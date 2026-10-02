전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.10.02 (금) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
경제 경제일반

속보

더보기

재경부, 국감 반복 지적사항 5건 전면 점검

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 재경부가 2일 국감 반복지적 5건을 점검했다.
  • 국유지 무단점유와 세수추계 개선을 추진했다.
  • 조세감면 정비·부동산 세제 개편에 착수했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

국유지 무단점유 해소·세수추계 정확도 등 집계
4건 연내 조치 마무리 추진

[세종=뉴스핌] 김현구 기자 = 재정경제부가 최근 5년간 국정감사에서 되풀이해 제기된 지적사항을 전면 점검하고 제도·정책 개선에 착수했다. 지적이 쌓인 과제를 한꺼번에 들여다봐 성과로 연결하겠다는 것으로, 이달 예정된 올해 국정감사를 앞두고 '이행 성적표'를 먼저 내놓은 것이다.

재경부는 2일 '국정감사 반복지적사항 조치현황'을 발표했다.

재경부는 최근 5년간 국정감사에서 2회 이상 반복적으로 지적된 과제가 ▲국유지 무단점유 해소방안 마련 ▲세수추계 정확도 제고 ▲조세지출 관리강화 ▲부동산 세제 개편 ▲다국적 기업 조세회피 방지 등 5건으로 집계됐으며, 이 가운데 4건은 연내 조치 완료를 목표로 관련 절차가 진행 중이라고 밝혔다.

이형일 부총리 겸 재정경제부 장관이 1일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 '비상경제본부회의 겸 경제관계장관회의'를 주재, 모두발언을 하고 있다. [사진=재경부]

◆ 국유지 무단점유·세수 오차 바로잡기 '속도'

재경부는 먼저 국유지 무단점유 문제에 대응했다. 올해 1월 한국자산관리공사 내규를 개정해 변상금 부과·고지 절차를 앞당겼고, 2월에는 무단점유 해소를 전담하는 센터를 새로 설치했다.

이어 4월에는 실태조사의 생산성을 높이기 위해 변화를 자동으로 가려내는 인공지능(AI) 변화탐지 기술을 도입했다. 아울러 무단점유자를 파악할 권한을 강화하기 위해 국유재산법을 연내 개정하는 방안도 추진한다.

해마다 도마에 오른 세수추계 정확도 문제도 손질 대상에 올랐다. 재경부는 국제통화기금(IMF) 기술자문을 거쳐 법인세 등 주요 세목의 추계 모형을 다시 설계했으며, 세수 실적을 토대로 이상 징후를 미리 감지하는 조기경보시스템을 도입했다.

거버넌스도 바꿨다. 올해 2월 세수추계위원회를 자문기구에서 심의기구로 격상했고, AI를 활용한 기업 영업이익 예측모형을 새로 적용했다. 또 사후관리를 강화하기 위해 국가재정법을 개정해 9월 재추계를 의무화했다. 세입 전망이 크게 빗나갈 경우 연중에 이를 바로잡도록 제도적 장치를 마련한 셈이다.

정부세종청사 재정경제부 전경. [사진=뉴스핌DB]

◆ 조세감면 원점 재검토…부동산 과세형평 개편

조세지출 분야에서는 국세감면율이 법정한도를 반복적으로 넘어서는 문제를 겨냥했다. 재경부는 전체 조세지출을 원점에서 다시 들여다보고, 관행적으로 이어져 온 감면을 정비하기로 했다.

부동산 세제는 공정과세와 과세형평을 높이기 위한 개편안을 이미 국회에 제출한 상태다. 재경부는 정기국회 심사를 거쳐 세법 개정을 추진한다는 계획이다.

반면 다국적 기업 조세회피 방지는 국제적 합의가 뒷받침돼야 하는 사안인 만큼, 연내 조치 대상에서는 빠졌다. 재경부는 이를 중장기 과제로 두고 계속 살펴보기로 했다.

재경부는 국회의 지적이 실질적인 제도 개선과 성과로 이어지도록 지속해서 노력하겠다고 밝혔다. 또 다가오는 올해 국정감사에서 제기되는 사항에 대해서도 겸허히 경청하고 개선 방안을 적극 모색하겠다고 덧붙였다.

hyun9@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
갤럭시 S26 시리즈 15만원 인상 [서울=뉴스핌] 이승우 기자 = 메모리 반도체 가격의 상승으로 삼성전자 '갤럭시 S26' 시리즈의 국내 판매 가격이 지난 3월 출시 7개월 만에 올랐다. 1일 전자업계에 따르면 삼성전자가 이날부터 갤럭시 S26 시리즈의 판매 가격을 인상했다. 최근 이동통신사에 해당 시리즈의 변경된 가격을 통보했고 이날 삼성닷컴에도 가격을 반영했다. 삼성전자가 갤럭시 S26 시리즈 판매 가격을 출시 약 7개월 만에 인상했다. [사진=뉴스핌] 대부분 모델은 기존보다 14만9600원이 올랐다. 256GB 기준 일반 모델이 125만4000원에서 140만3600원으로, 플러스 모델이 145만2000원에서 160만1600원으로 각각 14만9600원 오른 것으로 나타났다. 최고가인 갤럭시 S26 울트라 1TB는 기존 254만5400원에서 27만6100원 인상해 282만1500원에 판매된다. 업계에서는 갤럭시 S26 시리즈의 가격 인상 이유로 메모리 반도체 가격 상승에 따른 원가 부담으로 꼽았다. 스마트폰에 탑재되는 모바일 D램과 낸드플래시 가격이 상승한 것이 조달 비용 부담으로 이어졌다. 이전에도 삼성전자를 비롯한 제조사들이 출시 이후 가격을 올린 사례가 있었다. 삼성전자는 지난 4월 갤럭시 S25 엣지, 갤럭시Z폴드7·플립7 일부 고용량 모델의 가격을 인상했다. 애플은 지난달 아이폰18 프로 시리즈 공개한 뒤 기존 아이폰17과 아이폰 에어 등의 국내 판매 가격을 올렸다. 아이폰 에어 1TB는 219만원에서 50만원 비싼 269만원으로 인상되는 등 고용량 제품일수록 상승폭이 큰 것으로 나타났다.  raul1649@newspim.com 2026-10-01 16:00
사진
"앤스로픽, 11월 중순 상장 추진" [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 인공지능(AI) 기업 앤스로픽이 이르면 11월 중순 기업공개(IPO)를 추진한다고 블룸버그가 1일(현지시간) 보도했다. 상장이 성사되면 스페이스X가 세운 사상 최대 기록에 맞먹는 규모가 될 전망이다. 다만 AI 안전 논란과 신규 상장 시장의 부진이 변수로 꼽힌다. 블룸버그는 사안에 정통한 관계자를 인용해 앤스로픽이 이르면 11월 9일 주간부터 공모 마케팅에 들어갈 수 있다고 전했다. 이는 11월 26일 추수감사절 전에 상장해 거래를 시작하려는 일정이다. 관계자들은 논의가 진행 중이어서 일정이 바뀔 수 있다면서도, 늦어도 연내에는 상장할 것으로 예상했다. 기업가치는 1조8000억~2조 달러 수준이 적정하다는 것이 투자자들의 시각이라고 블룸버그는 전했다. 실적 내용도 공개됐다. 앤스로픽의 지난해 매출은 약 46억 달러로 전년 3억8600만 달러에서 크게 늘었다. 반면 순손실은 420억 달러에 육박해 전년 83억 달러에서 다섯 배가량 불어났다. 영업손실도 80억 달러를 상회했다. 앤스로픽은 올해 상당 기간 앞서 나갔으나 최근 오픈AI의 추격을 받고 있다. 최근 몇 달간 오픈AI의 매출 증가세가 가팔라졌기 때문이다. AI 안전 문제도 부담이다. 통제를 벗어난 에이전트에 의한 해킹 사고가 잇따르면서 감시의 눈길이 두 회사에 쏠려 있다. 다리오 아모데이 앤스로픽 최고경영자(CEO)는 개인 웹사이트에 올린 글에서 새 AI 모델의 발전 속도를 늦춰야 한다고 주장했다. 샘 올트먼 오픈AI CEO는 지금 상장하는 것은 현명하지 못하다며 IPO 계획을 미뤘다. 앤스로픽 로고 일러스트 이미지. [사진=로이터 뉴스핌] mj72284@newspim.com 2026-10-02 03:20

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동