유니버설 스튜디오 재팬, 25주년 연말 카운트다운 개최

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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 유니버설 스튜디오 재팬(Universal Studios Japan)이 개장 25주년을 맞아 오는 12월 31일부터 2027년 1월 1일까지 'NO LIMIT! 카운트다운 2027 ~Discover U!!!~'을 진행한다.

[사진=유니버설 스튜디오 재팬]

행사는 12월 31일 오후 7시부터 새해 첫날 오후 9시까지 이어진다. 카운트다운을 비롯해 불꽃놀이와 공연, 캐릭터 그리팅 등 25주년을 주제로 한 프로그램이 운영된다.

12월 31일 오후 11시 50분부터는 새해맞이 '카운트다운 모멘트'가 진행된다. 그래머시 파크와 라군 등 파크 곳곳에서 음악과 조명에 맞춰 약 5000발의 불꽃을 선보이며, 프로그램은 새해 첫날 오전 0시 5분까지 이어진다.

그래머시 파크에서는 '카운트다운 스페셜 스테이지'도 열린다. 25주년 기념 퍼레이드 출연진과 블루스 브라더스, 세서미 스트리트 등의 공연을 카운트다운 프로그램으로 구성한다. DJ 제드(Zedd)의 음악을 활용한 무대와 스누피, 헬로키티, 미니언 등 캐릭터 공연도 예정돼 있다.

[사진=유니버설 스튜디오 재팬]

지난 25년간 파크에서 선보인 음악을 활용한 'USJ 그랜드 뮤직 리바이벌'도 진행한다. 유니버설 몬스터 라이브 록큰롤 쇼에서 12월 31일 오후 11시 45분부터 새해 첫날 오전 0시 30분까지 파크 엔터테이너와 캐릭터들이 참여하는 공연을 선보인다.

새해 첫날에는 일본 전통 의상을 입은 캐릭터들이 참여하는 '뉴이어 그리팅'이 진행된다.

행사 기간에는 전용 입장권을 통해 12월 31일 오후 7시부터 2027년 1월 1일 오후 9시까지 파크를 이용할 수 있다. 12월 31일 오후 5시부터 7시까지는 행사 준비를 위해 일반 운영을 일시 중단한다.

유니버설 스튜디오 재팬은 카운트다운 행사와 함께 25주년을 기념하는 공연과 새해맞이 프로그램을 순차적으로 운영할 예정이다.

[사진=유니버설 스튜디오 재팬]

whitss@newspim.com