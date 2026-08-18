뉴욕증시, 국채 금리·유가 동반 상승에 하락…소매 실적 관망

장기 금리 상승에 위험자산 부담…중동 긴장에 유가도 올라

홈디포·월마트 실적 대기…앤스로픽 매출 14배 급증에 반도체는 강세

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 미국 뉴욕증시에서 주요 지수가 17일(현지시간) 일제히 하락 마감했다. 중동 긴장이 유가를 밀어 올리고, 이것이 다시 장기 국채 금리를 떠받치면서 투자 심리가 위축됐다. 대형 소매업체들의 실적 발표를 앞둔 관망세도 겹쳤다.

이날 다우존스30산업평균지수는 전장보다 272.63포인트(0.51%) 내린 5만3459.78에 마쳤고 대형주 위주의 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 40.70포인트(0.52%) 하락한 7745.06으로 집계됐다. 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 84.25포인트(0.32%) 밀린 2만6644.91을 기록했다.

이날 약세의 출발점은 중동이었다. 미국과 이란이 합의에 가까워질 조짐을 보이지 않으면서 공급 우려가 커졌다. 도널드 트럼프 대통령은 오만이 전쟁에 개입하면 폭격하겠다고 위협하며 긴장을 키웠다. 이란은 정책 기조를 방어에서 전면 공세로 바꿀 조짐을 보이며 확전 가능성에 대비하고 있는 것으로 알려졌다.

뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 9월 인도분 서부텍사스산원유(WTI)는 전장보다 배럴당 2.10달러(2.55%) 상승한 84.50달러에 마쳤다. ICE선물거래소의 브렌트유 10월물은 2.35달러(2.65%) 오른 90.87달러를 기록했다. 유가 상승은 S&P500 에너지업종지수를 지지했다.

높은 유가는 곧 금리 부담으로 이어졌다. 10년 만기 미 국채 수익률은 이날 4.72%까지 올랐다. 30년물도 5.31%를 넘어서며 19년래 최고치를 다시 썼다. 지난주 소비자물가지수(CPI)와 생산자물가지수(PPI)가 모두 양호하게 나왔는데도 장기 금리는 크게 내려오지 못하고 있다.

밀러타박의 맷 말리 수석 시장전략가는 "중동 상황이 불안하고 미 10년물 금리가 다시 4.7% 위로 올라섰다"며 "지난주 물가 지표가 양호하게 나왔음에도 장기 금리가 높은 수준을 유지하는 것은 투자자들에게 역풍을 만들고 있다"고 지적했다.

금리가 오르면 자금 조달 비용이 커져 기술주를 비롯한 성장주가 압박을 받는다. 위험자산 전반의 매력도 함께 떨어진다.

S&P500 11개 업종 가운데 대부분이 내렸다. 커뮤니케이션서비스와 필수소비재, 임의소비재가 특히 약세를 보였다.

투자자들의 시선은 소매 기업의 실적으로 향해 있다. 지난주 발표된 7월 소매판매와 고용 지표가 모두 부진했던 터라 경계심이 크다. 소매판매는 1년여 만에 가장 큰 폭으로 줄었다. 주택 개조 업체 홈디포는 18일, 소매업 대표주자 월마트는 20일 실적을 내놓는다.

미국 뉴욕증권거래소 트레이더 [사진=블룸버그통신]

오세익웰스의 필 블랑카토 수석 시장전략가는 "최근 지표가 부드럽게 나오면서 시장이 다소 미지근해졌고 방향을 잡기 위해 소매 실적을 기다리는 상황"이라고 말했다. 그는 많은 트레이더가 휴가를 떠나는 8월에는 거래량이 적은 경우가 많다며 "여름 비수기와 소비자 지표 대기가 겹쳤다"고 덧붙였다.

RBC캐피털마켓의 로리 칼바시나 미국 주식전략 책임자는 블룸버그TV에서 "소비자가 얼마나 견조한지를 두고 일관되지 않은 이야기들이 나오고 있다"며 "그것이 우리가 처음 감지한 균열"이라고 진단했다. 이어 "기업들이 균열 가능성을 인정하고 있음에도 견조함이라는 서사를 깨기는 쉽지 않을 것"이라고 덧붙였다.

기술주는 엇갈렸다. 필라델피아 반도체지수는 1.64% 올랐지만 S&P500 소프트웨어·서비스 지수는 떨어졌다. 인텔과 마이크론테크놀로지는 각각 0.97%, 4.13% 상승했다.

앤스로픽 실적 관련 소식이 반도체주를 밀어 올렸다. 지난 14일 블룸버그통신은 앤스로픽의 2분기 매출이 1년 전보다 최소 14배 급등했다고 보도했다. 잠정 매출은 115억 달러를 넘었고 조정 영업이익도 흑자를 기록한 것으로 알려졌다.

로이터통신은 같은 날 회사 재무에 정통한 관계자 2명을 인용해 기업공개(IPO)를 준비 중인 앤스로픽이 2028년 매출을 약 1900억~2000억 달러로 전망했다고 전했다.

개별 종목에서는 나이키가 4.03% 하락했다. UBS가 기대를 모았던 브랜드 모멘텀 반등이 여전히 요원하다고 평가한 영향이다. 방산업체 L3해리스테크놀로지스는 최고경영자(CEO) 교체 소식이 전해지면서 4.61% 급락했다. 반면 아르헨티나 석유기업 비스타에너지의 미국 상장 주식은 피터 틸이 지분 1%를 사들였다는 소식에 5.64% 상승했다.

'월가의 공포지수'로 불리는 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성지수(VIX)는 이날 6.46% 급등한 15.17을 기록했다. 지난 14일 연저점을 찍은 뒤 하루 만에 방향을 튼 것이다.

mj72284@newspim.com