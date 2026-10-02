장동혁 "78년 만에 검찰청 폐지…"李, 국정 포기하고 좌아하게 휴대폰만 봐"

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"이재명 정권 1년 만에 대한민국에 지옥문 열려"

[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 장동혁 국민의힘 대표는 2일 78년 만의 검찰청 폐지를 두고 "치안이 문을 닫고 민생이 간판을 내린 것"이라고 비판하며 이번 국정감사를 '국민감사'로 만들겠다고 예고했다.

장 대표는 이날 페이스북을 통해 "78년 만에 대한민국 검찰청이 문을 닫고 간판을 내렸다"며 "정작 문을 닫고 간판을 내려야 하는 것은 이재명 정권"이라고 주장했다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 장동혁 국민의힘 대표가 2일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 국정감사 종합상황실 현판제막식에서 발언을 하고 있다. 2026.10.02 jk31@newspim.com

그는 "이재명 정권 1년 만에 대한민국에 '지옥문'이 열렸다"며 "부동산 지옥, 물가 지옥, 일자리 지옥에 치안 지옥, 안보 지옥까지"라고 주장했다.

이어 이재명 대통령을 겨냥해 "국정은 포기하고 '좌아'하게 핸드폰만 들여다보고 있다"며 "김정은과 싸우지 않고, 국민과 싸운다. 범죄자는 잡지 않고, 국민만 잡는다"고 비판했다.

또 "대한민국의 국방과 안보가 김정은의 인질이 됐다. 국민의 생명과 안전은 범죄자의 먹잇감이 됐다"며 "결국 이재명 대통령 한 사람 때문"이라고 주장했다.

장 대표는 "이재명 대통령, 대한민국의 시한폭탄"이라며 "이번 국정감사는 그 시한폭탄을 제거할 마지막 기회"라고 강조했다.

그러면서 "국민의힘은 이번 국정감사를 국민과 함께 싸우는 '국민감사'로 만들 것"이라고 강조했다.

jeongwon1026@newspim.com