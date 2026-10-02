신세계사이먼, 전국 프리미엄 아울렛서 '슈퍼 골든 위크'

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 신세계사이먼이 2일부터 11일까지 여주·파주·부산·시흥 프리미엄 아울렛에서 '슈퍼 골든 위크' 행사를 열고 다양한 쇼핑 혜택을 선보인다.

여주 프리미엄 아울렛 전경. [사진= 신세계사이먼]

여주 프리미엄 아울렛에서는 메종 마르지엘라·톰포드·버버리 등 럭셔리 브랜드와 스톤아일랜드·에르노·톰브라운 등 F/W 시즌 상품 할인 행사를 진행하며, 오프아웃은 호카·써코니·노다 상품을 최대 70% 할인 판매한다.

파주 프리미엄 아울렛에서는 내셔널지오그래픽·아이더·팀버랜드 등 아웃도어 브랜드 할인과 함께 리바이스가 인기 상품을 1만원에서 5만원 균일가에 판매하는 특별전을 연다.

부산 프리미엄 아울렛은 남성패션 중심의 '맨즈 위크'를 진행한다. 브루넬로 쿠치넬리는 전 품목 아울렛 가격에서 추가 20% 할인을, 아르마니 스토어·띠어리맨·투미 등은 추가 10% 할인을 제공하며, 바버는 컬래버레이션 상품을 최대 40% 할인 판매한다.

시흥 프리미엄 아울렛에서는 나이키가 전 상품 20% 추가 할인을, 언더아머와 아디다스는 각각 2개 이상 구매 시 40%, 30% 추가 할인을 선보인다.

외국인 고객을 위해 중국 국경절에 맞춰 알리페이(1500위안 이상 결제 시 60위안 즉시 할인)·위챗페이(1000위안 이상 결제 시 50위안 즉시 할인) 프로모션도 진행 중이다. 10월 9일부터 11일까지는 삼성카드 사은행사를 열어 구매 금액에 따라 신세계 상품권을 선착순 증정한다.

신세계사이먼 관계자는 "패딩, 코트 등 시즌 의류부터 스포츠, 아웃도어까지 폭넓게 준비한 만큼 연휴 기간 실속 있는 쇼핑을 즐기시길 바란다"고 말했다.

fineview@newspim.com