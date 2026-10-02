[오늘의 국회일정] 국회의장·상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 10월 2일

AI 핵심 요약beta
- 국회는 1일 이형일 경제부총리 접견과 운영위 전체회의를 연다.
- 민주당은 최고위 뒤 울산·부산 예산정책협의회를 잇따라 열었다.
- 여야는 노인의 날 기념식과 각종 정책토론회에 참석했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◆국회의장
10:30 하인리히 베드포드 스트롬 세계교회협회 의장 접견 / 의장 접견실
14:00 신임 이형일 경제부총리 접견 / 의장 집무실
15:00 기본사회자문위원회 위원 위촉식 / 국회 접견실
◆상임위원회
10:30 국회운영위원회 전체회의 / 본관 319호
◆의원실 세미나
09:30 박주민 의원실 등, 안전영향평가 어떻게 할 것인가 / 의원회관 제4간담회의실
10:00 백선희 의원실 등, 아동돌봄분야 실태조사에 기반한 직무 전문성 함양과 근로환경 개선 방안 논의를 위한 정책토론회 / 국회도서관 소강당
10:00 이주희 의원실 등, 알뜰폰 2.0, 양적 성장에서 질적 성장으로 / 의원회관 제10간담회의실
10:00 강득구 의원실 등, 위험업무 2인 1조 법제화를 위한 국회 토론회 / 의원회관 제7간담회의실
10:00 이강일 의원실 등, 인쇄산업 피해회복과 경쟁력 강화를 위한 국회 토론회 / 의원회관 제3세미나실
10:00 장철민 의원실 등, 제2회 국토대전환 미래전략 포럼 / 의원회관 제2소회의실
13:00 이개호 의원실 등, 2026 나라꽃 무궁화(國花)! 정신과 미래를 말하다 / 의원회관 제1소회의실
13:30 한준호 의원실 등, 케이블방송의 지속가능성과 공공성·지역성 확보를 위한 노·사 공동 국회토론회 / 의원회관 제4간담회의실
14:00 최형두 의원실 등,「국립현대미술관 창원관」 설립 / 본관 316호
14:00 이용선 의원실 등, 도시철도 무임수송, 지속가능한 교통복지를 위한 해법 국회 정책토론회 / 국회박물관 국회체험관
15:00 박덕흠 의원실 등, 농어촌 기본소득, 시범사업을 넘어 전국 확대로! / 보은문화원 시청각실
16:00 차규근 의원실 등, 산업용 지역 전기요금제 설계안 진단 및 개선방향 토론회 / 의원회관 제10간담회의실
◆소통관 기자회견
09:00 유영하 의원, [현안 기자회견]
09:20 김민전 의원, [현안 기자회견]
09:40 김예지 의원, [발달장애인 피플퍼스트법 제정 추진 기자회견]
10:00 송영길 의원, [10.4 남북평화공동선언 20주년 맞이 민간추진위원회 특별선언 기자회견]
10:20 박균택 의원, [현안 기자회견]
10:40 차규근 의원, [예술·체육요원 병역특례개선 관련 병역법 개정안 발의 기자회견]
11:00 김남근 의원, [현안 기자회견]
11:20 민병덕 의원, [을지로위원회 국정감사 기자회견]
11:40 박주민 의원, [선관위법 개정안 청원 관련 기자회견]
14:00 전용기 의원, [현안 기자회견]
15:00 이진숙 의원, [현안 기자회견]
◆더불어민주당
*김민석 당대표·한병도 원내대표
09:30 최고위원회의 / 국회 본관 당대표회의실
15:00 2026 더불어민주당 울산 예산정책협의회 / 울산시청 2층 대회의실
17:30 2026 더불어민주당 부산 예산정책협의회 / 부산시청 1층 대회의실
*김민석 당대표
00:00 새벽 민생일정 ⑧-동서울우편집중국 우편물류 분류 현장 방문 / 서울 광진구 자양로 76
07:00 '민티07' 출연
08:00 대법관 임명 관련 헌법전문가 긴급 좌담회 / 국회 의원회관 제1세미나실
11:00 제30회 노인의 날 기념식
◆국민의힘
*장동혁 당대표
국감대책회의 직후 국정감사 종합상황실 현판제막식 / 국회 본관 239호 앞
11:00 제30회 노인의날 기념식 / 더그랜드롯데 서울 2층 크리스탈볼룸
14:30 신임 부총리 겸 재정경제부 장관 접견 / 국회 본관 228호
*정점식 원내대표
09:00 국정감사대책회의 / 국회 본관 245호
국감대책회의 직후 국정감사 종합상황실 현판제막식 / 국회 본관 239호 앞
10:30 <다시 찾은 일상이 두려움이 되지 않도록! 관계성 범죄 피해자 안전망 구축을 위한 정책 세미나> / 국회 본관 228호
11:00 <CPTPP가입 영향분석과 대응전략 모색 정책토론회> / 국회 본관 245호
14:00 미즈시마 고이치 주한일본대사 접견 / 국회 본관 원내대표실
◆조국혁신당
*신장식 당대표·김준형 원내대표
09:30 최고위원회 및 끝까지간다 연석회의 / 공소청 앞
*신장식 당대표
11:00 노인의 날 기념식 / 더그랜드롯데 서울
*김준형 원내대표
07:30 김어준의 뉴스공장 공개방송 출연
10:30 국회 운영위원회 전체회의 / 본관 319호
◆개혁신당
*이기인 비상대책위원장
통상일정
*천하람 원내대표
08:30 순천KBS1-R 시사초점 전남동부입니다 전화인터뷰
11:00 제30회 노인의날 기념식 / 더그랜드롯데 서울 2층 크리스탈볼룸
allpass@newspim.com