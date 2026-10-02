9월 소비자물가 2.9%↑…기름값 14.8% 급등

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데이터처, 2026년 9월 소비자물가동향 발표

서비스 물가 상승폭 축소…통신 16.6%→2.0%

석유류 14.8% 올라…경유 20%·휘발유 11.8%↑

[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 9월 소비자물가 상승률이 2.9%를 기록하며 두 달 만에 2%대로 내려왔다. 서비스 물가의 오름폭이 줄었지만 석유류는 지난해보다 두 자릿수 상승률을 이어갔다. 추석이 포함된 9월 채소와 축산물 가격은 전달보다 올랐다.

2일 국가데이터처가 발표한 '2026년 9월 소비자물가동향'에 따르면 지난달 소비자물가지수는 120.43(2020=100)으로 전년 동월 대비 2.9% 상승했다. 전월 대비로는 0.3% 올랐다.

전년 동월 대비 상승률은 8월 3.1%보다 0.2%포인트(p) 낮아졌다. 지난 7월 2.8% 이후 두 달 만에 다시 2%대를 기록했다.

전체 물가 상승세가 둔화한 가운데 서비스 물가 상승률은 8월 3.7%에서 9월 2.7%로 낮아졌다. 지출목적별로 보면 통신 부문의 전년 동월 대비 상승률이 같은 기간 16.6%에서 2.0%로 축소됐다.

[제공=국가데이터처] 2026.10.02 jongwon3454@newspim.com

서비스 가운데 개인서비스는 전년 동월 대비 3.5% 올랐다. 외식은 2.5%, 외식을 제외한 개인서비스는 4.3% 상승했다. 공공서비스와 집세는 각각 1.5%, 1.3% 올랐다.

반면 공업제품 상승률은 8월 3.7%에서 9월 4.2%로 확대됐다. 석유류가 전년 동월 대비 14.8% 올라 전체 물가 상승률을 0.56%p 끌어올렸다. 경유는 20.0%, 휘발유는 11.8%, 등유는 19.5% 상승했다. 다만 석유류 가격은 전월과 비교하면 0.2% 하락했다.

가공식품은 전년 동월 대비 2.1% 올랐다. 빵은 5.7% 상승한 반면 식용유는 12.3% 하락하는 등 품목별로 차이를 보였다.

농축수산물은 전년 동월 대비 0.3% 하락했다. 농산물이 4.0% 내렸지만 축산물과 수산물은 각각 3.7%, 4.5% 상승했다. 국산 쇠고기와 수입 쇠고기는 각각 6.6%, 7.2% 올랐고 고등어와 갈치는 각각 8.6%, 12.9% 상승했다. 사과와 배추는 각각 9.2%, 15.2% 하락했다.

전월과 비교하면 농축수산물은 2.3% 상승했다. 토마토가 47.9%, 호박이 75.4%, 배추가 19.1% 올랐다. 국산 쇠고기와 돼지고기도 각각 4.9%, 4.0% 상승했다.

생선·채소·과일 등으로 구성된 신선식품지수는 전년 동월 대비 3.3% 하락했지만 전월 대비로는 2.7% 올랐다. 특히 신선채소는 지난해 같은 달보다 0.1% 낮은 수준이었으나 전달보다는 14.3% 상승했다.

구입 빈도와 지출 비중이 높은 품목으로 구성된 생활물가지수는 전년 동월 대비 2.5% 올라 8월 3.2%보다 상승폭이 줄었다. 식품은 1.6%, 식품 이외 품목은 3.1% 상승했다. 전월 대비 생활물가는 0.7% 올랐다.

물가의 기조적인 흐름을 보여주는 근원물가도 상승폭이 축소됐다. 식료품 및 에너지 제외지수는 전년 동월 대비 2.8% 올라 8월 3.4%보다 0.6%p 낮아졌다. 농산물 및 석유류 제외지수 상승률은 3.1%에서 2.7%로 내려왔다.

올해 1~9월 누계 소비자물가 상승률은 전년 같은 기간 대비 2.6%로 집계됐다.

jongwon3454@newspim.com