국민의힘 "검찰청 폐지로 법치와 수사 붕괴…李대통령은 SNS 삼매경"

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[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 국민의힘은 2일 검찰청이 공식 폐지된 것을 두고 "대한민국의 법치와 수사 시스템이 붕괴됐다"고 비판하며, 이재명 대통령이 치안 대책 마련보다 SNS(소셜네트워크서비스) 활동에 몰두하고 있다고 지적했다.

최수진 국민의힘 원내수석대변인은 이날 논평을 통해 "건국 이래 78년간 대한민국의 법치를 지탱해 온 검찰 조직이 기어이 역사 속으로 사라졌다"며 이같이 밝혔다.

최수진 국민의힘 원내수석대변인 [사진=뉴스핌DB]

최 대변인은 "이재명 정권이 대체재로 내밀어 출범시킨 이른바 중대범죄수사청(중수청)은 인력과 시설, 시스템 어느 하나 제대로 갖추지 못한 완벽한 깡통 수사기관"이라고 주장했다.

그는 "오죽하면 거대 여당 소속의 법사위원장 입에서조차 초대 수장 인선을 두고 '말(논란) 없는 사람이 되면 좋겠다'는 아슬아슬한 탄식이 흘러나오겠느냐"고 지적했다.

이어 "국가 형사사법 체계가 뿌리째 흔들리는 이 아비규환 속에서 국정 최고 책임자인 이재명 대통령은 새벽녘까지 소셜미디어에 접속해 네티즌들과 설전을 벌였다"고 비판했다.

최 대변인은 "흉악 범죄가 판을 칠 지옥문이 열리는 찰나에 치안 대책을 고심해야 할 대통령은 '인플루언서 놀이'에 푹 빠져 있는 셈"이라고 꼬집었다.

더불어민주당을 향해서는 "이 끔찍한 사법 파괴를 '78년 만의 개혁'이라 포장하며, 범죄 피해를 걱정하는 야당과 국민의 목소리를 거짓 선동으로 매도하고 있다"고 비판했다.

최 대변인은 "권력형 비리를 덮고 대통령 본인의 사법 리스크를 방어하려 국가의 치안 인프라를 통째로 무너뜨린 폭거는 반드시 역사의 심판을 받을 것"이라며 "붕괴된 대한민국의 법치와 수사 시스템을 복원하는 데 모든 당력을 쏟겠다"고 강조했다.

jeongwon1026@newspim.com