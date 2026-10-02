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[오늘의 국회일정] 국회의장·상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 10월 2일

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AI 핵심 요약

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  • 국회는 1일 이형일 경제부총리 접견과 운영위 전체회의를 연다.
  • 민주당은 최고위 뒤 울산·부산 예산정책협의회를 잇따라 열었다.
  • 여야는 노인의 날 기념식과 각종 정책토론회에 참석했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

◆국회의장

10:30 하인리히 베드포드 스트롬 세계교회협회 의장 접견 / 의장 접견실
14:00 신임 이형일 경제부총리 접견 / 의장 집무실
15:00 기본사회자문위원회 위원 위촉식 / 국회 접견실

◆상임위원회

10:30 국회운영위원회 전체회의 / 본관 319호

◆의원실 세미나

09:30 박주민 의원실 등, 안전영향평가 어떻게 할 것인가 / 의원회관 제4간담회의실
10:00 백선희 의원실 등, 아동돌봄분야 실태조사에 기반한 직무 전문성 함양과 근로환경 개선 방안 논의를 위한 정책토론회 / 국회도서관 소강당
10:00 이주희 의원실 등, 알뜰폰 2.0, 양적 성장에서 질적 성장으로 / 의원회관 제10간담회의실
10:00 강득구 의원실 등, 위험업무 2인 1조 법제화를 위한 국회 토론회 / 의원회관 제7간담회의실
10:00 이강일 의원실 등, 인쇄산업 피해회복과 경쟁력 강화를 위한 국회 토론회 / 의원회관 제3세미나실
10:00 장철민 의원실 등, 제2회 국토대전환 미래전략 포럼 / 의원회관 제2소회의실
13:00 이개호 의원실 등, 2026 나라꽃 무궁화(國花)! 정신과 미래를 말하다 / 의원회관 제1소회의실
13:30 한준호 의원실 등, 케이블방송의 지속가능성과 공공성·지역성 확보를 위한 노·사 공동 국회토론회 / 의원회관 제4간담회의실
14:00 최형두 의원실 등,「국립현대미술관 창원관」 설립 / 본관 316호
14:00 이용선 의원실 등, 도시철도 무임수송, 지속가능한 교통복지를 위한 해법 국회 정책토론회 / 국회박물관 국회체험관
15:00 박덕흠 의원실 등, 농어촌 기본소득, 시범사업을 넘어 전국 확대로! / 보은문화원 시청각실
16:00 차규근 의원실 등, 산업용 지역 전기요금제 설계안 진단 및 개선방향 토론회 / 의원회관 제10간담회의실

◆소통관 기자회견

09:00 유영하 의원, [현안 기자회견]
09:20 김민전 의원, [현안 기자회견]
09:40 김예지 의원, [발달장애인 피플퍼스트법 제정 추진 기자회견]
10:00 송영길 의원, [10.4 남북평화공동선언 20주년 맞이 민간추진위원회 특별선언 기자회견]
10:20 박균택 의원, [현안 기자회견]
10:40 차규근 의원, [예술·체육요원 병역특례개선 관련 병역법 개정안 발의 기자회견]
11:00 김남근 의원, [현안 기자회견]
11:20 민병덕 의원, [을지로위원회 국정감사 기자회견]
11:40 박주민 의원, [선관위법 개정안 청원 관련 기자회견]
14:00 전용기 의원, [현안 기자회견]
15:00 이진숙 의원, [현안 기자회견]

◆더불어민주당

*김민석 당대표·한병도 원내대표
09:30 최고위원회의 / 국회 본관 당대표회의실
15:00 2026 더불어민주당 울산 예산정책협의회 / 울산시청 2층 대회의실
17:30 2026 더불어민주당 부산 예산정책협의회 / 부산시청 1층 대회의실

*김민석 당대표
00:00 새벽 민생일정 ⑧-동서울우편집중국 우편물류 분류 현장 방문 / 서울 광진구 자양로 76
07:00 '민티07' 출연
08:00 대법관 임명 관련 헌법전문가 긴급 좌담회 / 국회 의원회관 제1세미나실
11:00 제30회 노인의 날 기념식

◆국민의힘

*장동혁 당대표
국감대책회의 직후 국정감사 종합상황실 현판제막식 / 국회 본관 239호 앞
11:00 제30회 노인의날 기념식 / 더그랜드롯데 서울 2층 크리스탈볼룸
14:30 신임 부총리 겸 재정경제부 장관 접견 / 국회 본관 228호

*정점식 원내대표
09:00 국정감사대책회의 / 국회 본관 245호
국감대책회의 직후 국정감사 종합상황실 현판제막식 / 국회 본관 239호 앞
10:30 <다시 찾은 일상이 두려움이 되지 않도록! 관계성 범죄 피해자 안전망 구축을 위한 정책 세미나> / 국회 본관 228호
11:00 <CPTPP가입 영향분석과 대응전략 모색 정책토론회> / 국회 본관 245호
14:00 미즈시마 고이치 주한일본대사 접견 / 국회 본관 원내대표실

◆조국혁신당

*신장식 당대표·김준형 원내대표
09:30 최고위원회 및 끝까지간다 연석회의 / 공소청 앞

*신장식 당대표
11:00 노인의 날 기념식 / 더그랜드롯데 서울

*김준형 원내대표
07:30 김어준의 뉴스공장 공개방송 출연
10:30 국회 운영위원회 전체회의 / 본관 319호

◆개혁신당

*이기인 비상대책위원장
통상일정

*천하람 원내대표
08:30 순천KBS1-R 시사초점 전남동부입니다 전화인터뷰
11:00 제30회 노인의날 기념식 / 더그랜드롯데 서울 2층 크리스탈볼룸

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갤럭시 S26 시리즈 15만원 인상 [서울=뉴스핌] 이승우 기자 = 메모리 반도체 가격의 상승으로 삼성전자 '갤럭시 S26' 시리즈의 국내 판매 가격이 지난 3월 출시 7개월 만에 올랐다. 1일 전자업계에 따르면 삼성전자가 이날부터 갤럭시 S26 시리즈의 판매 가격을 인상했다. 최근 이동통신사에 해당 시리즈의 변경된 가격을 통보했고 이날 삼성닷컴에도 가격을 반영했다. 삼성전자가 갤럭시 S26 시리즈 판매 가격을 출시 약 7개월 만에 인상했다. [사진=뉴스핌] 대부분 모델은 기존보다 14만9600원이 올랐다. 256GB 기준 일반 모델이 125만4000원에서 140만3600원으로, 플러스 모델이 145만2000원에서 160만1600원으로 각각 14만9600원 오른 것으로 나타났다. 최고가인 갤럭시 S26 울트라 1TB는 기존 254만5400원에서 27만6100원 인상해 282만1500원에 판매된다. 업계에서는 갤럭시 S26 시리즈의 가격 인상 이유로 메모리 반도체 가격 상승에 따른 원가 부담으로 꼽았다. 스마트폰에 탑재되는 모바일 D램과 낸드플래시 가격이 상승한 것이 조달 비용 부담으로 이어졌다. 이전에도 삼성전자를 비롯한 제조사들이 출시 이후 가격을 올린 사례가 있었다. 삼성전자는 지난 4월 갤럭시 S25 엣지, 갤럭시Z폴드7·플립7 일부 고용량 모델의 가격을 인상했다. 애플은 지난달 아이폰18 프로 시리즈 공개한 뒤 기존 아이폰17과 아이폰 에어 등의 국내 판매 가격을 올렸다. 아이폰 에어 1TB는 219만원에서 50만원 비싼 269만원으로 인상되는 등 고용량 제품일수록 상승폭이 큰 것으로 나타났다.  raul1649@newspim.com 2026-10-01 16:00
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"앤스로픽, 11월 중순 상장 추진" [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 인공지능(AI) 기업 앤스로픽이 이르면 11월 중순 기업공개(IPO)를 추진한다고 블룸버그가 1일(현지시간) 보도했다. 상장이 성사되면 스페이스X가 세운 사상 최대 기록에 맞먹는 규모가 될 전망이다. 다만 AI 안전 논란과 신규 상장 시장의 부진이 변수로 꼽힌다. 블룸버그는 사안에 정통한 관계자를 인용해 앤스로픽이 이르면 11월 9일 주간부터 공모 마케팅에 들어갈 수 있다고 전했다. 이는 11월 26일 추수감사절 전에 상장해 거래를 시작하려는 일정이다. 관계자들은 논의가 진행 중이어서 일정이 바뀔 수 있다면서도, 늦어도 연내에는 상장할 것으로 예상했다. 기업가치는 1조8000억~2조 달러 수준이 적정하다는 것이 투자자들의 시각이라고 블룸버그는 전했다. 실적 내용도 공개됐다. 앤스로픽의 지난해 매출은 약 46억 달러로 전년 3억8600만 달러에서 크게 늘었다. 반면 순손실은 420억 달러에 육박해 전년 83억 달러에서 다섯 배가량 불어났다. 영업손실도 80억 달러를 상회했다. 앤스로픽은 올해 상당 기간 앞서 나갔으나 최근 오픈AI의 추격을 받고 있다. 최근 몇 달간 오픈AI의 매출 증가세가 가팔라졌기 때문이다. AI 안전 문제도 부담이다. 통제를 벗어난 에이전트에 의한 해킹 사고가 잇따르면서 감시의 눈길이 두 회사에 쏠려 있다. 다리오 아모데이 앤스로픽 최고경영자(CEO)는 개인 웹사이트에 올린 글에서 새 AI 모델의 발전 속도를 늦춰야 한다고 주장했다. 샘 올트먼 오픈AI CEO는 지금 상장하는 것은 현명하지 못하다며 IPO 계획을 미뤘다. 앤스로픽 로고 일러스트 이미지. [사진=로이터 뉴스핌] mj72284@newspim.com 2026-10-02 03:20

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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