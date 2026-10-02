HLB글로벌, '브리쎄 레빗텅 틴트 필름' CJ 올리브영 10월 '올영픽' 선정

AI 핵심 요약beta
- HLB글로벌은 2일 브리쎄 제품이 올영픽에 선정됐다고 밝혔다.
- 레빗텅 틴트 필름은 물 없이 쓰는 구강용해필름이다.
- 올리브영 전용 7매입 한정판으로 판매 확대에 나섰다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= HLB글로벌의 구강 케어 브랜드 '브리쎄' 대표 제품 '레빗텅 틴트 필름'이 CJ올리브영의 10월 '올영픽'에 선정됐다고 2일 밝혔다.
레빗텅 틴트 필름은 물 없이 사용할 수 있는 구강용해필름(ODF) 형태의 제품이다. 혀 표면 관리와 구취 완화에 도움을 주면서 천연 색소를 활용한 컬러 표현을 결합했다. 얇은 필름을 혀 위에 올려 사용하는 방식으로 별도의 물이나 도구 없이 간편하게 사용할 수 있다.
회사에 따르면 제품은 파우치나 가방에 손쉽게 보관할 수 있어 외출이나 여행, 식사 후 등 다양한 상황에서 활용 가능하다. 기존 구강 케어 시장에서 찾아보기 어려웠던 혀 컬러 요소와 간편한 사용성으로 차별화하고 있다.
HLB글로벌은 올영픽 선정을 기념해 올리브영 전용 7매입 기획 제품을 한정 수량으로 선보인다. 이를 통해 신규 소비자 접점을 확대하고 브리쎄 브랜드 인지도를 높일 계획이다.
HLB글로벌 관계자는 "레빗텅 틴트 필름이 올영픽에 선정되면서 더 많은 소비자들이 브리쎄의 차별화된 구강 케어 제품을 경험할 수 있게 됐다"며 "앞으로도 소비자의 일상 속 사용 편의성과 새로운 아이디어를 결합한 제품을 지속적으로 선보이며 브리쎄만의 경쟁력을 높여가겠다"고 말했다.
한편 회사는 향후 다양한 유통 채널을 통해 소비자 접점을 확대해 나갈 방침이다.
nylee54@newspim.com