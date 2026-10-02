동원파츠, 증권신고서 제출

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반도체 정밀부품 전문기업, 신공장 신설 자금 조달

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 반도체 공정장비용 정밀부품 전문기업 동원파츠가 금융위원회에 증권신고서를 제출하고 코스닥 상장 절차에 돌입했다고 2일 밝혔다.

회사에 따르면 동원파츠는 반도체의 식각, 증착, 세정 등 공정에 적용되는 고정밀 기능성 부품을 공급한다. 주력 제품은 샤워헤드와 챔버부품, 히터, 스핀척 등이며, 세메스, 램리서치, 어플라이드 머티어리얼즈 등 글로벌 반도체 장비사의 정식 공급업체로 등록돼 있다.

지난해 매출액은 923억원, 영업이익은 78억원을 기록했다. 최근 3개년 평균 매출 성장률은 35%를 넘는다. 경쟁력은 소재 입고부터 정밀가공, 특수접합, 표면처리, 조립, 검사 및 출하까지 전 공정을 사내에서 일괄 수행하는 생산체계다. 이를 통해 공정 전반의 품질 책임을 일원화하고 경쟁사 대비 원가와 리드 타임을 절감할 수 있다. 시흥 본사를 포함해 안산과 평택에 총 7곳의 생산 공장을 운영 중이다.

동원파츠 로고. [사진=동원파츠]

이번 상장을 통해 203만 주를 공모한다. 희망 공모가 범위는 2만3000원~2만6500원이며, 공모 예정 금액은 약 467억원~538억원이다. 공모자금 일부는 전 공정 자동화 공장인 인천 남동공단 신공장 신설에 활용할 계획이다.

신규 성장동력 확보에도 나선다. 올해 하반기에는 대형 항공사와의 협력을 통해 항공 엔진 부품 정비·수리·점검(MRO) 사업의 시제품 공급을 앞두고 있다. 금속 3D프린팅 적층 제조 방식을 고도화해 항공우주 및 방산 시장 등으로 사업 영역을 확대한다는 계획이다.

조덕형 동원파츠 대표이사는 "글로벌 반도체 시장의 성장 속에서 정밀부품 분야의 입지를 확고히 하는 한편, 항공우주와 방산 등 사업 영역을 확대해 첨단산업을 선도하는 기업으로 성장하겠다"고 밝혔다.

한편 회사는 이달부터 오는 11월 초에 걸쳐 수요예측과 일반청약을 진행한 후 11월 코스닥 시장 상장을 목표로 한다. 대표주관사는 삼성증권이다.

nylee54@newspim.com