대전·세종·충남, 아침 6도까지 '뚝'…5일 비 예보

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 개천절 연휴를 맞아 나들이를 계획하고 있다면 3~4일이 비교적 무난하겠다. 대전·세종·충남은 주말 동안 대체로 맑거나 구름 많은 날씨를 보이다가 연휴 마지막 날인 5일 오전 비가 내릴 전망이다.

2일 대전지방기상청에 따르면 3일 충남권은 대체로 맑다가 오전부터 차차 구름이 많아지겠다.

[서울=뉴스핌] 최지환 기자 = 비가 그친 11일 서울 종로구 열린송현녹지광장에서 시민들이 꽃밭을 거닐고 있다. 2025.10.11 choipix16@newspim.com

다만 아침 공기는 부쩍 차가워진다. 3일 아침 최저기온은 대전과 세종 9도, 홍성 8도 등 충남권 대부분 지역이 6~11도에 머물겠다. 낮에는 대전·세종·홍성 모두 23도 안팎까지 오를 전망이다.

아침과 낮의 기온 차는 내륙을 중심으로 15도 이상 벌어지는 곳도 있겠다. 북쪽에서 찬 공기가 내려오면서 아침에는 쌀쌀하지만 낮에는 기온이 크게 오르는 만큼 외출할 때 겉옷을 챙기는 것이 좋겠다.

4일에는 가끔 구름이 많다가 늦은 밤부터 차차 흐려지겠다. 아침 최저기온은 대전·세종·홍성 13도 등 11~14도, 낮 최고기온은 대전 25도, 세종·홍성 24도 등 23~25도로 예상된다.

연휴 마지막 날인 5일에는 날씨가 달라진다.

서해상에서 북동쪽으로 이동하는 저기압의 영향으로 새벽부터 오전 사이 대전·세종·충남에 비가 내리는 곳이 있겠다. 이후 오후부터는 차차 맑아질 전망이다. 아침 최저기온은 12~16도, 낮 최고기온은 20~22도로 예상된다.

연휴 기간 일교차도 주의해야 한다. 4일까지 낮과 밤의 기온 차가 10~15도 안팎으로 크게 벌어질 것으로 예상돼 야외활동 시 체온 관리가 필요하다.

바다를 찾는다면 기상 상황을 더 살펴야 한다. 4일 오후부터 서해중부해상에는 돌풍과 함께 천둥·번개가 치는 곳이 있을 것으로 예보됐다.

nn0416@newspim.com