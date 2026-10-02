[특징주] 에스제이그룹, 20억원 규모 자사주 취득에 상한가

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NH투자증권과 신탁계약…133만4222주 취득 예정

시총 200억원 미만 30거래일 지속에 지난달 관리종목 지정

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 시가총액 미달로 관리종목에 지정된 에스제이그룹이 자사주 매입에 나선다는 소식에 장 초반 상한가를 기록했다.

2일 한국거래소에 따르면 이날 오전 10시 11분 기준 에스제이그룹은 전 거래일보다 453원(29.96%) 오른 1965원에 거래되고 있다.

에스제이그룹 로고. [사진=에스제이그룹]

패션브랜드 전문 기업 에스제이그룹은 전날 NH투자증권과 20억원 규모의 자기주식 취득 신탁계약을 체결하기로 결정했다고 공시했다. 계약 기간은 이달 1일부터 내년 4월 1일까지이며, 회사는 주가 안정과 주주가치 제고를 계약 목적으로 제시했다.

이번 계약을 통해 취득할 예정인 자기주식은 133만4222주다. 이는 지난달 30일 종가인 1499원을 기준으로 산출한 수량으로, 실제 취득 주식 수와 가격은 주가 흐름에 따라 달라질 수 있다.

앞서 에스제이그룹은 시가총액 요건을 충족하지 못하면서 지난달 관리종목으로 지정됐다. 한국거래소는 코스닥 상장사가 관리종목 지정 이후에도 일정 기간 시가총액 기준을 충족하지 못할 경우 상장폐지 사유가 발생할 수 있도록 규정하고 있다.

rkgml925@newspim.com