 연구개발과 인적자본, 인프라 투자에 더해 규제·인허가 개선 등을 통해 민간투자를 유도하고 생산성을 높이는 재정운용이 필요하다고 제언했다. 고령화 등에 따른 장기적인 지출 압력에 대비해 중기 재정체계를 마련해야 한다는 점도 강조했다.

두 번째 세션에서는 그리스와 핀란드, 포르투갈 등이 재정위기와 코로나19 위기 극복 경험을 공유했다. 참석자들은 위기 상황에서 신속한 재정지원과 예산운용의 유연성이 필요하다는 데 의견을 모았다.

KDI는 올해 초 정부가 편성한 26조2000억원 규모 추가경정예산을 중동발 에너지 가격 급등 등 불확실성에 대응한 사례로 소개했다.

마지막 세션에서는 저출산·고령화와 공급망 교란 등으로 재정 압력이 커지는 상황에서 성장과 재정 지속가능성을 함께 확보하기 위한 방안을 논의했다. OECD는 노동시장 참여 확대 등 구조개혁과 데이터·AI를 활용한 거버넌스 효율화가 필요하다고 제언했다.

rang@newspim.com

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갤럭시 S26 시리즈 15만원 인상 [서울=뉴스핌] 이승우 기자 = 메모리 반도체 가격의 상승으로 삼성전자 '갤럭시 S26' 시리즈의 국내 판매 가격이 지난 3월 출시 7개월 만에 올랐다. 1일 전자업계에 따르면 삼성전자가 이날부터 갤럭시 S26 시리즈의 판매 가격을 인상했다. 최근 이동통신사에 해당 시리즈의 변경된 가격을 통보했고 이날 삼성닷컴에도 가격을 반영했다. 삼성전자가 갤럭시 S26 시리즈 판매 가격을 출시 약 7개월 만에 인상했다. [사진=뉴스핌] 대부분 모델은 기존보다 14만9600원이 올랐다. 256GB 기준 일반 모델이 125만4000원에서 140만3600원으로, 플러스 모델이 145만2000원에서 160만1600원으로 각각 14만9600원 오른 것으로 나타났다. 최고가인 갤럭시 S26 울트라 1TB는 기존 254만5400원에서 27만6100원 인상해 282만1500원에 판매된다. 업계에서는 갤럭시 S26 시리즈의 가격 인상 이유로 메모리 반도체 가격 상승에 따른 원가 부담으로 꼽았다. 스마트폰에 탑재되는 모바일 D램과 낸드플래시 가격이 상승한 것이 조달 비용 부담으로 이어졌다. 이전에도 삼성전자를 비롯한 제조사들이 출시 이후 가격을 올린 사례가 있었다. 삼성전자는 지난 4월 갤럭시 S25 엣지, 갤럭시Z폴드7·플립7 일부 고용량 모델의 가격을 인상했다. 애플은 지난달 아이폰18 프로 시리즈 공개한 뒤 기존 아이폰17과 아이폰 에어 등의 국내 판매 가격을 올렸다. 아이폰 에어 1TB는 219만원에서 50만원 비싼 269만원으로 인상되는 등 고용량 제품일수록 상승폭이 큰 것으로 나타났다.  raul1649@newspim.com 2026-10-01 16:00
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"앤스로픽, 11월 중순 상장 추진" [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 인공지능(AI) 기업 앤스로픽이 이르면 11월 중순 기업공개(IPO)를 추진한다고 블룸버그가 1일(현지시간) 보도했다. 상장이 성사되면 스페이스X가 세운 사상 최대 기록에 맞먹는 규모가 될 전망이다. 다만 AI 안전 논란과 신규 상장 시장의 부진이 변수로 꼽힌다. 블룸버그는 사안에 정통한 관계자를 인용해 앤스로픽이 이르면 11월 9일 주간부터 공모 마케팅에 들어갈 수 있다고 전했다. 이는 11월 26일 추수감사절 전에 상장해 거래를 시작하려는 일정이다. 관계자들은 논의가 진행 중이어서 일정이 바뀔 수 있다면서도, 늦어도 연내에는 상장할 것으로 예상했다. 기업가치는 1조8000억~2조 달러 수준이 적정하다는 것이 투자자들의 시각이라고 블룸버그는 전했다. 실적 내용도 공개됐다. 앤스로픽의 지난해 매출은 약 46억 달러로 전년 3억8600만 달러에서 크게 늘었다. 반면 순손실은 420억 달러에 육박해 전년 83억 달러에서 다섯 배가량 불어났다. 영업손실도 80억 달러를 상회했다. 앤스로픽은 올해 상당 기간 앞서 나갔으나 최근 오픈AI의 추격을 받고 있다. 최근 몇 달간 오픈AI의 매출 증가세가 가팔라졌기 때문이다. AI 안전 문제도 부담이다. 통제를 벗어난 에이전트에 의한 해킹 사고가 잇따르면서 감시의 눈길이 두 회사에 쏠려 있다. 다리오 아모데이 앤스로픽 최고경영자(CEO)는 개인 웹사이트에 올린 글에서 새 AI 모델의 발전 속도를 늦춰야 한다고 주장했다. 샘 올트먼 오픈AI CEO는 지금 상장하는 것은 현명하지 못하다며 IPO 계획을 미뤘다. 앤스로픽 로고 일러스트 이미지. [사진=로이터 뉴스핌] mj72284@newspim.com 2026-10-02 03:20

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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