최수진 "정부, 美 발표 이후 '이의를 제기했다' 해명 급급...명백한 외교참사"

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"한미 통상 협상 전모 공개하라"

[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 국민의힘은 2일 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 2000억 달러(약 270조원) 규모 대미 투자 계획을 일방 발표한 것을 두고 정부에 한미 통상 협상 전모를 공개하라고 촉구했다.

최수진 국민의힘 원내수석대변인은 이날 논평을 통해 "트럼프 미국 대통령이 알래스카 액화천연가스(LNG) 프로젝트와 원전 건설 등을 포함해 2000억 달러 규모의 한국 대미 투자를 일방적으로 발표했다"며 이같이 밝혔다.

최 대변인은 "미국 수뇌부가 '한국이 관세를 낮추려 지불한 돈'이라며 구체적 수치까지 명시해 기정사실화하면서 국민들은 당혹감과 충격에 빠졌다"고 주장했다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 30일(현지시간) 백악관에서 한국의 대미투자에 대한 발언하고 있다. [로이터=뉴스핌]

그는 "정부는 불과 얼마 전 국회 보고에서 알래스카 사업을 '투자 미정의 단순 검토 단계'라고 강변했다"며 "미국 측 발표 이후 부랴부랴 '상업성이 없으면 안 한다', '이의를 제기했다'며 해명에 급급하다"고 지적했다.

이어 "이는 국민과 국회를 상대로 한 거짓말이거나 무능한 정부가 빚어낸 명백한 외교 참사"라고 비판했다.

더불어민주당을 향해서도 "어설픈 꼬리 자르기와 정부 감싸기에 급급하고 있다"며 "백악관이 구체적 금액까지 발표한 대형 통상 사안을 미국의 희망 사항이라며 어물쩍 넘기려는 것은 국민과 국회를 모욕하는 처사"라고 지적했다.

최 대변인은 "정부는 국회에 투자 금액조차 숨기더니, 결국 백악관 발표 한마디에 천문학적 자금 투입 사실이 만천하에 공개됐다"며 "호르무즈 파병이나 반도체 관세 압박을 무마하기 위해 뒷전에서 국민 몰래 굴종적 대가를 지불한 것은 아닌지 의구심을 가질 수밖에 없다"고 주장했다.

그러면서 "국민의힘은 이번 국정감사를 통해 외교 무능과 국회 기만 행위를 철저히 파헤칠 것"이라며 "이재명 정부는 지금이라도 백악관과의 통상 협상 원문과 은폐된 합의 전모를 국민 앞에 즉시 공개해야 한다"고 촉구했다.

jeongwon1026@newspim.com