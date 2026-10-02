HLB글로벌, '브리쎄 레빗텅 틴트 필름' CJ 올리브영 10월 '올영픽' 선정

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물 없이 간편하게 사용하는 구강용해필름

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= HLB글로벌의 구강 케어 브랜드 '브리쎄' 대표 제품 '레빗텅 틴트 필름'이 CJ올리브영의 10월 '올영픽'에 선정됐다고 2일 밝혔다.

레빗텅 틴트 필름은 물 없이 사용할 수 있는 구강용해필름(ODF) 형태의 제품이다. 혀 표면 관리와 구취 완화에 도움을 주면서 천연 색소를 활용한 컬러 표현을 결합했다. 얇은 필름을 혀 위에 올려 사용하는 방식으로 별도의 물이나 도구 없이 간편하게 사용할 수 있다.

회사에 따르면 제품은 파우치나 가방에 손쉽게 보관할 수 있어 외출이나 여행, 식사 후 등 다양한 상황에서 활용 가능하다. 기존 구강 케어 시장에서 찾아보기 어려웠던 혀 컬러 요소와 간편한 사용성으로 차별화하고 있다.

10월 '올영픽(Pick)'에 선정된 HLB글로벌 '브리쎄 레빗텅 틴트 필름'. [사진=HLB글로벌]

HLB글로벌은 올영픽 선정을 기념해 올리브영 전용 7매입 기획 제품을 한정 수량으로 선보인다. 이를 통해 신규 소비자 접점을 확대하고 브리쎄 브랜드 인지도를 높일 계획이다.

HLB글로벌 관계자는 "레빗텅 틴트 필름이 올영픽에 선정되면서 더 많은 소비자들이 브리쎄의 차별화된 구강 케어 제품을 경험할 수 있게 됐다"며 "앞으로도 소비자의 일상 속 사용 편의성과 새로운 아이디어를 결합한 제품을 지속적으로 선보이며 브리쎄만의 경쟁력을 높여가겠다"고 말했다.

한편 회사는 향후 다양한 유통 채널을 통해 소비자 접점을 확대해 나갈 방침이다.

nylee54@newspim.com