삼성물산 패션부문, 경량 패딩 '멀티 시즌 아우터'로 확장

[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 삼성물산 패션부문이 경량 패딩을 간절기부터 한겨울까지 활용하는 멀티 시즌 아우터로 확장하고 시장 변화에 대응한 아우터 전략을 본격화한다.

구호플러스 2026년 가을·겨울 시즌 경량 패딩. [사진= 삼성물산]

삼성패션연구소는 기후 변화로 계절 구분이 유연해지면서 웨더리스 트렌드가 패션 시장의 새로운 기준으로 자리 잡았다고 분석했다. 실제로 늦더위가 이어진 8월 20일부터 9월 27일까지 SSF샵에서 경량 패딩을 구매한 고객 수는 전년 대비 101% 증가했고, 장바구니 담기 고객 수도 384% 급증했다. 아이보리·파스텔 등 화사한 컬러 경량 패딩 판매량도 전년 대비 82% 늘었다.

이를 바탕으로 주요 브랜드별 라인업도 강화했다. 에잇세컨즈는 초경량 소재의 '올데이 에어' 시리즈를 선보였으며, 9월 15일부터 28일까지 신규 구매 고객 중 2030 비중이 68%에 달했다. 빈폴은 고밀도 나일론과 구스다운을 적용한 '베러 라이트 다운'을, 빈폴키즈는 활동성에 초점을 맞춘 경량 다운을 출시했다. 구호플러스는 초경량 소재로 겹쳐 입을 수 있는 '비트윈 아우터' 콘셉트의 경량 패딩을 선보였다.

삼성물산 패션부문 관계자는 "삼성패션연구소의 시장 분석과 SSF샵 고객 데이터를 바탕으로 브랜드별 강점에 맞춰 상품과 스타일을 차별화했다"며 "간절기에는 단독 아우터로, 한겨울에는 레이어링 아이템으로 연출할 수 있도록 경량 패딩의 활용 범위를 넓혀 멀티 시즌 아우터 시장의 확대를 이끌 계획이다"라고 말했다.

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