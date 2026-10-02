한국품질재단, 'K-에듀파인' ISO/IEC 20000-1 인증

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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 한국품질재단(KFQ)은 지난 9월 30일 교육부와 한국교육학술정보원이 운영하는 지방교육행·재정통합시스템 'K-에듀파인'에 ISO/IEC 20000-1 인증을 수여했다고 밝혔다.

[사진=한국품질재단]

K-에듀파인은 교육행정과 재정 업무를 통합한 시스템으로 전국 시·도교육청과 각급 학교에서 활용되고 있다. 한국품질재단에 따르면 국내 교육·재정 분야 응용프로그램 가운데 ISO/IEC 20000-1 인증을 받은 첫 사례다.

ISO/IEC 20000-1은 IT서비스 관리시스템(ITSMS)에 관한 국제표준이다. IT서비스 제공 조직의 서비스 운영과 관리 절차, 모니터링 및 개선 등에 관한 요구사항을 규정한다.

K-에듀파인은 이번 인증 과정에서 IT서비스 운영 및 관리 절차와 서비스 품질 관리, 모니터링 및 개선 체계 등을 심사받았다.

송지영 한국품질재단 대표는 "이번 인증을 통해 K-에듀파인의 IT서비스 관리와 운영체계가 국제표준에 부합함을 확인했다"며 "공공기관과 기업의 국제표준 기반 관리체계 구축을 위한 인증 서비스를 제공하겠다"고 말했다.

한국품질재단은 1993년 설립된 비영리 인증기관으로 경영시스템 인증과 교육·훈련, 기후변화 대응 검증, 지속가능경영 등의 사업을 운영하고 있다. 국제 인증기관 네트워크 IQNET의 국내 회원기관으로 활동하고 있다.

whitss@newspim.com