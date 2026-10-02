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폴라리스오피스, '에이전트 친화형 SaaS' 전략 구체화

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  • 폴라리스오피스가 2일 AI 에이전트형 SaaS 전략을 구체화했다.
  • 문서·그룹웨어와 API·MCP를 연계해 업무 실행 플랫폼을 구축한다.
  • 산업별 데이터와 보안 체계로 공공·기업 시장 확대를 노린다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

문서 작성부터 결재·업무 시스템 연계까지 지원
폴라리스AI핸디와 협업…공공·기업용 플랫폼 구축

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 폴라리스오피스가 인공지능(AI) 에이전트가 기업 데이터와 소프트웨어를 활용해 실제 업무를 수행하는 '에이전트 친화형 SaaS(Agent-Ready SaaS)' 전략을 구체화한다. 문서·그룹웨어 기술에 산업별 전문 데이터와 AI를 결합해 문서 작성부터 결재, 업무 시스템 연계까지 지원하는 AI 업무 플랫폼을 구축한다는 구상이다.

폴라리스오피스는 지난 1일 서울 양재 엘타워에서 한국인공지능클라우드산업협회(KACI)가 주최한 '제3회 AI 클라우드 빅테크 2026'에 참가해 이 같은 전략을 발표했다고 2일 밝혔다.

이해석 폴라리스오피스 부사장 겸 그룹 최고AI책임자(CAIO)는 이날 'Agent-Ready SaaS 전략: 도메인 특화 데이터와 SLM으로 구축하는 실행 엔진'을 주제로 강연했다.

지난 1일 서울 양재 엘타워에서 열린 '제3회 AI 클라우드 빅테크 2026' 현장. [사진=폴라리스오피스]

폴라리스오피스는 AI 에이전트가 기업의 업무 시스템을 활용해 실제 결과를 만들어내는 '업무 실행 계층'에 집중할 계획이다. 응용프로그램 인터페이스(API)와 모델 컨텍스트 프로토콜(MCP)을 기반으로 문서·그룹웨어·전자결재·전사적자원관리(ERP) 등을 연결해 에이전트가 여러 시스템에 걸친 업무를 처리하도록 하는 방식이다.

예를 들어 보고서 작성부터 결재 상신, 승인된 내용의 업무 시스템 등록까지 하나의 업무 흐름으로 연결한다. 사람이 각 시스템에 접속해 자료를 옮기거나 같은 내용을 반복 입력하는 과정을 줄이고 문서에서 시작된 업무를 후속 처리까지 연계하는 것이 목표다.

산업·조직별 전문 데이터와 규정, 업무 절차를 반영한 경량언어모델(SLM)도 활용할 계획이다. 공공·금융 등 보안 요구가 높은 분야에서는 내부 기기와 서버에서 데이터를 처리하는 온디바이스·내부망 기반 AI 환경을 구현할 방침이다. AI 에이전트의 데이터 접근 범위와 실행 권한을 관리하고 조직별 승인 절차를 적용하는 통제 체계도 설계한다.

사업화 과정에서는 폴라리스오피스의 문서 처리 기술과 폴라리스AI핸디의 그룹웨어·전자결재 역량을 결합한다. 기존 공공·기업용 업무 시스템에 AI 기능을 접목하고 실제 업무에 적용할 수 있는 서비스를 확대한다는 계획이다.

폴라리스AI핸디는 기존 구축형(온프레미스) 그룹웨어와 함께 원티드랩으로부터 인수한 서비스형 소프트웨어(SaaS)를 기반으로 클라우드·SaaS 사업도 확대하고 있다. 양사는 이를 연계해 고객의 보안 요건과 운영 환경에 맞춘 AI 업무 플랫폼을 구축할 예정이다.

이 부사장은 "AI 에이전트 시대에는 소프트웨어를 사용하는 주체가 사람에서 에이전트까지 확대된다"며 "앞으로의 경쟁력은 에이전트가 기업의 데이터와 업무 시스템을 활용해 실제 결과를 만들어낼 수 있느냐에 달려 있다"고 말했다.

이어 "폴라리스오피스의 문서 기술과 폴라리스AI핸디의 그룹웨어·업무 워크플로우를 연결해 AI 에이전트가 실제 일할 수 있는 환경을 구축하겠다"며 "산업별 업무 특성과 보안 요구를 반영한 AI 업무 플랫폼으로 공공·기업 시장을 확대해 나가겠다"고 덧붙였다.

dconnect@newspim.com

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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