금투협, 벤처 회수시장 활성화 세미나 개최

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벤처투자·회수시장 현황 점검…증권업계 역할 논의

한국성장금융·금투협 주제발표 이어 업계 전문가 토론

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 금융투자협회(이하 금투협)가 오는 8일 오후 3시 서울 여의도 금융투자협회 3층 불스홀에서 '증권업계 중심의 벤처 회수시장 활성화를 위한 정책 세미나'를 개최한다고 2일 밝혔다.

이번 세미나는 'Korea Premium Weeks 2026'의 2주차 후속 주간(Sub Week 1) 프로그램으로 열린다. 벤처투자와 회수시장 현황을 점검하고 시장 활성화를 위한 정책 방향과 증권업계의 역할을 논의하기 위해 마련됐다.

세미나에서는 김희진 한국성장금융 산업금융3팀장이 '벤처투자 시장 현황 및 개선 필요성'을 주제로 발표한다. 이어 임병태 금융투자협회 증권1부장이 '증권업계 공동 회수시장 지원 방안'을 발표한다.

금융투자협회 전경. [사진=뉴스핌DB]

주제발표 이후에는 박용린 자본시장연구원 선임연구위원을 좌장으로 증권·운용·벤처캐피탈 등 관련 업계 전문가들이 참여하는 패널토론이 진행된다.

패널들은 벤처 회수시장 현황과 업계의 애로사항을 공유하고 회수시장 활성화 방안과 제도 개선 과제 등을 논의할 예정이다.

dconnect@newspim.com