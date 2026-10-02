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靑 "李 '불의의 사고' 발언, 北 면죄부 아냐…필요한 조치 검토 중"

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  • 성기홍 수석은 2일 DMZ 지뢰 사고 발언이 부상 장병 위로였다고 했다.
  • 트럼프의 알래스카 LNG 투자 발표엔 합의문상 확약이 없다고 했다.
  • 중수청 논란엔 사실 근거를, 인선·거취는 숙고와 절차를 밝혔다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"트럼프 알래스카 LNG 발표…합의문에 투자 확약 없다"
김지용 논란 "비판, 사실 근거해야"…강훈식 거취 "숙고 중"

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 성기홍 청와대 홍보소통수석은 2일 이재명 대통령이 국군의 날 기념사에서 비무장지대(DMZ) 지뢰 폭발 사고를 '불의의 사고'로 표현해 야당의 비판을 받은 데 대해 부상 장병을 위로하는 맥락이었다고 설명했다.

도널드 트럼프 미국 대통령의 알래스카 액화천연가스(LNG) 사업 투자 발표에 대해서는 "미국 국내 정책 상황 속에서 읽어야 한다"며 "양국 합의문에는 그런 투자 확약이 존재하지 않는다"고 밝혔다.

성 수석은 이날 아침 SBS 라디오 '김태현의 정치쇼'에 출연해 이같이 말했다. 

[서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 지난 1일 충남 계룡대에서 열린 78주년 국군의 날 기념 오찬에서 인사말을 하고 있다. [사진=청와대] 2026.10.02 photo@newspim.com

◆DMZ 지뢰 폭발 "北 면죄부 아냐…필요한 조치 검토 중"

이 대통령은 지난 1일 국군의 날 기념사에서 "얼마 전 DMZ에서 불의의 사고로 부상한 장병들을 생각하면 지금도 마음이 아프다"며 "우리가 누리는 평범한 하루가 누군가의 위험 위에 서 있다는 것을 다시 한번 생각하게 된다"고 깊은 위로를 표했다.

이에 대해 야당인 국민의힘 장동혁 대표는 페이스북에 "이 대통령이 제3자나 쓸 법한 '불의의 사고'라는 말로 퉁치고 넘어갔다"고며 "그들을 앞에 두고 어떻게 이런 말이 나오는가"라고 강도 높게 비판했다. 

한동훈 무소속 의원은 "이 대통령이 국군의 날 기념사에서 북한 지뢰 공격에 대해 북한을 언급하지 않고 '불의의 사고'라고만 했다"면서 "국군의 날 북한으로부터 공격 당한 대한민국 대통령이 북한 지뢰 공격을 교통사고 취급한 것"이라고 비판했다.

성 수석은 "불의의 사고라는 표현은 크게 다친 부상 장병을 위로하고 가족을 격려하는 맥락에서 나온 것"이라며 "대통령은 국가를 위해 특별하게 희생한 분들은 특별하게 보상해야 한다는 인식을 갖고 있다"고 설명했다.

성 수석은 "군과 합동참모본부가 이번 지뢰 사고의 원인을 규명하고 진상을 명백히 밝히겠다고 표명하고 있다"며 "구체적인 결과가 보고되면 철저한 조사 결과를 바탕으로 필요한 조치를 엄중하게 취해 나가겠다는 생각에는 추호도 변함이 없다"고 강조했다.

북한에 면죄부를 주려는 것은 아니냐는 질문에 "그런 것은 아니다"며 상응 조치 검토 여부에 대해 "필요한 조치를 검토 중"이라고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 지난 1일 충남 계룡대에서 열린 78주년 국군의 날 기념식에서 사열을 준비하고 있다. [사진=청와대] 2026.10.02 photo@newspim.com

◆김지용 논란 "비판, 사실 근거해야"…강훈식 거취 "대통령 숙고 중"

성 수석은 김지용 중대범죄수사청장(중수청장) 후보자를 둘러싼 여권 일각의 반발에 대해 "정치적으로 비판하고 견해를 밝힐 수는 있지만 기본적으로 사실에 근거해야 한다"고 말했다.

성 수석은 "김 후보자가 친윤(친윤석열) 검사라는 정치적 주장은 전혀 사실이 아닌 것으로 확인됐다"며 "오히려 윤석열 전 검찰총장의 장모 사건에 재기수사 명령을 내렸다가 윤석열 정부 들어 좌천되고 쫓겨났다"고 강조했다.

성 수석은 "중수청이 오늘 청장이 없는 상태로 출범한다"며 "소모적인 논란을 빨리 끝내고 새 형사사법체계의 틀을 빨리 구축해야 한다는 생각에서 흠결 없는 후보의 인사청문 절차를 국회에 요청한 것"이라고 설명했다.

이 대통령은 전날(1일) 김 후보자 인사청문 요청안을 재가했다. 

법무부 장관과 공소청장, 경찰청장 인선 시점을 묻는 질문에는 "머지않은 시기에 절차에 따라 차례대로 진행될 것"이라고 답했다.

강훈식 대통령 비서실장의 거취에 대해서는 "비서실장은 대통령 곁에서 비판적 점검 역할을 하고 대통령의 뜻이 국정에 반영되도록 조정하며 비서실 기강도 잡는 막중한 자리"라며 "교체 여부는 매우 중요한 결정 사항이어서 대통령이 숙고하고 있다고 이해해 달라"고 말했다.

하준경 새 정책실장에 대해서는 "전체적인 경제 기조를 유지하면서 거시 경제 지표의 성장이 서민에게 온기로 스며들도록 주거·일자리·서민금융 3대 사회정책을 실질화하는 데 힘을 쏟을 것"이라고 설명했다.

이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령이 유엔 총회 참석을 계기로 지난 9월 22일(현지시간) 미국 뉴욕 한 호텔에서 정상회담을 하고 있다. [사진=청와대] 2026.09.22

◆"수익 안 되는 투자 받을 수 없어"…상업적 합리성 재확인

성 수석은 트럼프 대통령 발표를 두고 "미국 내부 측면에서 그 내용을 강조해 말한 것으로 보인다"고 평가했다. 미국 중간선거를 겨냥한 국내 정치용 발언 가능성을 묻는 진행자 질문에는 "그렇다고 이해하려 한다"고 답했다.

성 수석은 김정관 산업통상부 장관이 브리핑에서 밝힌 대로 알래스카 LNG 사업은 상업적 합리성이 전제돼야 한다며 "상업적 합리성은 투자 수익이 없거나 낮으면 투자하지 않는다는 뜻"이라고 다시 한 번 분명히 했다.

특히 성 수석은 "상업적 합리성과 국내 법적 절차가 전제될 때 검토에 착수할 수 있다는 것이 양국 합의에 명문화된 사항"이라고 강조했다.

성 수석은 "미국이 기정사실처럼 이야기하자 김 장관이 하워드 러트닉 상무장관에게 항의했다"며 "러트닉 장관은 너무 걱정하지 않도록 실제로 그렇게 하겠다는 취지로 답했다"고 전했다.

성 수석은 "이번 대미 투자 협상에서 정부가 가장 중요한 원칙으로 삼은 것이 상업적 합리성"이라며 "투자 수익이 확보되지 않는 투자는 받아들일 수 없다"고 못 박았다. 성 수석은 "미국이 김 장관을 두고 너무 까다로운 상대라는 말을 거듭했지만 우리 원칙을 고수한 가운데 최종 타결했다"고 거듭 강조했다.

the13ook@newspim.com

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갤럭시 S26 시리즈 15만원 인상 [서울=뉴스핌] 이승우 기자 = 메모리 반도체 가격의 상승으로 삼성전자 '갤럭시 S26' 시리즈의 국내 판매 가격이 지난 3월 출시 7개월 만에 올랐다. 1일 전자업계에 따르면 삼성전자가 이날부터 갤럭시 S26 시리즈의 판매 가격을 인상했다. 최근 이동통신사에 해당 시리즈의 변경된 가격을 통보했고 이날 삼성닷컴에도 가격을 반영했다. 삼성전자가 갤럭시 S26 시리즈 판매 가격을 출시 약 7개월 만에 인상했다. [사진=뉴스핌] 대부분 모델은 기존보다 14만9600원이 올랐다. 256GB 기준 일반 모델이 125만4000원에서 140만3600원으로, 플러스 모델이 145만2000원에서 160만1600원으로 각각 14만9600원 오른 것으로 나타났다. 최고가인 갤럭시 S26 울트라 1TB는 기존 254만5400원에서 27만6100원 인상해 282만1500원에 판매된다. 업계에서는 갤럭시 S26 시리즈의 가격 인상 이유로 메모리 반도체 가격 상승에 따른 원가 부담으로 꼽았다. 스마트폰에 탑재되는 모바일 D램과 낸드플래시 가격이 상승한 것이 조달 비용 부담으로 이어졌다. 이전에도 삼성전자를 비롯한 제조사들이 출시 이후 가격을 올린 사례가 있었다. 삼성전자는 지난 4월 갤럭시 S25 엣지, 갤럭시Z폴드7·플립7 일부 고용량 모델의 가격을 인상했다. 애플은 지난달 아이폰18 프로 시리즈 공개한 뒤 기존 아이폰17과 아이폰 에어 등의 국내 판매 가격을 올렸다. 아이폰 에어 1TB는 219만원에서 50만원 비싼 269만원으로 인상되는 등 고용량 제품일수록 상승폭이 큰 것으로 나타났다.  raul1649@newspim.com 2026-10-01 16:00
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"앤스로픽, 11월 중순 상장 추진" [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 인공지능(AI) 기업 앤스로픽이 이르면 11월 중순 기업공개(IPO)를 추진한다고 블룸버그가 1일(현지시간) 보도했다. 상장이 성사되면 스페이스X가 세운 사상 최대 기록에 맞먹는 규모가 될 전망이다. 다만 AI 안전 논란과 신규 상장 시장의 부진이 변수로 꼽힌다. 블룸버그는 사안에 정통한 관계자를 인용해 앤스로픽이 이르면 11월 9일 주간부터 공모 마케팅에 들어갈 수 있다고 전했다. 이는 11월 26일 추수감사절 전에 상장해 거래를 시작하려는 일정이다. 관계자들은 논의가 진행 중이어서 일정이 바뀔 수 있다면서도, 늦어도 연내에는 상장할 것으로 예상했다. 기업가치는 1조8000억~2조 달러 수준이 적정하다는 것이 투자자들의 시각이라고 블룸버그는 전했다. 실적 내용도 공개됐다. 앤스로픽의 지난해 매출은 약 46억 달러로 전년 3억8600만 달러에서 크게 늘었다. 반면 순손실은 420억 달러에 육박해 전년 83억 달러에서 다섯 배가량 불어났다. 영업손실도 80억 달러를 상회했다. 앤스로픽은 올해 상당 기간 앞서 나갔으나 최근 오픈AI의 추격을 받고 있다. 최근 몇 달간 오픈AI의 매출 증가세가 가팔라졌기 때문이다. AI 안전 문제도 부담이다. 통제를 벗어난 에이전트에 의한 해킹 사고가 잇따르면서 감시의 눈길이 두 회사에 쏠려 있다. 다리오 아모데이 앤스로픽 최고경영자(CEO)는 개인 웹사이트에 올린 글에서 새 AI 모델의 발전 속도를 늦춰야 한다고 주장했다. 샘 올트먼 오픈AI CEO는 지금 상장하는 것은 현명하지 못하다며 IPO 계획을 미뤘다. 앤스로픽 로고 일러스트 이미지. [사진=로이터 뉴스핌] mj72284@newspim.com 2026-10-02 03:20

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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