iM증권, 인스타 일상툰 'iM_' 연재

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자체 캐릭터 '임햄찌' 활용…신입사원 직장생활 담아

유튜브 'iM Lenz'도 운영…채널별 콘텐츠 확대

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = iM증권은 인스타그램에서 일상툰 시리즈 'iM_'을 연재하고 있다고 2일 밝혔다.

'iM_'은 여의도 증권가에 입사한 신입사원의 시선으로 사무실 안팎의 일상을 4~8컷 웹툰으로 풀어낸 콘텐츠다. 1화 '출근길'을 시작으로 회차별 소재를 시리즈명 뒤에 붙이는 방식으로 연재한다.

웹툰에는 iM증권이 자체 기획한 캐릭터 '임햄찌'가 등장한다. 신입사원과 사회 초년생이 직장에서 겪는 다양한 에피소드를 다룰 예정이다. iM증권은 이번 콘텐츠를 통해 젊은 투자자와의 접점을 확대한다는 계획이다.

[사진=iM증권]

iM증권은 인스타그램 외에도 유튜브에서 리서치센터 애널리스트가 출연하는 팟캐스트형 콘텐츠 'iM Lenz'를 운영하고 있다. 지난 7월 첫 콘텐츠를 공개한 이후 현재까지 3편을 선보였다.

'iM Lenz'는 피지컬 인공지능(AI), 제약·바이오 등 투자 관련 주제를 다루며 본편과 쇼츠 클립을 함께 제공한다. 'iM_'과 'iM Lenz'는 각각 iM증권 공식 인스타그램과 유튜브 채널에서 확인할 수 있다.

iM증권 관계자는 "임햄찌라는 캐릭터를 통해 사회 초년생의 경험을 이야기하며 젊은 세대와의 접점을 넓히고자 했다"며 "다양한 콘텐츠를 제공해 투자자와의 접점을 확대할 것"이라고 말했다.

dconnect@newspim.com