목포 조폭 낀 보험사기…고의사고로 8000만원 챙겨

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4년 6개월간 11차례 범행…MZ조폭 등 11명 검찰 송치

[목포=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 목포시 일대에서 차선 위반 차량을 노려 고의로 교통사고를 내고 보험금 8000만원을 가로챈 MZ조폭 등 일당 11명이 경찰에 적발됐다.

전남경찰청은 2021년 4월부터 2025년 10월까지 약 4년 6개월간 고의 교통사고를 일으켜 보험금을 편취한 혐의(보험사기방지특별법 위반)로 목포지역 폭력조직 행동대원 A씨(25) 등 11명을 불구속 송치했다고 2일 밝혔다.

목포 지역 MZ조폭 연루된 보험사기 일당 11명 검거. [이미지=AI 생성] 2026.10.02 ej7648@newspim.com

이들은 사전에 역할을 나눠 자동차를 운전하거나 동승한 뒤 차선 위반 차량을 골라 고의로 충돌하는 수법으로 총 11차례 사고를 냈다. 사고가 우연히 발생한 것처럼 꾸미거나 상해를 과장해 병원에 입원하는 등 보험사로부터 약 8000만원을 받아 챙긴 것으로 조사됐다.

주범 A씨는 목포지역 폭력조직 서O파 소속으로 확인됐다. 나머지 공범들도 지역 선후배 관계로 범행을 공모한 것으로 드러났다.

이들의 범행은 보험사가 이상 정황을 포착하고 전남경찰청에 진정서를 제출하면서 꼬리가 잡혔다.

경찰은 수개월간 참고인 진술과 국립과학수사연구원·도로교통공단의 사고 감정 결과를 확보하고 허위 진료 내역과 핵심 피의자 4명의 보험금 분배 계좌 거래 내역 등을 분석해 혐의를 입증했다.

일부 피의자들은 최초 범행 사실을 부인하였으나 증거 자료를 토대로 한 경찰의 추궁에 결국 혐의를 자백해 결국 이들을 29일 검찰에 송치했다.

한편 전남지역 교통사고 보험사기 검거 건수는 2024년 98건에서 2025년 42건으로 줄었다가 2026년 현재 111건으로 늘었다.

전남경찰청은 보험사기가 다수 보험계약자의 보험료 부담을 가중하는 민생침해 금융범죄인 만큼 엄정 대응할 방침이다.

ej7648@newspim.com