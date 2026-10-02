남양유업 백미당, 경기권 출점 속도…10월 일산∙화정∙동탄 3곳 문 연다

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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 남양유업 백미당이 경기 일산·화정·동탄에 신규 매장 3곳을 잇따라 열며 경기권 매장 확대에 나선다고 2일 밝혔다. 2일 문을 연 롯데백화점 일산점을 시작으로 3일 화정역점, 30일 동탄 메타폴리스몰점을 차례로 오픈한다.

백미당, 대표 메뉴 라떼 라인업. [사진= 남양유업]

롯데백화점 일산점은 백화점 지하 2층 푸드코트에 위치해 인근 주민과 가족 단위 쇼핑객을 겨냥한다. 3일 문을 여는 화정역점은 화정역 인근 새롬프라자 5차 1층에 자리하며, 오픈 기념으로 사흘간 이틀 동안 전 메뉴 구매 고객에게 유기농 우유로 만든 미니컵 아이스크림 3종(우유·말차·딸기) 중 1종을 무료로 제공한다. 30일 여는 동탄 메타폴리스몰점은 동탄신도시 중심부 메타폴리스몰 A블럭 지하 2층에 자리한다.

백미당은 2024년 브랜드 론칭 10주년을 맞아 전 매장 리뉴얼을 진행한 이후 신규 출점을 이어가고 있으며, 현재 전국 61개 매장을 운영 중이다. 최근에는 전통 음료 식혜를 활용한 RTD 제품 '바른식혜'를 출시하며 제품군도 넓히고 있다.

민준연 백미당 총괄 본부장은 "일산·화정·동탄 등 경기 주요 생활권에 신규 매장을 연이어 선보이며 고객 접근성을 높이고 있다"며 "앞으로도 상권과 고객 특성을 고려한 출점과 차별화된 메뉴 개발을 통해 브랜드 경쟁력을 강화해 나갈 것"이라고 말했다.

백미당은 지난해 독립 법인 출범 첫해 흑자전환에 성공한 데 이어, 올해 1분기에 이어 2분기 연속으로 영업이익과 당기순이익 모두 흑자를 기록했다.

fineview@newspim.com