깊이가 다른 글로벌 투자 정보 GAM - 맛보기편 (5/11)

AI 핵심 요약beta
- GAM이 11일 뉴욕 주간 프리뷰와 AI 종목 콘텐츠 제공했다.
- 미중 정상회담 초점, 이란전 돌파구와 아시아 랠리 전망했다.
- 알파벳·아마존 시총 상승, 세레브라스 상장 수요 폭주했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
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손실 위험 알려주는 길잡이
고품격 글로벌 투자 매체 GAM(Global Asset Management)이 5월11일 제공한 콘텐츠입니다.
[뉴욕 주간 프리뷰] ①미중 정상회담 초점, 이란전 돌파구 나올까
[AI의 종목 이야기] 미중 정상회담, 주목할 5가지 사안
[AI의 종목 이야기] "이란戰 끝나면 亞에 주목…한국·대만이 랠리 주도"
[AI의 종목 이야기] "세레브라스, 상장가 희망범위 상향...모집 물량 20배 수요"
[AI의 종목 이야기] "엔비디아 시총 제친다"…알파벳, 1위 도약 눈앞
AI 시대 아마존의 재발견 ② 시총 3조달러 가시권...월가 강세론에 '힘'
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[AI의 종목 이야기] 아람코, 호르무즈 봉쇄 따른 장기 공급 차질 경고
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[AI의 종목 이야기] 닌텐도, 실적 부진 전망 및 부품값 상승 경고에 폭락
中 굴착기 3대장 가격인상① 공정기계 '新 상승사이클' 진입
[중국증시 주간 포인트] 미중 정상회담, 이란정세, 4월 중국 물가지표, 바이두 AI 개발자 대회, 텐센트∙알리바바 클라우드 요금 인상, AIDC∙로봇 관련 이벤트 등
[AI의 종목 이야기] 中 신에너지차 4월 점유율 최초로 60% 돌파
[AI의 종목 이야기] 기술발전·규제완화에 날개, 중국 '로보택시 사업'
[AI의 종목 이야기] 中 AI 인프라기업 '인피니전스AI', 1500억 조달
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