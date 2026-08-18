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뉴욕증시, 국채 금리·유가 동반 상승에 하락…소매 실적 관망

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  • 뉴욕증시가 17일 중동 긴장에 하락 마감했다
  • 유가·국채금리 상승에 투자심리가 위축됐다
  • 소매업 실적과 소비 둔화 우려가 커졌다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

장기 금리 상승에 위험자산 부담…중동 긴장에 유가도 올라
홈디포·월마트 실적 대기…앤스로픽 매출 14배 급증에 반도체는 강세

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 미국 뉴욕증시에서 주요 지수가 17일(현지시간) 일제히 하락 마감했다. 중동 긴장이 유가를 밀어 올리고, 이것이 다시 장기 국채 금리를 떠받치면서 투자 심리가 위축됐다. 대형 소매업체들의 실적 발표를 앞둔 관망세도 겹쳤다.

이날 다우존스30산업평균지수는 전장보다 272.63포인트(0.51%) 내린 5만3459.78에 마쳤고 대형주 위주의 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 40.70포인트(0.52%) 하락한 7745.06으로 집계됐다. 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 84.25포인트(0.32%) 밀린 2만6644.91을 기록했다.

이날 약세의 출발점은 중동이었다. 미국과 이란이 합의에 가까워질 조짐을 보이지 않으면서 공급 우려가 커졌다. 도널드 트럼프 대통령은 오만이 전쟁에 개입하면 폭격하겠다고 위협하며 긴장을 키웠다. 이란은 정책 기조를 방어에서 전면 공세로 바꿀 조짐을 보이며 확전 가능성에 대비하고 있는 것으로 알려졌다.

뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 9월 인도분 서부텍사스산원유(WTI)는 전장보다 배럴당 2.10달러(2.55%) 상승한 84.50달러에 마쳤다. ICE선물거래소의 브렌트유 10월물은 2.35달러(2.65%) 오른 90.87달러를 기록했다. 유가 상승은 S&P500 에너지업종지수를 지지했다.

높은 유가는 곧 금리 부담으로 이어졌다. 10년 만기 미 국채 수익률은 이날 4.72%까지 올랐다. 30년물도 5.31%를 넘어서며 19년래 최고치를 다시 썼다. 지난주 소비자물가지수(CPI)와 생산자물가지수(PPI)가 모두 양호하게 나왔는데도 장기 금리는 크게 내려오지 못하고 있다.

밀러타박의 맷 말리 수석 시장전략가는 "중동 상황이 불안하고 미 10년물 금리가 다시 4.7% 위로 올라섰다"며 "지난주 물가 지표가 양호하게 나왔음에도 장기 금리가 높은 수준을 유지하는 것은 투자자들에게 역풍을 만들고 있다"고 지적했다.

금리가 오르면 자금 조달 비용이 커져 기술주를 비롯한 성장주가 압박을 받는다. 위험자산 전반의 매력도 함께 떨어진다.

S&P500 11개 업종 가운데 대부분이 내렸다. 커뮤니케이션서비스와 필수소비재, 임의소비재가 특히 약세를 보였다.

투자자들의 시선은 소매 기업의 실적으로 향해 있다. 지난주 발표된 7월 소매판매와 고용 지표가 모두 부진했던 터라 경계심이 크다. 소매판매는 1년여 만에 가장 큰 폭으로 줄었다. 주택 개조 업체 홈디포는 18일, 소매업 대표주자 월마트는 20일 실적을 내놓는다.

미국 뉴욕증권거래소 트레이더 [사진=블룸버그통신]

오세익웰스의 필 블랑카토 수석 시장전략가는 "최근 지표가 부드럽게 나오면서 시장이 다소 미지근해졌고 방향을 잡기 위해 소매 실적을 기다리는 상황"이라고 말했다. 그는 많은 트레이더가 휴가를 떠나는 8월에는 거래량이 적은 경우가 많다며 "여름 비수기와 소비자 지표 대기가 겹쳤다"고 덧붙였다.

RBC캐피털마켓의 로리 칼바시나 미국 주식전략 책임자는 블룸버그TV에서 "소비자가 얼마나 견조한지를 두고 일관되지 않은 이야기들이 나오고 있다"며 "그것이 우리가 처음 감지한 균열"이라고 진단했다. 이어 "기업들이 균열 가능성을 인정하고 있음에도 견조함이라는 서사를 깨기는 쉽지 않을 것"이라고 덧붙였다.

기술주는 엇갈렸다. 필라델피아 반도체지수는 1.64% 올랐지만 S&P500 소프트웨어·서비스 지수는 떨어졌다. 인텔과 마이크론테크놀로지는 각각 0.97%, 4.13% 상승했다.

앤스로픽 실적 관련 소식이 반도체주를 밀어 올렸다. 지난 14일 블룸버그통신은 앤스로픽의 2분기 매출이 1년 전보다 최소 14배 급등했다고 보도했다. 잠정 매출은 115억 달러를 넘었고 조정 영업이익도 흑자를 기록한 것으로 알려졌다.

로이터통신은 같은 날 회사 재무에 정통한 관계자 2명을 인용해 기업공개(IPO)를 준비 중인 앤스로픽이 2028년 매출을 약 1900억~2000억 달러로 전망했다고 전했다.

개별 종목에서는 나이키가 4.03% 하락했다. UBS가 기대를 모았던 브랜드 모멘텀 반등이 여전히 요원하다고 평가한 영향이다. 방산업체 L3해리스테크놀로지스는 최고경영자(CEO) 교체 소식이 전해지면서 4.61% 급락했다. 반면 아르헨티나 석유기업 비스타에너지의 미국 상장 주식은 피터 틸이 지분 1%를 사들였다는 소식에 5.64% 상승했다.

'월가의 공포지수'로 불리는 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성지수(VIX)는 이날 6.46% 급등한 15.17을 기록했다. 지난 14일 연저점을 찍은 뒤 하루 만에 방향을 튼 것이다.

mj72284@newspim.com

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남부 호우 위기경보 '주의' 상향 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 정부가 남부지방을 중심으로 호우특보가 확대되면서 기습적인 폭우에 대비해 수해 대응 수준을 끌어올렸다. 행정안전부는 남부지역에 호우특보가 발효된 가운데 예상치 못한 강한 비가 추가 내릴 가능성에 대비해 16일 오전 7시를 기해 호우 위기 경보 단계를 '관심'에서 '주의'로 한 단계 상향했다고 밝혔다. [서울=뉴스핌]김광용 행정안전부 재난안전관리본부장이 4일 정부세종청사 중앙재난안전상황실에서 '재해복구사업 추진상황 점검회의'를 주재하며, 지난해 산불·호우 피해 복구 상황과 재발 방지 대책을 점검하고 있다.[사진= 행정안전부] 2026.05.04 photo@newspim.com 이에 따라 지방자치단체를 포함한 각 관계기관에는 취약 시간대 대응 체계를 강화하고, 산사태나 침수 위험 지역에 대한 선제적인 통제와 주민 대피 조치를 취하도록 지시했다. 또한 재난 예·경보 시스템을 활용해 위험 상황 시 행동 요령을 신속히 안내할 것을 주문했다. 특히 집중호우가 예상되는 지리산 인근 지역의 피해를 막기 위해 경남 현지에 현장상황관리관 3명을 긴급 파견했다. 앞서 행안부는 이날 오전 6시 30분 재난안전관리본부장 주재로 상황판단회의를 열고, 전국 주요 강수 현황과 피해 발생 여부를 점검했다.  기상청에 따르면 오전 7시 40분 기준 전남 영암·목포·해남·무안에 호우경보가 내려졌고, 전남광주·경남·제주 곳곳에 호우주의보가 발령됐다. wonjc6@newspim.com 2026-08-16 10:08
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서울 그린벨트 해제 초읽기 [서울=뉴스핌] 이동훈 기자 = 정부가 수도권 주택 공급 확대를 위해 7만3000가구 이상 규모의 신규 공공주택지구를 추가로 내놓는다. 이르면 다음 달 말 후보지가 공개될 것으로 예상되면서 서울 내 개발제한구역(그린벨트)이 얼마나 포함될지 관심이 커지고 있다. ◆ 서울 그린벨트 해제 여부가 최대 관심 16일 정부와 부동산업계에 따르면 국토교통부는 ′8·13 공급대책′에서 밝힌 연내 7만3000가구+α 규모의 신규택지 공급계획과 관련해 지방자치단체와 막바지 후보지 협의를 진행하고 있다. 김윤덕 국토부 장관은 지난 14일 기자간담회에서 7만3000가구 물량에 대해 "행정·실무 절차만 남아 있다"며 조만간 후보지를 발표하겠다는 뜻을 밝혔다. 김윤덕 국토교통부 장관이 13일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 '전월세 및 매매시장 안정을 위한 주택 신속공급 방안 및 부동산 시장 안정을 위한 금융 종합대책' 발표를 하고 있다. 왼쪽부터 김윤덕 장관, 이억원 금융위원장, 임기근 국무조정실장. [사진 = 뉴스핌DB] 앞서 정부는 서울 강서구 염창공원 일대와 경기 남양주시 와부읍 고려대 덕소농장 일대, 경기 광주시 장지동 경강선 광주역 일원 등 3곳을 신규 택지로 확정했다. 이들 지역에서 총 2만7000여가구를 공급하고 2029년 착공에 들어간다는 계획이다. 여기에 추가 신규택지 7만3000가구+α를 더해 수도권에서 총 23만가구 이상의 추가 공급을 추진한다. 시장의 관심은 서울 그린벨트에 쏠리고 있다. 정부가 추가 택지 확보에 나서면서 그동안 공급 후보지로 꾸준히 거론됐던 지역들이 다시 주목받고 있기 때문이다. 대표적으로 서초구 내곡동 예비군훈련장과 강남구 세곡·자곡동 일대, 수서차량기지, 송파구 방이동 올림픽선수촌 주변이 거론된다. 서울 인접 지역에서는 경기 하남 감북지구가 후보지로 언급된다. 이들 지역은 서울 도심과 가깝고 교통 여건도 비교적 양호해 택지로 활용할 경우 공급 효과가 큰 곳으로 평가된다. 특히 강남권 그린벨트가 포함될 경우 서울 주택 공급을 늘리는 동시에 서울 접근성이 높은 입지를 확보할 수 있다는 점에서 관심이 크다. 다만 실제 후보지 선정까지는 넘어야 할 관문이 적지 않다. 서울시는 그동안 주택 공급을 위한 그린벨트 해제에 부정적인 입장을 보여왔다. 반면 국토부는 주택 공급을 위해 필요한 경우 그린벨트 활용을 검토할 수 있다는 입장이다. 최근 김 장관이 그린벨트 해제와 관련해 서울시와의 협의가 반드시 필요한 것은 아니라는 취지의 발언을 내놓으면서 양측의 입장차도 다시 부각되고 있다. 정부와 서울시의 협의가 원만하게 이뤄지지 않을 경우 중앙정부가 공공주택지구 지정 권한 등을 활용해 사업을 추진할 수 있을지도 관심사다. 그럼에도 서울시와 지역 주민들의 반발 등을 고려하면 실제 사업 추진 과정에서 상당한 진통이 예상된다. ◆ 오세훈·김윤덕 20일 회동…공급 협의 분수령 정부와 서울시 간 협의 결과는 오는 20일 예정된 김윤덕 국토부 장관과 오세훈 서울시장의 면담에서 일부 윤곽이 드러날 가능성이 있다. 김 장관은 지난 14일 "오 시장이 요구한 사안 가운데 상당 부분은 수용했고 일부 쟁점이 남아 있다"며 지속적으로 협의하겠다는 입장을 밝혔다. 8·13 공급대책 발표 이후 정부와 서울시가 서울 지역 주택 공급 방안을 놓고 공식적으로 논의하는 자리라는 점에서 이번 회동에 관심이 쏠린다. 서울시는 그린벨트 해제보다는 정비사업 활성화와 도심 내 유휴부지 활용 등을 통한 공급 확대를 선호하는 것으로 알려졌다. 반면 정부는 정비사업만으로는 단기간에 필요한 공급 물량을 확보하기 어렵다는 판단 아래 신규택지와 그린벨트 등 가용 부지를 폭넓게 활용한다는 방침이다. 결국 이번 추가 신규택지의 핵심은 7만3000가구라는 물량 자체보다 서울 접근성이 높은 입지를 얼마나 확보할 수 있느냐가 될 전망이다. 부동산업계 관계자는 "수도권에 7만3000가구 이상의 신규택지가 추가되더라도 서울 접근성이 떨어지는 지역에 집중되면 시장의 체감 효과는 제한적일 수 있다"며 "강남권을 포함한 서울 그린벨트 활용 여부와 정부·서울시 간 협의 결과가 추가 공급대책의 성패를 좌우할 것"이라고 말했다. leedh@newspim.com 2026-08-16 15:03

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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