팝테일, kt M mobile과 제휴…신작 웹툰소설 공개

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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 스토리테크 기업 아이피아가 운영하는 웹툰소설 플랫폼 '팝테일'이 kt M mobile과 제휴를 맺고 이용자 대상 쿠폰을 제공한다고 밝혔다.

이번 제휴에 따라 kt M mobile 이용자는 M쿠폰을 통해 팝테일에서 사용할 수 있는 5000원 상당의 혜택을 받을 수 있다.

팝테일은 제휴와 함께 콘텐츠 라인업도 추가했다. 카카오페이지에서 누적 4000만뷰를 기록한 이한성 작가의 신작 '다시 한번 음악 천재'를 단독 공개한 데 이어 스톨리치 작가의 '세계를 평정하는 K-POP 아티스트'를 독점작으로 선보였다.

'세계를 평정하는 K-POP 아티스트'는 주인공이 특별한 능력을 얻은 뒤 고등학교 시절로 돌아가 새로운 삶을 시작하는 현대판타지 작품이다. K-POP과 K-컬처를 배경으로 아이돌과 배우, 예능 분야에서 활동하는 주인공의 이야기를 다룬다.

팝테일은 아이피아가 개발한 멀티모달 AI 기술을 기반으로 텍스트와 이미지를 결합한 '웹툰소설' 형식의 콘텐츠를 제공하고 있다. 웹소설의 서사에 이미지 콘텐츠를 결합한 형태다.

함석현 아이피아 대표는 "kt M mobile과의 제휴를 통해 새로운 이용자들이 팝테일의 콘텐츠를 접할 수 있는 기회를 마련했다"며 "앞으로도 독점 콘텐츠를 확보하고 웹툰소설 포맷을 활용해 다양한 장르의 이야기를 선보이겠다"고 말했다.

[사진=아이피아]

whitss@newspim.com