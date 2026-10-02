우리금융, 물품기부 캠페인 '우리가 오네 시즌2' 실시

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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 우리금융그룹 우리금융미래재단이 10월 한 달간 전 국민 물품기부 캠페인 '우리가 오네 시즌2'를 실시한다고 2일 밝혔다.

[사진=우리금융그룹]

우리가 오네 시즌2는 우리WON뱅킹 앱에서 기부를 신청하면 CJ대한통운이 문 앞에 내놓은 물품을 수거해 밀알복지재단 굿윌스토어로 전달하는 기부 캠페인이다. 의류 및 생활용품 등 재사용 가능 물품을 기부할 수 있으며, 기부금 영수증 신청 시 연말정산 세액공제 혜택이 제공된다. 참여자 중 200명에게는 추첨을 통해 모바일 상품권을 증정한다.

지난 7월 진행된 시즌1에는 약 800명이 참여해 2만5,000여 점의 물품이 모였다. 조사 결과 참가자의 75%가 이번 캠페인으로 물품 기부를 처음 접했고, 8%는 기부를 위해 우리WON뱅킹 앱을 신규 설치한 것으로 나타났다.

시즌2를 통해 수거된 물품은 굿윌스토어의 분류·상품화 과정을 거쳐 전국 53개 매장에서 판매된다. 판매 수익금은 굿윌스토어 소속 발달장애인 직원의 급여 및 일자리 확대에 쓰일 예정이다.

신건우 우리금융미래재단 대리는 "시즌1 참여 성원에 힘입어 시즌2를 추진하게 됐다"며 "기부 참여 접근성을 낮추고 발달장애인의 자립 지원을 위한 활동을 이어가겠다"고 말했다.

한편 '우리가 오네'는 우리금융미래재단과 CJ대한통운, 밀알복지재단 굿윌스토어가 지난 4월 체결한 업무협약의 일환으로 추진된다. 우리금융미래재단은 기부 편의성을 높이기 위해 일부 우리은행 ATM 공간에 무인 수거함인 '굿윌기부함'을 설치해 운영하고 있다.

eoyn2@newspim.com