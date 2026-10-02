큐픽스, '엔터프라이즈 공간지능 기업' 정체성 확장

건설 넘어 AI·제조·물류 등 산업 전반으로 사업 확대

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 공간지능 솔루션 전문기업 큐픽스가 피지컬 AI 시대에 대응하기 위해 기업 정체성을 재정립하고 리브랜딩을 단행했다고 2일 밝혔다. 기존 '건설 현장 디지털 트윈' 기업에서 '엔터프라이즈 공간지능 의사결정 플랫폼' 기업으로 정체성을 확장했다.

로봇과 드론 등 물리 공간에서 행동하는 피지컬 AI가 확산되면서 현실 공간을 데이터화하는 공간지능과 기업 데이터를 의사결정·업무 자동화로 연결하는 엔터프라이즈 AI가 결합하고 있다. 이에 따라 산업현장의 공간 데이터 중요성이 커졌다.

회사에 따르면 데이터센터 서버룸, 반도체 팹의 클린룸, 건설현장, 빌딩 설비실 등은 위성이나 거리 카메라로 정보를 확보하기 어려운 공간이다. 큐픽스는 이들 공간의 현재 상태와 시간에 따른 변화, 설계·일정에 담긴 의도, 공간 속 객체와 상황의 의미를 하나의 데이터 구조로 연결한다. 고가의 라이다(LiDAR) 장비 대신 일반 360° 카메라로 현장을 걷기만 하면 애즈빌트(As-Built) 기록이 만들어지는 '카메라 우선' 방식을 채택했다.

미국 AU 2026 큐픽스 부스 현장 사진. [사진=큐픽스]

신규 비전은 '현장의 현실을 의사결정으로 전환하는 공간지능'이다. 건설 분야에서 축적한 공간자산 트윈 기술과 현장 데이터 활용 경험을 바탕으로 산업 전반에서 활용할 수 있는 엔터프라이즈 공간지능 의사결정 플랫폼으로 발전한다는 방향성을 담았다. 기업 아이덴티티(CI)와 브랜드 아이덴티티(BI), 홈페이지도 전면 개편했으며 슬로건은 '건설·운영되는 모든 공간의 신뢰할 수 있는 기록'으로 설정했다.

차세대 플랫폼 '큐픽스웍스 5.0'은 최근 미국 라스베이거스에서 열린 '오토데스크 유니버시티 2026'에서 처음 공개됐다. AI 기반 진척 관리, 드론 데이터 연동, 자연어 기반 공간정보 검색 기능 '콤파스', 자산별 위치를 관리하는 '애셋아틀라스'를 새롭게 탑재했다.

또한 설계·일정 데이터와 실제 현장 데이터를 AI가 비교해 공정 상태를 파악하고, 축적된 공간정보를 자연어로 검색·활용할 수 있도록 지원한다. 외부 AI 에이전트도 표준 인터페이스(MCP)로 같은 공간 기록을 읽을 수 있어 사람과 AI가 하나의 기록을 바탕으로 판단할 수 있다.

오토데스크 유니버시티 2026은 오토데스크가 매년 개최하는 설계·엔지니어링·건설·제조 분야 컨퍼런스로 60여개국에서 1만명 이상이 참가한다. 큐픽스는 행사 기간 부스에서 220건 이상의 잠재 고객 리드를 확보하고 40건 이상의 큐픽스웍스 5.0 데모 예약을 받았다.

배석훈 큐픽스 대표는 "현실 공간을 디지털로 복제하는 것을 넘어 현장의 현실을 기업의 실질적인 업무와 의사결정으로 연결하는 것이 큐픽스가 정의하는 엔터프라이즈 공간지능"이라며 "이번 개편을 계기로 관련 시장 공략에 더욱 속도를 높여 나갈 것"이라고 말했다.

한편 큐픽스는 이번 전환을 기점으로 건설을 넘어 AI 데이터센터, 제조, 유통·물류, 에너지 인프라, 조선·해양 등 산업 다방면으로 공간지능 적용 영역을 확대할 계획이다. 글로벌 소프트웨어 및 AI 생태계와의 연계를 강화해 산업현장의 공간 데이터를 기업 AI와 피지컬 AI가 함께 활용하는 의사결정 기반으로 발전시켜 나갈 예정이다.

nylee54@newspim.com