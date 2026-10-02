금투협, ASF서 한국 제도개선 소개

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하노이 연차총회서 외국인 접근성·거래·결제 인프라 공유

지속가능한 해외자금 유입 과제도 논의…회원사 해외사업 지원





[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 금융투자협회(이하 금투협)가 오는 3일까지 베트남 하노이에서 열리는 제31차 아시아증권포럼(ASF) 연차총회에 참석해 한국 자본시장의 투자환경 개선과 글로벌 경쟁력 제고 노력을 알린다.

2일 금투협은 연차총회에서 외국인 투자자의 시장 접근성을 높이고 거래·결제 인프라를 개선하는 등 한국 자본시장의 최근 제도 변화를 소개할 예정이라고 밝혔다.

오픈 컨퍼런스에서는 '시장 지위 격상에서 지속가능한 자금 유입으로'를 주제로 한 패널토론에 참여한다. 제도 개선이 지속가능한 해외자금 유입으로 이어지기 위한 과제와 한국의 경험을 공유한다.

ASF 연차총회와 연계해 열리는 국제증권업협회협의회(ICSA) 중간회의에도 이사회 구성원으로 참여해 글로벌 증권업계의 주요 현안과 협력 방안을 논의한다.

금융투자협회 전경. [사진=뉴스핌DB]

금투협은 올해 4월 출범한 'K-자본시장포럼'과 연계해 시장 신뢰와 글로벌 경쟁력을 높이기 위한 각국의 경험을 공유한다. 이번 회의에서 확보한 해외 시장·규제 동향과 네트워크를 회원사에 전달해 해외사업 전략 수립과 협력 기회 발굴을 지원할 계획이다.

황성엽 금투협 회장은 "한국 자본시장의 미래 발전 방향을 모색하기 위해 글로벌 시장의 변화와 해외 업계의 경험을 살펴보는 것이 중요하다"며 "이번 회의에서 우리 시장의 투자환경 개선 노력을 알리고, 국제 교류 성과가 회원사의 해외 사업과 K-자본시장의 경쟁력 강화에 도움이 되도록 하겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com