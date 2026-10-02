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라온시큐어, '2026 블록체인&AI 해커톤' 개최

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  • 라온시큐어가 2일 2026 블록체인&AI 해커톤을 마쳤다.
  • 올해 318개팀이 참가해 모바일 신분증 기반 아이디어를 겨뤘다.
  • 파스칼팀이 대상을 받아 복지서비스 블록체인 기록안을 제시했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

예선 318개팀 참가…32대 1 경쟁 뚫은 10개팀
모바일 신분증 기반 창의적 서비스 아이디어 발굴

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 인공지능(AI) 보안·인증 플랫폼 기업 라온시큐어는 글로벌디지털혁신네트워크(GDIN)와 공동 주관한 '2026 블록체인&AI 해커톤'을 마쳤다고 2일 밝혔다.

한국디지털인증협회가 주최하고 행정안전부가 후원한 이번 행사는 모바일 신분증을 기반으로 인공지능(AI)과 Web3 기술을 결합한 서비스 아이디어를 발굴하기 위해 마련됐다. 올해로 두 번째를 맞았으며 결선은 지난달 30일 서울 여의도 페어몬트 호텔에서 진행됐다.

올해 대회에는 총 318개팀이 참가했다. 지난해 211개팀보다 약 51% 증가한 규모다. 결선 진출 10개팀을 놓고 약 32대 1의 경쟁률을 기록했으며, 서류심사와 대면평가를 거쳐 최종 10개팀이 선정됐다.

'2026 블록체인&AI 해커톤' 결선 진출자들과 심사위원들이 행사 종료 후 기념사진을 촬영하고 있다. [사진=라온시큐어]

결선 진출팀들은 모바일 주민등록증과 모바일 운전면허증 등 국가 모바일 신분증에 AI와 Web3 기술을 접목한 서비스를 선보였다. 실명 인증 모델 마켓과 UBI 보험료 자동 할인 서비스를 비롯해 온체인 지갑, 의료정보 전달, 영상 진본 증명, 고령자 복지신청 위임, 토큰증권(STO), AI 디지털 관광 지갑, 장애인 독립 서명, AI 창작물 이력관리 등 금융·의료·복지·관광·콘텐츠 분야의 아이디어가 제시됐다.

대상은 '파스칼' 팀이 차지했다. 파스칼 팀은 모바일 신분증을 활용해 본인·보호자·사회복지사의 권한과 동의·위임을 검증하고 복지서비스 전 과정을 블록체인에 기록하는 서비스를 제안했다. 고령자가 전화통화로 서비스를 이용하고 보호자와 복지기관이 대시보드를 통해 진행 상황을 관리할 수 있도록 구성했다. 파스칼 팀에는 행정안전부 장관상과 상금 1500만원이 수여됐다.

최우수상은 'farmFi: 모바일 신분증으로 검증하고, 스마트 컨트랙트로 집행하는 STO 플랫폼'을 제안한 'B301' 팀이 받았다. 한국조폐공사 사장상과 상금 600만원이 수여됐다.

우수상에는 '모비스코어', '블록체적화', '데일리모먼트' 등 3개팀이 선정됐다. 각각 한국지능정보사회진흥원(NIA) 원장상, 정보통신산업진흥원(NIPA) 원장상, 한국인터넷진흥원(KISA) 원장상과 상금 300만원을 받았다.

라온시큐어는 액시스인베스트먼트, 영국 벤처캐피털 심산벤처스와 입상팀을 대상으로 별도 심사를 진행해 최대 10억원 규모의 창업 지원 기회를 제공할 계획이다. GDIN은 수상팀의 해외 진출과 투자 유치, 경영 컨설팅 등 후속 사업화를 지원한다.

이순형 라온시큐어 대표는 "올해는 지난해보다 50% 이상 많은 318개팀이 참가하며 모바일 신분증과 AI·블록체인 기술을 결합한 새로운 서비스에 대한 높은 관심을 확인할 수 있었다"며 "앞으로도 모바일 신분증과 DID 기술이 다양한 산업과 서비스의 신뢰 기반으로 활용될 수 있도록 Web3 생태계 확대와 기술 혁신을 지속해 나가겠다"고 말했다.

염흥열 한국디지털인증협회장은 "올해 해커톤은 모바일 신분증이 국민 생활 속 신원확인을 넘어 다양한 디지털 서비스의 신뢰 기반으로 확장될 수 있음을 보여준 자리였다"며 "AI와 블록체인, 디지털 신원 기술을 접목한 아이디어가 실제 서비스와 산업으로 이어질 수 있도록 관련 생태계 조성에 힘쓰겠다"고 말했다.

심사위원장을 맡은 김종갑 GDIN 대표는 "올해 결선팀들은 모바일 신분증을 기반으로 AI와 블록체인 기술을 실제 사회 문제 해결에 접목했다"며 "복지서비스의 접근성 개선부터 금융 거래의 신뢰성 확보까지 다양한 분야에서 기술의 실용성과 확장성을 제시했다"고 말했다.

라온시큐어는 Web3 기반 디지털 ID 플랫폼 '옴니원 디지털 ID'와 오픈소스 기반 '오픈 DID'를 통해 디지털 신원 관련 사업을 추진하고 있다. AI 서비스 확산에 맞춰 신원·권한·위임·검증 분야로 디지털 신원 기술의 활용 범위를 확대할 계획이다.

nylee54@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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